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Все про:банки (356) банкрутство (50) Приватбанк (393) Милованов Тимофій (181)

 Гроші на підтримку людей можна взяти в ексвласників збанкрутілих банків - лише в "Приватбанку" виведено $5 млрд, - Милованов

Ексміністр економіки Тимофій Милованов заявив, що гроші на підтримку людей і бізнесу можна було б взяти у колишніх власників збанкрутілих банків. Вони винні десятки мільярдів гривень.

Про це він заявив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки в Приватбанку оцінка суми виведених грошей сягає понад 5 млрд доларів. А є десятки інших банків", - йдеться в повідомленні.

За його словами, для повернення цих грошей потрібна системна робота з колишніми власниками, через правоохоронні органи, суди, та державні органи влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованов спростовує відсутність реакції Кабміну Гончарука на лист РНБО про маски: Всі спрацювали швидко і мали кілька сценаріїв. ДОКУМЕНТ

Гроші на підтримку людей можна взяти в ексвласників збанкрутілих банків - лише в Приватбанку виведено $5 млрд, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183925
 
   
 Топ коментарі
 
припомнил Бене его слова про дебила
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Горький опыт показывает то, что многим и без этого опыта было понятно, что в условиях Украины ни в коем случае нельзя евреев выбирать во власть. Так как даже если избранный во власть никогда не был связан с Коломойским, то после избрания, Коломойский обязательно подойдет к нему. Подойдет и найдет что сказать ему, для того, чтобы тот угождал Коломойскому в любых интригах и даже аферах. Это относится только к Украине. В других странах своего Коломойского может не быть.
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Экс-министр экономики, а ныне дырка от бублика Тимофей Милованов заявил... Лол.

Да, хорошо было бы отнять у воров, изнасиловать насильников и убить убийц. А еще к языку этого 3,14здуна динамку присобачить. Можно было бы отказаться от атомных электростанций.
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Все вірно сказано, ось тільки влада думає не так ,замість того щоб заставити колишніх власників повернути виведені кошти. В нас перевели в іншу площину ,що держава повина ще сплатити екс власникам ,маразм крепчаєт.
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Тоесть раньше воры из дому не воровали деньги, а "выводили" ?
По нормальному нужно было давно ворье посадить в СИЗО. Пусть сидят. Сделать онлайн-камеры, чтоб каждый смог увидеть СИДЯТ или нет выродки укравшие 5 млрд баксов у украинцев.
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Здесь фильм по Агате Кристи
https://www.youtube.com/watch?v=0kdLdRqaDtg&list=PLDFZgDeFrKzS81sxDfoi8QFyHsCQDgx_t&index=4
Там тоже такой вывел деньги вкладчиков из своего банка. Посмотрите что там с ним было на Западе.
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Коломойский в качестве собственника банка, это ка козел охраняющий капусту на огороде.
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А че, нормально. Зачем просить у соросят, есть беня и мама жопы бени, которая любит скорость. У них и просить нужно
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Сейчас только полные дятлы не понимают о тесной связи Зе и Ко. Но и они могли бы понимать если бы у нас была нормальная журналистика, а не продажная.
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"Для повернення цих грошей" потрібна воля у людини на прізвище Зеленський.
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