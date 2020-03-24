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 Студентів-медиків залучатимуть для допомоги сімейним лікарям і проведення експрес-тестів, - головний санлікар Ляшко

Сімейних лікарів, можливо, не вистачатиме для того, щоб першими виїжджати на виїзди до хворих додому.

Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"МОЗ звернулося до керівників структурних підрозділів охорони здоров'я ОДА та керівників вищих закладів освіти медичного профілю для того, щоб відпрацювали механізми можливого залучення студентів, а також лікарів-інтернів до боротьби з коронавірусною хворобою. Зараз ми відпрацьовуємо алгоритм створення мобільних груп, які мають піти на підтримку, на допомогу сімейним лікарям. Сімейних лікарів, можливо, не вистачатиме для того, щоб першими виїжджати на виїзди до хворих додому. Саме в цій допомозі нам будуть необхідні студенти-медики, які можуть приїхати, подивитися, поміряти температуру, оцінити стан, ступінь тяжкості хвороби і в подальшому або викликати швидку, яка буде забирати, якщо випадок ургентний, або разом із сімейним лікарем встановити медико-санітарний нагляд і проводити лікування хворого в амбулаторних умовах. Також студентів-медиків ми готові навчити проводити експрес-тести для того, щоб можна було здійснювати сортування хворих уже на місці виклику і зменшити навантаження на інші системи", - заявив Ляшко.

Також читайте: Усе залежить від дотримання карантину: може йтися про 200 тис. і про мільйони, - Ляшко розповів, скільки українців можуть перехворіти на коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183913
 
 
 Топ коментарі
 
Обанкротившаяся власть хочет бросить как дармовое "пушечное мясо" на борьбу с вирусом наших детей-студентов.
В СССР студентов бросали в колхозы на сбор урожая. А теперь отправляют на борьбу с смертельным вирусом.
Какая трогательная забора власти о наших детях.
А чиновники и депутаты не хотят послать своих детей к больным?
Суки!!!
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сейчас они на вас будут тренироваться
Студенты-медики будут привлекаться для помощи семейным врачам и проведения экспресс-тестов, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6767
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Обанкротившаяся власть хочет бросить как дармовое "пушечное мясо" на борьбу с вирусом наших детей-студентов.
В СССР студентов бросали в колхозы на сбор урожая. А теперь отправляют на борьбу с смертельным вирусом.
Какая трогательная забора власти о наших детях.
А чиновники и депутаты не хотят послать своих детей к больным?
Суки!!!
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Если они еще согласятся и не разбежаться.
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а их спросили? они привыкли от армии косить и от этого откосят
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У нас після епідемії 75% медиків під скорочення. Уже попередили.

Лікарню повністю закривають.
Інфекційне закрили не дивлячись на епідемію. Лікар і медсестри вже на біржі праці.
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а как же телемедицина?
студентов можно усадить за мониторы и на дистанционную консультацию или ответы на вопросы - колл-центры....там и не так опасно для еще детей... и полезно для общества и для них - как практика и приобретение какого-то опыта! в регистратуры и на станции "скорой помощи! - везде нужны такие помощники
но вот диагностику - оставьте профессионалам... а то надиогнаструют...или сами подцепят !
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А откуда у нас в Украине специалисты по диагностики вируса. Были такие в сан-эпид станциях, только Яценюк их разогнал
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где я написал, что у нас есть спецы по диагностике вируса?
я написал , что студентов наоборот нельзя пока подпускать к больным и полагаться на их еще непрофессиональную диагностику будь чего (хоть даже ...диареи)
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карантин, сидим все дома. я шастаю по сети. почти все страны охваченные щас вирусом ожидают возможного ухудшения ситуации. "приятное" исключение Украина. на официальном уровне ожидают, что уже в апреле можно будэ выйти на городы (((
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для нас огороды - святое!!! )))
как в то анекдоте :
***
у меня трагедия, сосед-зараза уже перекопал весь огород,
а я еще только радикулит лечу))))
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Узнали бы что в Беларуси творит гад плешивый, такое не писали бы.
Скоро Беларусь будет по вирусу #1, тут лукадрищ вообще ничего не сделал, даже хоккеи с футболами идут во всю плешку, а в Мире везде запрещены.
Теперь весь Мир глядит чемпионаты в РБ (ставки ставят), даже Украина купила на ТВ "смотрение".голодных вирусных игр.
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Опять не согласен. Современный интерн (разумеется если он не случайный человек в медицине) еще форы даст старым клячам в звании врачей у которых уже и мозги пересохли, но на пенсию хрен выгонишь. Да вы в аптеку зайдите, посмотрите на возраст провизоров. Сплошная молодежь. Старые бабушки, которые готовили микстуры по рецептам, просто не в состоянии в силу возраста и полученного образования, работать в современных условиях
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готов согласиться!
но в очаг эпидемии (в мирное время) никогда не бросали недоучившихся студентов
(интерны - то уже чуть высшая ступень развития медработника)
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только на вызовы к больным не посылайте. Пожалейте молодых будущих специалистов Студенты-медики будут привлекаться для помощи семейным врачам и проведения экспресс-тестов, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7482
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сейчас они на вас будут тренироваться
Студенты-медики будут привлекаться для помощи семейным врачам и проведения экспресс-тестов, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6767
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молодости свойственна бесшабашность. военные и комми особо рьяно это во все времена юзали. вот и теперь пришла пора и молодых медиков увлечь пламенными призывами.
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на каком основании это будет происходить ? как можно взять и привлечь ребенка для риска заражения ? У этого врача или кто он там главный самэпидемиолог Украины в которой нет такой структуры как санэпидемстанция .которую ликвидирували в 2015 году и оказывается можно просто санврача должность однодневку создать который привлечет студентов ...это бред родители не пустят своих детей и будут правы
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особенно если 6 лет плачу за его образование, проживание, еду, одежду и все, что нужно, половина єтих студентов не бюджетники и пригрозить им могут разве что отчислением, но уже с деканата звонят и обещают сессию без проблем
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Мало того, что детей под смертельную опасность погонят, так еще и бесплатно небось. Вот реально - мрази какие то.
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реанимационные бригады скорых должны выезжать на тесты ,а не семейные , угробьте семейных на вирусе , к кому потом пойдут их пациенты ,к хирургу,акушеру или Ляшку ?
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Тре го#дона привлекти...
iskator | 24 Березня, 2020 at 13:14
Дааааааа!!! Сейчас бы пирамидка хорошо стартанула! Сам бы пару штук взял!
Тебя останавливают-"ПАЧИМУ без маски!!!"
Ты такой, шапку снимаешь, а там Ю-ШИНСЕ!!!
(Саморезами прикручена, чтобы не отобрали!!!)

Студентів-медиків залучатимуть для допомоги сімейним лікарям і проведення експрес-тестів, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1534
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