 Гроші на підтримку людей можна взяти в ексвласників збанкрутілих банків - лише в "Приватбанку" виведено $5 млрд, - Милованов

Про це він заявив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки в Приватбанку оцінка суми виведених грошей сягає понад 5 млрд доларів. А є десятки інших банків", - йдеться в повідомленні.
За його словами, для повернення цих грошей потрібна системна робота з колишніми власниками, через правоохоронні органи, суди, та державні органи влади.
Да, хорошо было бы отнять у воров, изнасиловать насильников и убить убийц. А еще к языку этого 3,14здуна динамку присобачить. Можно было бы отказаться от атомных электростанций.
По нормальному нужно было давно ворье посадить в СИЗО. Пусть сидят. Сделать онлайн-камеры, чтоб каждый смог увидеть СИДЯТ или нет выродки укравшие 5 млрд баксов у украинцев.
https://www.youtube.com/watch?v=0kdLdRqaDtg&list=PLDFZgDeFrKzS81sxDfoi8QFyHsCQDgx_t&index=4
Там тоже такой вывел деньги вкладчиков из своего банка. Посмотрите что там с ним было на Западе.