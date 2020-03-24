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 Міжнародний банк реконструкції та розвитку планує виділити $500 млн на підтримку України в період карантину

Міжнародний банк реконструкції та розвитку, який входить до структури Світового банку, проводить переговори з урядом України про виділення кредиту на $500 млн, який направлять на підтримку економіки країни під час карантину.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила глава українського представництва ще однієї структури Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації, Олена Волошина під час інтернет-зустрічі "Європейської бізнес-асоціації".

"Наші колеги з МБРР зараз перебувають у переговорах з приводу виділення 500 мільйонів кредиту для підтримки бюджету України, і на додаток до цього ведуться переговори про кількамільйонне спеціальне фінансування, яке піде на боротьбу з коронавірусом", - сказала Волошина.

За її словами, через коронавірус і запровадження обмежувальних заходів найбільше постраждає малий бізнес, особливо зі сфери послуг.

"Бо ніхто не розуміє, як надовго затягнеться припинення діяльності цього бізнесу", - підсумувала Волошина.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183921
 
 
 Топ коментарі
 
Угробить экономику на миллиарды долларов во время карантина, потом выклянчить у МВФ полмиллиарда под проценты, которые будут отдавать наши дети...
Классные менеджеры сидят во власти...
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Alex Vol 9e42f3cf З цим коронавірусум,взагалі якась всесвітня паніка.Так він є,але у світі самі розводять паніку.І постійно якісь вкиди панічні роблять.
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Я смотрю на своих сверстников и не только (мне 40 лет), которые курят, пьют, жрут что попало, раскармливаясь до подобия свиней, и думаю: " Вот она новая группа риска через 20-30 лет, когда появится очередной вирус". Не сомневаюсь, что большинство из нынешней группы риска вели такой же образ жизни 20-30 лет назад.
И скажите мне пожалуйста, это ради них я ставлю на чашу весов будущее своих детей, которые не ходят в школу? Ради них подвергаю риску жизнь своих родных из-за невозможности купить лекарства в случае чего, т.к. с карантинами скоро закончатся деньги?
Ради них я должен буду оказаться на улице, если нечем будет оплатить жилье?
Никакие карантины вам не помогут, на все воля Божья. Сидите дома и читайте Библию. Может хоть что-то в этой жизни уясните. Напоследок.
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Alex Vol 9e42f3cf З цим коронавірусум,взагалі якась всесвітня паніка.Так він є,але у світі самі розводять паніку.І постійно якісь вкиди панічні роблять.
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уже многим людям начинает доходить что их просто разводят, с этим короновирусом...
Через небольшое время это будет всем понятно и очевидно.
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Те кто поумнее зарабатывают на этом деньги, те кто поглупее спонсируют их. Хотя бы те же бесполезные маски взять. Ничего нового.
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Alex Vol 9e42f3cf Причому заробляє весь світ.Маски звичайні,це повна фігня.Вони навіть не пристають добре.до лиця.Тільки рятуюють і те неефективно,якщо хтось чхає.
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Угу. В комментах тут уже упоротые полезли, правда их всегда бесит))
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Alex Vol 9e42f3cf Без масок і рукавичок не пускають в магазини.Мусиш також йти як всі.Що рукавички дають незрозуміло?
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каждый год обычно зимой бывает карантин в школах в связи с сезонным гриппом...
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Ну раз воля Божья, что же ты паришься тогда? Иди помолись и все такое, Бог решит.
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В группе риска беспечные идиоты, которые хотят жить прежней жизнью во время эпидемии. Не в этот раз так в другой... Удачи.
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Понял, ты из "верующих, что тряпка на морде защищает тебя"
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Вы наверное сами какой-то больной, раз в таком возрасте не можете уже ни есть ни пить.
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Не всем. А только слугам народа. 500 лямов на всех не делится. Половину сразу забирает Беня. Остается только 250лямов. Как раз министрам и депутатам которые единогласно тянут руки вверх за законы Ермака и Шмыги
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Мені так подобаються подібні фразочки від зелених для зелохів: "планирует выделить" Международный банк реконструкции и развития планирует выделить $500 млн на поддержку Украины в период карантина - Цензор.НЕТ 5037
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Угробить экономику на миллиарды долларов во время карантина, потом выклянчить у МВФ полмиллиарда под проценты, которые будут отдавать наши дети...
Классные менеджеры сидят во власти...
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Так других менеджеров отродясь не бывало. 30 лет стоят на коленях перед МВФ и никому даже в голову не приходит мысль начать наконец зарабатывать!
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Тоесть Бене в карман заплатят 500лямов за то что он собирает всех прокаженных со всего мира в Украину
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Земародеры все разделят, украинцам останется дырка от масок...
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