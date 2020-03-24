EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
  809  10
Матеріали за темою:
Все про:карантин (982) Китай (542) телеміст (51) Денис Шмигаль (141) COVID-19 (1760) коронавірус (506)

 Шмигаль і посол КНР Сяньжун відкрили перший телеміст між українськими та китайськими лікарями

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про відкриття першого телемосту між українськими медиками і провідними китайськими лікарями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у своєму телеграм-каналі.

"Щойно в посольстві Китаю разом з послом Китайської Народної республіки Фан Сяньжуном відкрили телеміст із провідними китайськими лікарями. У містах Китаю рівень захворюваності йде на спад, тому їх досвід неоціненний", - написав він.

За словами прем'єра, коронавірус став викликом номер один для всього світу.

"Об'єднання зусиль найбільш важливе для перемоги. Ми ще на початку боротьби з пандемією, і хотіли б отримати поради та навички, що здобули наші китайські партнери. Це перша зустріч у подібному форматі. Хочу подякувати КНР та особисто послу Фан Сяньжуну. За швидку реакцію та організацію цього телемосту. Адже їх досвід буде нам особливо потрібний у найближчі 2 тижні", - повідомив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідності запровадження надзвичайного стану в Україні поки немає, - Шмигаль

Також прем'єр повідомив про домовленість, що телемости між лікарями відбуватимуться на більш регулярній основі в робочому порядку.

Шмигаль і посол КНР Сяньжун відкрили перший телеміст між українськими та китайськими лікарями 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183916
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Покажите китайцам луганскую больницу. Может они подскажут как ее модернизировать.
 показати весь коментар
 
 
таки открыли китайские товарищи? Шмигаль і посол КНР Сяньжун відкрили перший телеміст між українськими та китайськими лікарями - Цензор.НЕТ 1142ото бойся данайцев,колбы приносящих
 показати весь коментар
 
 
Они не больницы показывать будут, а собираются перенимать методику лечения.
 показати весь коментар
 
Одни врачи из рашки уже в Италию полетели.
 показати весь коментар
 
все правильно,катайцу уже маска не нужна-иммунитет,а у шмыгаля папередники распродали (см фото)
 показати весь коментар
 
Выгодная всем афера XXI века.
Пандемия свиного гриппа в 2009-2010 годах оказалась большой мистификацией.
Канцлер Германии А.Меркель неделю назад сказала: "От 60 до 70% жителей Германии будут заражены коронавирусом".
Но министр здравоохранения Германии Йенс Шпан тут же уточнил: "80% процентов инфицированных пройдут через эпидемию практически без симптомов".
Но если болезнь проходит без симптомов - чихнул один раз и дальше пошел - то какая же это "пандемия"?
Это не пандемия, а легкое сезонное ОРЗ.
 показати весь коментар
 
Ледовый каток в одном из торговых центров Мадрида будут использовать для хранения тел умерших от коронавируса. Легчайшее ОРЗ. Пойдешь кататься между трупами?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору