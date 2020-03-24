EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  1881  10
Матеріали за темою:
Все про:Єгипет (151) карантин (982) COVID-19 (1760) коронавірус (506)

 Єгипет із 25 березня запровадить комендантську годину через коронавірус

Єгипет із 25 березня на два тижні запроваддує комендантську годину для протидії поширенню коронавірусу.

Як повідомляє Associated Press, про це у вівторок, 24 березня, заявив прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з 7 вечора до 6 ранку буде заборонено виходити з дому навіть для покупки товарів першої необхідності.

Крім того, за його словами, на термін до 12 квітня в Єгипті закриються всі навчальні заклади, а магазини і торгові центри (за винятком продуктових, пекарень та аптек) мають працювати тільки в будні (тобто за винятком п'ятниці і суботи) і лише із 7 ранку до 5 вечора.

"Ми прагнемо захистити сім'ї та громадян по всьому Єгипту. Відповідно до розвитку ситуації будемо ухвалювати і більш жорсткі обмеження", - сказав Мадбулі, не пояснивши, про які саме обмеження може йтися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 25 тис. українців повернулися в Україну з Єгипту, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183911
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а в нас віслюк з усього світу звозить потенційно хворих та без ізоляції розпускає по домам під чесне слово...
 показати весь коментар
 
 
"Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству" (с)
 показати весь коментар
 
Судя по развитию ситуации в мире, то лучше всего от короновируса помогает комендантский час. Именно под покровом ночи инфицированные люди толпами выходят на улицы и плюют на все ручки в домах и магазинах...
 показати весь коментар
 
 
Какой хороший и, главное, короткий комендантский час...
 показати весь коментар
 
Как-то подзабыли, что комендантский час вводится для борьбы с преступностью, шпионами и т.п. А тут на тебе - ноу нау!
 показати весь коментар
 
 
Вирус в Египте распространяется только ночью!

 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору