Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у своєму телеграм-каналі.
"Щойно в посольстві Китаю разом з послом Китайської Народної республіки Фан Сяньжуном відкрили телеміст із провідними китайськими лікарями. У містах Китаю рівень захворюваності йде на спад, тому їх досвід неоціненний", - написав він.
За словами прем'єра, коронавірус став викликом номер один для всього світу.
"Об'єднання зусиль найбільш важливе для перемоги. Ми ще на початку боротьби з пандемією, і хотіли б отримати поради та навички, що здобули наші китайські партнери. Це перша зустріч у подібному форматі. Хочу подякувати КНР та особисто послу Фан Сяньжуну. За швидку реакцію та організацію цього телемосту. Адже їх досвід буде нам особливо потрібний у найближчі 2 тижні", - повідомив Шмигаль.
Також прем'єр повідомив про домовленість, що телемости між лікарями відбуватимуться на більш регулярній основі в робочому порядку.
Пандемия свиного гриппа в 2009-2010 годах оказалась большой мистификацией.
Канцлер Германии А.Меркель неделю назад сказала: "От 60 до 70% жителей Германии будут заражены коронавирусом".
Но министр здравоохранения Германии Йенс Шпан тут же уточнил: "80% процентов инфицированных пройдут через эпидемию практически без симптомов".
Но если болезнь проходит без симптомов - чихнул один раз и дальше пошел - то какая же это "пандемия"?
Это не пандемия, а легкое сезонное ОРЗ.