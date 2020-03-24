 Міжнародний банк реконструкції та розвитку планує виділити $500 млн на підтримку України в період карантину

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила глава українського представництва ще однієї структури Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації, Олена Волошина під час інтернет-зустрічі "Європейської бізнес-асоціації".
"Наші колеги з МБРР зараз перебувають у переговорах з приводу виділення 500 мільйонів кредиту для підтримки бюджету України, і на додаток до цього ведуться переговори про кількамільйонне спеціальне фінансування, яке піде на боротьбу з коронавірусом", - сказала Волошина.
За її словами, через коронавірус і запровадження обмежувальних заходів найбільше постраждає малий бізнес, особливо зі сфери послуг.
"Бо ніхто не розуміє, як надовго затягнеться припинення діяльності цього бізнесу", - підсумувала Волошина.
И скажите мне пожалуйста, это ради них я ставлю на чашу весов будущее своих детей, которые не ходят в школу? Ради них подвергаю риску жизнь своих родных из-за невозможности купить лекарства в случае чего, т.к. с карантинами скоро закончатся деньги?
Ради них я должен буду оказаться на улице, если нечем будет оплатить жилье?
Никакие карантины вам не помогут, на все воля Божья. Сидите дома и читайте Библию. Может хоть что-то в этой жизни уясните. Напоследок.
Через небольшое время это будет всем понятно и очевидно.
Классные менеджеры сидят во власти...