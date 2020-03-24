 Столичний крематорій хочуть відремонтувати за 62,2 млн: роботи можуть тривати 1,5 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, згідно з тендерною документацією на сайті Prozorro, планується провести капітальний ремонт ритуального корпусу і підземної галереї міського крематорію на вул. Байковій, 16 у Голосіївському районі Києва.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 17:00 3 квітня, початок аукціону: 13:19 6 квітня, а очікувана вартість робіт становить 62 231 188 грн.

Також читайте: Усе залежить від дотримання карантину: може йтися про 200 тис. і про мільйони, - Ляшко розповів, скільки українців можуть перехворіти на коронавірус

Передбачуваний термін виконання робіт з моменту укладення договору становить 18 місяців.

РС СКП "Київський крематорій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводить організацію похорон померлих і надання ритуальних послуг на організацію та проведення поховання. Заснований у 1974 році.