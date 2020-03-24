 Єгипет із 25 березня запровадить комендантську годину через коронавірус

Як повідомляє Associated Press, про це у вівторок, 24 березня, заявив прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з 7 вечора до 6 ранку буде заборонено виходити з дому навіть для покупки товарів першої необхідності.

Крім того, за його словами, на термін до 12 квітня в Єгипті закриються всі навчальні заклади, а магазини і торгові центри (за винятком продуктових, пекарень та аптек) мають працювати тільки в будні (тобто за винятком п'ятниці і суботи) і лише із 7 ранку до 5 вечора.

"Ми прагнемо захистити сім'ї та громадян по всьому Єгипту. Відповідно до розвитку ситуації будемо ухвалювати і більш жорсткі обмеження", - сказав Мадбулі, не пояснивши, про які саме обмеження може йтися.

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