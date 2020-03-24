 Студентів-медиків залучатимуть для допомоги сімейним лікарям і проведення експрес-тестів, - головний санлікар Ляшко

Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"МОЗ звернулося до керівників структурних підрозділів охорони здоров'я ОДА та керівників вищих закладів освіти медичного профілю для того, щоб відпрацювали механізми можливого залучення студентів, а також лікарів-інтернів до боротьби з коронавірусною хворобою. Зараз ми відпрацьовуємо алгоритм створення мобільних груп, які мають піти на підтримку, на допомогу сімейним лікарям. Сімейних лікарів, можливо, не вистачатиме для того, щоб першими виїжджати на виїзди до хворих додому. Саме в цій допомозі нам будуть необхідні студенти-медики, які можуть приїхати, подивитися, поміряти температуру, оцінити стан, ступінь тяжкості хвороби і в подальшому або викликати швидку, яка буде забирати, якщо випадок ургентний, або разом із сімейним лікарем встановити медико-санітарний нагляд і проводити лікування хворого в амбулаторних умовах. Також студентів-медиків ми готові навчити проводити експрес-тести для того, щоб можна було здійснювати сортування хворих уже на місці виклику і зменшити навантаження на інші системи", - заявив Ляшко.
В СССР студентов бросали в колхозы на сбор урожая. А теперь отправляют на борьбу с смертельным вирусом.
Какая трогательная забора власти о наших детях.
А чиновники и депутаты не хотят послать своих детей к больным?
Суки!!!
Лікарню повністю закривають.
Інфекційне закрили не дивлячись на епідемію. Лікар і медсестри вже на біржі праці.
студентов можно усадить за мониторы и на дистанционную консультацию или ответы на вопросы - колл-центры....там и не так опасно для еще детей... и полезно для общества и для них - как практика и приобретение какого-то опыта! в регистратуры и на станции "скорой помощи! - везде нужны такие помощники
но вот диагностику - оставьте профессионалам... а то надиогнаструют...или сами подцепят !
я написал , что студентов наоборот нельзя пока подпускать к больным и полагаться на их еще непрофессиональную диагностику будь чего (хоть даже ...диареи)
как в то анекдоте :
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у меня трагедия, сосед-зараза уже перекопал весь огород,
а я еще только радикулит лечу))))
Скоро Беларусь будет по вирусу #1, тут лукадрищ вообще ничего не сделал, даже хоккеи с футболами идут во всю плешку, а в Мире везде запрещены.
Теперь весь Мир глядит чемпионаты в РБ (ставки ставят), даже Украина купила на ТВ "смотрение".голодных вирусных игр.
но в очаг эпидемии (в мирное время) никогда не бросали недоучившихся студентов
(интерны - то уже чуть высшая ступень развития медработника)
iskator | 24 Березня, 2020 at 13:14
Дааааааа!!! Сейчас бы пирамидка хорошо стартанула! Сам бы пару штук взял!
Тебя останавливают-"ПАЧИМУ без маски!!!"
Ты такой, шапку снимаешь, а там Ю-ШИНСЕ!!!
(Саморезами прикручена, чтобы не отобрали!!!)