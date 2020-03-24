 Шмигаль і посол КНР Сяньжун відкрили перший телеміст між українськими та китайськими лікарями

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у своєму телеграм-каналі.

"Щойно в посольстві Китаю разом з послом Китайської Народної республіки Фан Сяньжуном відкрили телеміст із провідними китайськими лікарями. У містах Китаю рівень захворюваності йде на спад, тому їх досвід неоціненний", - написав він.

За словами прем'єра, коронавірус став викликом номер один для всього світу.

"Об'єднання зусиль найбільш важливе для перемоги. Ми ще на початку боротьби з пандемією, і хотіли б отримати поради та навички, що здобули наші китайські партнери. Це перша зустріч у подібному форматі. Хочу подякувати КНР та особисто послу Фан Сяньжуну. За швидку реакцію та організацію цього телемосту. Адже їх досвід буде нам особливо потрібний у найближчі 2 тижні", - повідомив Шмигаль.

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Також прем'єр повідомив про домовленість, що телемости між лікарями відбуватимуться на більш регулярній основі в робочому порядку.