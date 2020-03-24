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 ПЛР-тестів на коронавірус вистачить Харківщині на три місяці, - Ярославський

Харків і регіон отримали тримісячний запас кращих у світі тестів на коронавірус, і місцева влада має тепер професійно ними розпорядитися.

Про це на зустрічі в Харківській держобладміністрації заявивши власник и президент DCH Олександр Ярославський.

"Завдання Президента, те, що він мені доручав, виконано: 2 млн доларів сплачено, на них будуть придбані 450 тисяч експрес-тестів для Харкова. Спасибі величезне моєму другові Джеку Ма - в Україну вчора прибуло 50 тисяч тестів, до Харкова потрапила достатня їх кількість. Тести, які прибули до Харкова, - це "золотий стандарт" якості, вони не у кожної країни є. Ми замовили ще другу партію. Тих тестів, які прибули, нам вистачить на 3 місяці", - розповів Ярославський.

Бізнесмен підкреслив, що його особистий внесок в допомогу регіону становив $2 млн, а представники харківського бізнесу після зустрічі на минулому тижні в Kharkiv Palace 5* профінансували покупку необхідного устаткування і матеріалів для міста і області на суму ще додатково $2,2 млн. Він підкреслив, що всі ці кошти від підприємців Харківщини перераховувалися безпосередньо постачальникам товарів медпризначення: кожен, хто хотів допомогти регіону, отримував на руки рахунок.

"Я виділив від імені своєї родини 2 мільйони доларів, і оплатив 450 тисяч експрес-тестів, які прибудуть, напевно, наступним літаком. Після наради харківських бізнесменів, яку ми провели раніше, більше двох мільйонів доларів було направлено на покупку ШВЛ, іншого медобладнання - це великий перелік позицій. Ми закрили повністю потребу Харкова і області в необхідних медичних речах. На сьогодні всі потреби Харкова і регіону закриті. Якщо буде потрібно більше - будемо збирати далі", - сказав Ярославський.

У той же час бізнесмен звернув увагу, що медики можуть не мати достатнього досвіду у використанні таких тестів і попросив міські та регіональні влади проконтролювати ситуацію.

"У мене прохання до губернатора та мера: організувати професійне використання тестів. Тому що на сьогоднішній день мало хто знає, як користуватися цими тестами, що це таке - я з ранку до вечора відповідаю на ці питання, але я і сам - не фахівець", - сказав Ярославський, звертаючись до мера Харкова і голови обласної держадміністрації.

Олексій Кучер, голова ХОДА, подякував Олександру Ярославському за активну участь у протидії епідемії коронавіруса.

"Ми комунікуємо з усіма центральними фігурами, хочу також подякувати за тести, які ми отримали, - сказав Кучер про допомогу Ярославського.

Мер Харкова Геннадій Кернес також відзначив високу роль Олександра Ярославського в організації протидії коронавірус в місті і регіоні: "Хочу подякувати Ярославському за працю і штаб, який виконав свою місію, і далі ми працюємо. І ми далі працюємо на боротьбу з коронавірусом".

Своєю чергою Ярославський подякував меру і губернатору за їх роботу і сказав: "На цьому моя активна частина закінчується, але я залишаюся з вами 24 години на добу".

Також Олександр Ярославський підтвердив, що незважаючи на карантинні заходи, його група DCH приділяє час раніше розпочатим бізнес-проектам.

"Бізнес працює в штатному режимі - вірус вірусом, але робота йде. Я сьогодні спілкувався з паном Кубраковим - Укравтодор працює в штатному режимі, обговорювали питання будівництва доріг. Спілкувалися з Бондаренком - губернатором Дніпра: процеси для будівництва аеропорту не припиняються - паралельно йдуть роботи по проекту будівництва термінального комплексу і будівництва смуги. Всі бізнеси працюють: з містом ми працюємо по ХТЗ, по переорієнтуванню першої частини площ під технополіс - це проект на 500 млн доларів. Всі повинні бути спокійні, працювати. Так, і уважно ставитися до ситуації, але життя на цьому не зациклюється", - розповів Ярославський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183929
 
   
 Топ коментарі
 
Так а если их не тратить ...
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Отсутствие участия Государства в решении вопросов жизнеобеспечения своих граждан будет иметь о-оооочень серьезные последствия уже в обозримом будущем.
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та их на неделю не хватит
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Приблизительно по 1 тесту на 1200 жителей

Из не то, что на 3 месяца, из на 20 лет хватит.

Но недолго.
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Й на 3 місяці невистачить...Самі побачите
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Отсутствие участия Государства в решении вопросов жизнеобеспечения своих граждан будет иметь о-оооочень серьезные последствия уже в обозримом будущем.
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Коротше кажучи наживуться на цьому всьому.
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ПЦР-тестов на коронавирус хватит Харьковщине на три месяца, - Ярославский

Так это ж смотря как пыхнет.. ПЛР-тестів на коронавірус вистачить Харківщині на три місяці, - Ярославський - Цензор.НЕТ 3481
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Похоже что президент уже ярославский? Почему об этом не клоун рассказывает, а какой-то деляга?
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немного не так, Украина была поделена между олигархами. Запорожской области не повезло
Помог бы, но с деньгами туго: На призыв Зеленского помочь в борьбе с коронавирусом Коломойский ответил отказом. (с)

ПЛР-тестів на коронавірус вистачить Харківщині на три місяці, - Ярославський - Цензор.НЕТ 7856
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патамушо клован не при делах
он скотина хоть копейку свою вложил?поц
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Лучше бы Ярославский закрыл область, взял списки всех приезжих, и собрал их где то на карантин, независимо от их желания.
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Інженери-хіміки компанії "НІБУЛОН" вивчили можливість визначення наявності коронавіруса в крові людини за допомогою апарату для перевірки ГМО в складі сільгосппродукції. Про це розповів директор компанії Олексій Вадатурський на сторінці в Facebook.
"Виявилося, що за допомогою одного з наших апаратів - ампліфікатора CFX96 TouchReal-Time PCR DetectionSystem, 2017 року виробництва (США) - можна виявляти коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Для цього нам потрібно закупити всього лише реагенти для екстракції RNA/DNAVirus і набори для прямого якісного виявлення нової РНК коронавірусу. Що ми негайно і зробили, замовивши їх у кількості 200 проб у Німеччині. Замовив таку кількість , бо не знаю реальну потребу, а фахівці не проявили ентузіазму", - пише Олексій Вадатурський.
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Спрашивают, прилетели с египта, ничего нет. Всё что дали пока для нужных людей.
Вопрос куда обращаться чтобы пройти тест.
пусть он будет стоит разумных денег, врачам и очки и маски и костюмы нужны
например 1000 гривен для регионов, не надо играть в кино, что кто-то даст бесплатно, но если будет 2000 гривен, вирус мы можем физически не остановить
Конкретно про Харьков сейчас вопрос
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Не для того він іх заробляв хріном на роялі граючи,а міг би криворожевців на себе взяти.Але жаба мабуть дуже давить.
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