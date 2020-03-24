 Столичний крематорій хочуть відремонтувати за 62,2 млн: роботи можуть тивати 1,5 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, згідно з тендерною документацією на сайті Prozorro, планується провести капітальний ремонт ритуального корпусу і підземної галереї міського крематорію на вул. Байковій, 16 у Голосіївському районі Києва.
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 17:00 3 квітня, початок аукціону: 13:19 6 квітня, а очікувана вартість робіт становить 62 231 188 грн.
Передбачуваний термін виконання робіт з моменту укладення договору становить 18 місяців.
РС СКП "Київський крематорій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводить організацію похорон померлих і надання ритуальних послуг на організацію та проведення поховання. Заснований у 1974 році.
Hawthorn Healing
А че все так недовольны Зеленским?
Он бещал сломать систему?
Ну вот, система поломана, пользуйтесь.
Им деньги на организацию работы выделили, а они их хотят на организацию закрытия крематория на 1,5 года хотят потратить!
Ожидают поступления много денег в ближайшее время.
Что даже на ремонт хватит.
Мы вам тут коематорий щас отремонтируем...🔧🛠️⚒️
ПодЗемельки на всех не хватит...
Через 1,5 года или деньги на ремонт закончатся.... или клиент-налогоплательщик....
🤔
Твои навеки, Лиса Алиса и Кот Базилио!