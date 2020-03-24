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 Більш силові методи для дотримання карантину теж потрібно застосовувати: люди думають, що коронавірус пройде повз, - головний санлікар Ляшко

Легковажно ставитися до коронавірусу не можна, весь світ сьогодні в критичному становищі. Україна не є винятком.

Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Коли людина перетинає кордон України, вона підписує добровільну згоду на самоізоляцію в домашніх умовах. Дотримання умов, прописаних у цій згоді, контролюється як епідеміологами, так і Національною поліцією. Тільки якщо конкретно ми всі будемо дотримуватися того, що написано, незалежно від того, приїхали чи перебуваємо на території України, тільки так ми можемо впоратися. Інакше не потрібно сподіватися, що поліція палицями буде розганяти нас по кімнатах, по домівках. Цього не має бути, ми маємо свідомо ставитися до цього питання. Хоча жорсткі заходи, коли потрібно буде більш силовими методами впливати на людей, можливо, теж потрібно застосовувати. Як свідчить практика США, Іспанії та Італії, люди чомусь думають, що коронавірусна хвороба - це така банальна інфекція, яка пройде повз і ніхто її не помітить. На жаль, люди не бачать статистику летальних випадків, яка є в інших країнах. Може це і призводить до того, що можна легковажно ставитися до коронавірусної хвороби. Легковажно ставитися не можна, весь світ сьогодні в критичному становищі. Україна не є винятком, але Україна робить трохи на крок вперед для запобігання поширенню хвороби на території країни. Можливо, дасть Бог, ці заходи, які ми запроваджуємо, протиепідемічні, карантинні, дозволять нам більш спокійно і врівноважено минути спалах цієї небезпечної хвороби", - заявив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантинні заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу дають позитивний ефект, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183924
 
 
 Топ коментарі
 
Этот идиот уже всех утомил.
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Как же они быстры в расправе над народом. Вот бы так с воровством чиновников боролись.
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Это ты их во власть продвинул своим враньём про Пороха
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Это ты их во власть продвинул своим враньём про Пороха
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Каждый с 73% зелебобиков обязаны отвечать за свой выбор
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Как же они быстры в расправе над народом. Вот бы так с воровством чиновников боролись.
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Ляшко - неадекват... и преступник. Преступно врёт людям... Хочет ЧП, что бы остаться безнаказанным за своё враньё и воровство.
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Типичный чиновник с грантоедским прошлым, перепевающий измышления ВОЗовских чиновников.
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Нові владі так хочеться ввести НЗ.Самі ж без ніякої перевірки пускають прибулих,під чесне слово.
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Пора его сельодкой лечить, ротяка не закривається...
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Можно осиковим кілком.Надійніше буде.
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Судя по его глазам и речам - клиент на консультацию в Глевахе.
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Силовые методы нужно применить к этому мудаку...
Да такие чтоб он точно прошел сам мимо и как можно дальше... Более силовые методы для соблюдения карантина тоже нужно применять: люди думают, что коронавирус пройдет мимо, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5746
Волшебный пендель еще никто не отменил.
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А давайте уволим Ляшко нахер, а то он сам волну паники гонит, а сам не в состоянии людей даже масками обеспечить. Нафиг нам такой санврач?
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нужно применять/ нужно или не нужно решают не украинцы.А Коломойский с Пинчуком.
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Бери выше, лоббисты ВОЗ все в минздраве решают.
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силовые методы/ "Монополия на применение силы в государстве попала в руки бывших соратников Януковича. Их фамилии - Богдан и Портнов", - заявление четырех экс комбатов 17.10.19/ Богдан , Портнов, Аваков,Баканов-люди Коломойского.
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А, що проти ти хто вивозить ліки і маски, не получається?
То: «Бий своїх, шоб чужі боялись»?
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Да бог с вами. Кто такое мог подумать, С такой властью уже нет шансов что вирус пройдет мимо кого то Более силовые методы для соблюдения карантина тоже нужно применять: люди думают, что коронавирус пройдет мимо, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7356
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ляшко, а к ярославу погорелову -главе госрезерва Украины(29летнему чючелу), другу янелоха, человеку каламойши, продавшего маски с фильтром радуцкому силовые методы не надо применять?
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Один вопрос Ляшку...
Какая статистика за прошлый год или позапрошлый год, количества заболевших на обычный грипп и ОРЗ в Украине, и смертность?..
Он знает статистику но никогда её не озвучит!
Ибо окажется, что каждый год на обычный грипп болеет людей на порядок больше и смертность даже выше чем от этого страшного короновируса.
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это ты, верящий во всеуничтожение человечества от какого то несчастно гриппа Більш силові методи для дотримання карантину теж потрібно застосовувати: люди думають, що коронавірус пройде повз, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 912
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Это я, верящий в быстрое распространение болезни, если игнорировать разумные меры безопасности.
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ну и какой процент человечества заразил это грипп за три месяца, после его появления?
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Практически нулевой (если учитывать все население земли). Я так понимаю, это должно сподвигнуть на отмену сдерживания распространения?
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Более силовые методы для соблюдения карантина тоже нужно применять: люди думают, что коронавирус пройдет мимо, - главный санврач Ляшко

Это какие силовые методы , а ? Будете заставлять меня маску покупать ? У меня нема грошей , шоб кормить олигархов , которые будут спекулировать иасками . Ферштейн Более силовые методы для соблюдения карантина тоже нужно применять: люди думают, что коронавирус пройдет мимо, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 964
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А куди ж ти іх подів? Усі з того року тіки багатіють.
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Насправді багатіють тільки ті, хто голосував за ЗЕ, петіки - в прольоті Більш силові методи для дотримання карантину теж потрібно застосовувати: люди думають, що коронавірус пройде повз, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5544
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Силовые методы - это нормальное, адекватное воздействие на человека, нарушившего карантин. Посмотрите опыт нормальных стран.
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Карантин предусмотрен только для больных и выявленных потенциальных носителей, а у нас в него принудительно, с подачи коррумпированных чиновников ВОЗ, затолкали всех.
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Нет, люди думают что они будут скоро кушать, пока вы закрыв рынки поднимаете цены в маркетах, наживаясь на горе людей, прикрываясь благими намерениями.
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До речи, карантин трохи знизить розповсюдження і інших хвороб - від туберкульозу до кіру. А ось со снідом можуть бути проблеми - більше сексу, більше колотись вдома будуть.
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падаль ублюдочная, где респираторы,
мразь слыгалась с мусорами, подонок,
кто пойдет на улицу без нужды ?
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тут сегодня писали, что медсёстры сами гдето заразились, которые с инфицированными работали,
эти мрази доведут, что врачи и медсёстры уволятся в связи
с нарушениями кзота и прочего, получат три месячный оклад и уйдут,
а эта падаль ляшко до сих пор не пояснил, нужны ли всем маски или только заражённым,
видимо раздерибанили прилично бабла, подонки
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.....что то этот ОПАРЫШ больно агрессивный ???!!!
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А ему по должности нужно изображать бурную деятельность в расчете на запуганных лохов. Не будет изображать - уберут.
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Более силовые методы ...
Більш силові методи для дотримання карантину теж потрібно застосовувати: люди думають, що коронавірус пройде повз, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4446
Отстреливать всех на улице?
Мёртвые не разносят вирусы.
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ляшко ты сан-гиг окончил.. ну так выполняй свою санитарно-эпидемиологическую работу.. что думают люди не твое дело. двоечник
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