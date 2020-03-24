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 Німеччина допоможе Україні евакуювати наших громадян із найвіддаленіших куточків світу, - глава МЗС Кулеба

Літаки німецьких авіакомпаній зможуть забрати громадян України, які перебувають у віддалених країнах світу, і хочуть повернутися додому у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я вдячний моєму німецькому колезі за те, що він підтримав наше прохання, щоб німецькі літаки могли "підхоплювати", забирати наших громадян із віддалених куточків світу для їх перевезення до Німеччини, звідки ми вже - Україна - допомагатимемо їм добиратися додому. Передусім йдеться про Латинську Америку. Ми обговорили алгоритм, за яким це працюватиме", - сказав він у вівторок у заяві за результатами переговорів із главою МЗС Німеччини, яку транслювали на YouTube.

Міністр наголосив, що посольства наразі обговорюють усі деталі.

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У понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив "віртуальний" візит до Німеччини і провів переговори з німецьким колегою Гайко Маасом. Як повідомили в МЗС України, це був перший в Європі віртуальний візит глави МЗС для переговорів з іноземними колегами.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183922
 
 
 Топ коментарі
 
от шо мы плохого сделали Германии?
ну кипишевали совсем трошки против СП-2.... ну нельзя ж быть такими злопамятными))))
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То есть теперь будет шанс подхватить ещё и самые "экзотические" болезни, даже не выезжая из Украины...
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Яка радість! Шоб,ти,здохло,у муках...
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Это перемога или зиг хайль? Ну что-ж и на том данкешён Германии.
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Заберём как только крематорий отреставрируют.
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так в восточную австро-венгрию и повезут. Германия поможет Украине эвакуировать наших граждан из самых отдаленных уголков мира, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 1279
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Даже из Латинской Америки екзотику нам привезут. Так сказать самбреровирус с привкусом перца чили
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Вірно підмічено, виводиться особливо небезпечна найдосконаліша форма.Лабораторія - Україна Германия поможет Украине эвакуировать наших граждан из самых отдаленных уголков мира, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 7613 Вірусологи у захваті
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Найцікавіша річ матиме місце,коли в одному носії зустрічатимуться штами з різних кутків Землі.... Германия поможет Украине эвакуировать наших граждан из самых отдаленных уголков мира, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 8274 Почнуть з"являтися монстри,яких й Крематорієм Незупинити Германия поможет Украине эвакуировать наших граждан из самых отдаленных уголков мира, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 6785
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от шо мы плохого сделали Германии?
ну кипишевали совсем трошки против СП-2.... ну нельзя ж быть такими злопамятными))))
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ой вей...а если совсем чуточку... поторговаться?)))
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е ні... тих вже з копами не знайдемо - розсмоктались-заховались-притишкли як миші...
(хоча насправді це все сумно і з самого початку якось безвідповідально... згодні?)
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Звісно згоден.Подивіться попереднью гілку,там цікавинка...,,й неаби,яка
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а то ще квіточки , ти не знаешь друже як вони домовились (!) а домовились вони - в разі браку місць або медперсоналу в німецьких шпиталях , ( якщо почнеться реальна дупа) хворих на цю холеру німців відправлятимуть в укр. шпиталі !)
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Ну шо ж, наші люди, одним меньше, чи сотнею більше, вже нема різниці
Згорів сарай, гори і хата.
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То есть теперь будет шанс подхватить ещё и самые "экзотические" болезни, даже не выезжая из Украины...
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Кулеба самый активный министер, он везде. Любые сферы правительства окрывает. Одновременно туп и мелок.
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Нах всех этих приезжих к зеленскому, к слугам народа, к министрам на дом. Пусть там отсиживаются.
Как оно орало, что людей с Китая в Кочу-Заспу заселит. А что делает с этими - тупо отпускает, разносчиков, по домам. Уроды.
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На жаль це все пустий звук. Тільки що розмовляв з нашими остербайтерами. Температура висока, швидка приїхала і сказали сидіти в приміщенні -на тому все. Консульство України те саме і слухавку поклали. От і вся реальність.
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доповню. "Ізоляція, локалізація, тестування, не розповсюдження..." От не клеїться до вище сказаного. Чи бундес теж вирішив "оздоровити" націю? Виростити натуральний імунітет за рахунок контрольованої смертності? Алоізич щасливий...
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Це Кулеба так піклується за мажорами з Домінікани, бо якщо Україна не забере вони покличуть Путіна ?
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