 Гроші на підтримку людей можна взяти в ексвласників збанкрутілих банків - лише в "Приватбанку" виведено $5 млрд, - Милованов

Про це він заявив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки в Приватбанку оцінка суми виведених грошей сягає понад 5 млрд доларів. А є десятки інших банків", - йдеться в повідомленні.

За його словами, для повернення цих грошей потрібна системна робота з колишніми власниками, через правоохоронні органи, суди, та державні органи влади.

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