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 Столичний крематорій хочуть відремонтувати за 62,2 млн: роботи можуть тривати 1,5 року

Ритуальна служба СКП "Київський крематорій" оголосила тендер на капітальний ремонт ритуального корпусу та підземної галереї міського крематорію за 62,2 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, згідно з тендерною документацією на сайті Prozorro, планується провести капітальний ремонт ритуального корпусу і підземної галереї міського крематорію на вул. Байковій, 16 у Голосіївському районі Києва.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 17:00 3 квітня, початок аукціону: 13:19 6 квітня, а очікувана вартість робіт становить 62 231 188 грн.

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Передбачуваний термін виконання робіт з моменту укладення договору становить 18 місяців.

РС СКП "Київський крематорій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводить організацію похорон померлих і надання ритуальних послуг на організацію та проведення поховання. Заснований у 1974 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183915
 
 
 Топ коментарі
 


Hawthorn Healing

А че все так недовольны Зеленским?
Он бещал сломать систему?
Ну вот, система поломана, пользуйтесь.
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ну да!, именно сейчас есть харошие аргументы для получения финансирования ремонта. а там будэ выдно.
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Зруйнувати останній захист від Ковід Столичный крематорий хотят отремонтировать за 62,2 млн: работы могут занять 1,5 года - Цензор.НЕТ 381 Столичный крематорий хотят отремонтировать за 62,2 млн: работы могут занять 1,5 года - Цензор.НЕТ 8822 Відрубати руки посамі яйця
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Готовьтесь к земле - это были не пустые слова
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Для наплыва желающих поболеть вы уже должны объявить, шо он уже не справляется со всеми трупами.
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Не проще ли новый построить за те же деньги?или распил-откат это наше всьо?
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один хер разница или прикопают или сожрут.))))
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Hawthorn Healing

А че все так недовольны Зеленским?
Он бещал сломать систему?
Ну вот, система поломана, пользуйтесь.
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Ой как вовремя - именно сейчас пришло время закрыть крематорий....совсем ипанулись?
Им деньги на организацию работы выделили, а они их хотят на организацию закрытия крематория на 1,5 года хотят потратить!
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Ооооо!
Ожидают поступления много денег в ближайшее время.
Что даже на ремонт хватит.

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і тут опіздали, до вірусу не готові. у рашки будемо пересувні крематорії купляти?
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не зрозумів,що і тут вони дали?може запізнилися?
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запіздали - це запізнився, просто у формі стьоба.
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О, как оптимистично.

Мы вам тут коематорий щас отремонтируем...🔧🛠️⚒️
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Пора предоплату делать??
ПодЗемельки на всех не хватит...
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Думаю население захочет сжеть зеленый цырк намного быстрее и 1,5 года ждать точно не станет.
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1,5 года.... срок в самый раз.
Через 1,5 года или деньги на ремонт закончатся.... или клиент-налогоплательщик....
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работы могут занять 1,5 года?... не встигнуть!
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вот это скорость мысли. не прошло и 3 месяца пока поняли что нужун крематорий
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печка за 62 лимона это круто, я уже представил поддувало с камнями сваровских дрова только из красного дерева и медсестра с пятым номером надевает на меня пиджачок потом меня ложат на каталку фирмы тэсла в этот момент играет живой оркестр оооо и это всё за 62 лимона, ах да полы мраморные с вкраплением золота на потолке свисают хрустальные люстры из оперного театра и в последний путь......
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Кожен готується до пандемії, як може...
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А пока не отремонтировали, поставте холодильники в Верховной Раде, а если не поместятся в Киевсовет.
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посмотрел фото крематория. вопрос . а почему всего 62 млн? почему не 200. ********. за 60 млн люди строят 15-20 котеджей по 200 м2 с отделкой мебелью и покупкой участка
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це не один. один нормальний можна збудувати за 100000$
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Через 1,5 года его будут достраивать трупы ?
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Да-авно уже пора! До того голимое заведение что **** стыдно даже трупом там сжигатся. А придется...
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Ремонт - 1,5 года... ПИПЕЦ!!! Китаезы за неделю больницу строят.. За 1,5 года можно сотню крематориев понастроить... если конечно не мудаки, а китайцы будут строить.
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Украинцам тюрьмы и крематории как в 1918-1933. Встречайте русский мир.
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Вообще-то для зеленого могли бы и постараться, сдать в эксплуатацию раньше срока и пустить его в трубу, как и положено, а то уже невмоготу терпеть этот зеленый навоз.
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Даже трудно представить сколько будет стоить место на кладбище при закрытом крематории в разгар пандемии в волшебной стране Зе.
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В крематории три прощальных зала и шесть печей. В день происходят 20-30 кремаций
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Хм... Прикольная постройка. Чем-то сиднейский ёперный театр напоминаент.
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на вид как станция космозвездолета из фильма про алису и милафон...
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стиль арт нуво деко ампир роккобарококококо
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Спочатку збудуйте новий, на лівому березі, а тоді реконструюйте. Києву, на 5 млн населення, одного замало
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Дорогой наш Буратино! Скоро мы выиграем тендер на строительство очень, очень тёплого и красивого домика по ул. Байковой,16. Когда тебе будет зябко или начнёшь замерзать- звони нам срочно мы -быстро согреем! Целуем тебя зараннее в твой прекрасный деревянный лобик.
Твои навеки, Лиса Алиса и Кот Базилио!
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А что с ним не так, сильно коптит ?
Надо не экономить на жидкости для разжигания дров.
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