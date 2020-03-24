 Міжнародний банк реконструкції та розвитку планує виділити $500 млн на підтримку України в період карантину

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила глава українського представництва ще однієї структури Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації, Олена Волошина під час інтернет-зустрічі "Європейської бізнес-асоціації".

"Наші колеги з МБРР зараз перебувають у переговорах з приводу виділення 500 мільйонів кредиту для підтримки бюджету України, і на додаток до цього ведуться переговори про кількамільйонне спеціальне фінансування, яке піде на боротьбу з коронавірусом", - сказала Волошина.

За її словами, через коронавірус і запровадження обмежувальних заходів найбільше постраждає малий бізнес, особливо зі сфери послуг.



"Бо ніхто не розуміє, як надовго затягнеться припинення діяльності цього бізнесу", - підсумувала Волошина.

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