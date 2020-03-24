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Все про:туберкульоз (27) ЦГЗ (60) Ігор Кузін (20)

 Підхід до лікування туберкульозу в Україні буде змінено з 1 квітня, - ЦГЗ

У межах медичної реформи змінюється підхід до лікування туберкульозу зі стаціонарного на амбулаторний.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час онлайн-пресконференції з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом сказав в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін.

Він зазначив, що більшість українців вважають, що на туберкульоз хворіють безпритульні чи особи з нарко- або алкозалежністю.

"Натомість, щороку в Україні реєструють десятки тисяч нових випадків захворювання, і лише 8 чи 10% з них - у соціально-незахищених громадян", - зауважив він.

За словами Кузіна, за останній рік зменшилася не лише кількість хворих на туберкульоз в Україні, але й кількість пацієнтів з лікарсько-стійкими формами туберкульозу на 3,5%.

Читайте: В Україні за добу виявлено 16 нових випадків інфікування коронавірусом, - ЦГЗ МОЗ (оновлено)

"У 2019 році було зареєстровано близько 6 тисяч випадків, у 2018 році - 6 тисяч 336", - сказав він.

Так, наголосив Кузін, статистика показує позитивну динаміку з 2014 року, натомість Україна досі входить до двадцятки країн з найвищим тягарем лікарсько-стійкого туберкульозу.

"Хворі мають більший ризик отримати лікарсько-стійку форму туберкульозу, яка не піддається лікуванню традиційними схемами", - пояснив Кузін. Так, додав він, Україна прагне змінити це з 1 квітня: в рамках медичної реформи змінюється підхід до лікування туберкульозу - зі стаціонарного на амбулаторний.

За його словами, немає фактичних даних, які б доводили ефективність тривалої госпіталізації. У той же час, є дослідження, які вказують, що госпіталізація може бути фактором ризику для розвитку мультирезистентного туберкульозу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три українські компанії розробили тест-системи для виявлення коронавірусу, - в.о. гендиректора ЦГЗ Кузін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183919
 
 
 Топ коментарі
 
Врешь и тупо. Тубдиспансеры закрыты уже бубочкой в январе-феврале 2020 года. И тут еще Супрун тебе нагадила?
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Треба дати хворим на туберкульоз 100 днів на відвідування ОП та ВР.🐸
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"Больные имеют больший риск получить лекарственно-устойчивую форму туберкулеза, которая не поддается лечению традиционными схемами", - пояснил Кузин. Да, добавил он, Украина стремится изменить это с 1 апреля: в рамках медицинской реформы меняется подход к лечению туберкулеза - из стационарного на амбулаторный."

- зебобіки ви ще боїтеся грипу ?
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От відкладають операції,а хіба ті операції не важливі? Вони ж планові.
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Если человек жил с геморроем несколько лет, то поживет еще несколько месяцев.
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Если ты жил всю жизнь голодранцем, то живи дальше и наслаждайся.
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путлер убок А онко хворі? А ті що мають інші важкі захворювання? Конкретно не сказано,які саме планові операції будуть відкладати.
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А ты разницу понимаешь между плановыми операциями и экстренными? Апендиксы никто не отменял.
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путлер убок Ну є різні операції.Є складні.які робляться за планом.
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Вообще ты тут про геморр начало, животное кацапское, или у тебя там аппендикс?
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Тебе лапотник с помойки лучше видно что в мусор выбрасывают, что бы делать выводы кто и как живет, бомжара.
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А ти сам це розумієш? Які наслідки і ризик при планових і термінових операціях?
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От коли у тебе розірве ту пряму кішку, то і будеш жити з цим кілька місяців.
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Не равняй хрен с морковкой, мозги же у тебя еще не разорвало.
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Иди отсюда со своим аппендицитом жопы.
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Я тобі про те пишу, що і ти писав. Нічого не знаєш про лікування? Тоді не пиши.
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Кстати, да. От туберкулёза в сотни раз больше умирает, чем от этого "страшного" короновируса (выдуманного)...
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Так Супрун ликвидировала санэпидемстанции и тубдиспансеры.
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Врешь и тупо. Тубдиспансеры закрыты уже бубочкой в январе-феврале 2020 года. И тут еще Супрун тебе нагадила?
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А кто говорил о том, что их нужно лечить амбулаторно у семейного? Она это все и начала.
И да, там как раз они и будут заражать всех, неговоря о том, что семейный не фтизиатр.
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"Больные имеют больший риск получить лекарственно-устойчивую форму туберкулеза, которая не поддается лечению традиционными схемами", - пояснил Кузин. Да, добавил он, Украина стремится изменить это с 1 апреля: в рамках медицинской реформы меняется подход к лечению туберкулеза - из стационарного на амбулаторный."

- зебобіки ви ще боїтеся грипу ?
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Треба дати хворим на туберкульоз 100 днів на відвідування ОП та ВР.🐸
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2 апреля - "туберкулёза в Украине нет!"
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ВАМ МАЛО КОРОНАВИРУСА?
НУ ТАК ПОЛУЧИТЕ ЕЩЁ И ТУБЕРКУЛЁЗ...
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а в чем преимущество, ничего конкретного в статье, больные туберкулезом будут гулять по улицам, а не лежать в стационаре, заражая других и от этого станет меньше, где логика?
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А якщо вони прийдуть у ВР, то буде логіка?
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Они и так гуляют по улице. Преимущество - в экономии денег
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они и лежа в станционаре неплохо гуляли по улицам,заседали в пивнушках и др.злачных местах.
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Стаціонар - це не тюрма. Для вилікування туберкульозу потрібні місяці або роки! Ніхто стільки людину там не втримає. Тому ці люди в більшості випадків лише ночували в стаціонарі.

Їх лікування - це місяцями (іноді - роками) пити отрутохімікати, що вони можуть робити і вдома.

Тому насправді від цього рішення нічого приниципово не зміниться, лише зекономлять трохи на персоналі.
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Поки зедепутати не захворіли, то вони не хотіли думати про медиків.
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Є багато онкохворих.які мають планові операції.Хіба їх можна відкладати?
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Бажаю щоб зебіли знайшли той коронавірус, і нехай їх проктологи з хірургами лікують, бо їм зараз нема, шо робити.
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Откуда он упал? И что курит? В Украине уже давно закрывают тубдиспансеры, а категория пациентов такая, что 70% из них бывшие сидельцы. Какое к хрену амбулаторное лечение?
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Поясню- тубдиспансери закривають. Хворі з відкритими формами тепер будуть лікуватися вдома. Розносячи тубік по дитячим майданчикам та магазинам.
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Дома и семейного. К семейному будут приходить люди с ослабленные иммунитетом и одновременно такой больной.

Эти уроды думают, что не заболеют, но если будет большое число больных, будет как с корона вирусом. Чазоткой и цари болели, а тубик резистентным есть и деньги не помогут.
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Насправді хворих з відкритими формами ніхто насильно в диспансерах не тримав.
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Понятно одно-зеленая власть хочет увеличить больных туберкулезом в разы, и чтобы за это ей еще были благодарны.
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Так розумію що хочуть зробити систему контролю на туберкульозом як у всьому світі, то б то туберкульозники будуть лікуватись дома під наглядом мед працівників і жити звичайним життям.
Питання - а заразити туберкульозом такі хворі можуть оточуючих в транспорті чи в магазині? Чомусь в мене скепсіс:

Що хоче Уляна Супрун замість турбдеспенсерів -
Подход к лечению туберкулеза в Украине будет изменен с 1 апреля, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1218
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Ці люди і сьогодні їздять у транспорті і заражають оточуючих. В тубдиспансерах немає воєнізованої охорони, яка б роками тримала хворих у палатах.
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А на амбулаторному лікування вони теж будуть заражати оточуючих у транспорті і магазинах чи як?
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Тоді треба по закону зобов`язати хворих на туберкульоз або носити маски або не перебувати у місцях скупчення людей - ринки, магазини, транспорт, думаю десь так.
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Перебьем коронавирус туберкулезом!
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Новость подана так, типа закрытие тубдиспансеров для больных благо, мол госпитализация вредна. На самом деле это бред. Просто нашли как сократить еще одну статью расходов из бюджета за счет туберкулезников. Тубдиспансеры на самом деле нужны были для вас с нами, чтобы оградить здоровых от больных, а теперь этого не будет. И честно говоря, жить в нашем государстве становится не только экономически тяжело, но и теперь опасно. Может наше дебильное руководство кивает в сторону Западной Европы, мол там тубдиспансеров нет, так развитые страны победили туберкулез за счет высокого уровня медицины, и улучшений условий жизни людей, но это точно не касается пока Украины. Поэтому наши рехформаторы такую бомбу заложили под свое же население...
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