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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, За кордоном
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 Кількість жертв коронавірусу в Іспанії стрімко зростає: тільки за добу в країні померли 514 осіб, з початку епідемії - 2,7 тис.

Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії за минулу добу значно зросла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров'я.

Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже більш як 39 тисяч осіб, в тому числі за останню добу виявили понад 6584 нових випадків інфікування.

З початку епідемії померли 2696 людей (в тому числі за добу - 514), а 3794 повністю одужали (за добу - 439 осіб). У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 2636 осіб.

Найбільша кількість інфікованих - в Мадриді (12,4 тис. осіб) і Каталонія (майже 7,9 тис.). Багато хворих також у Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше - в африканських містах Сеута і Мелілья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: Армія Іспанії знаходить покинутих і мертвих людей у будинках для літніх людей

Кількість жертв коронавірусу в Іспанії стрімко зростає: тільки за добу в країні померли 514 осіб, з початку епідемії - 2,7 тис. 01

Нагадаємо, що уряд Іспанії вирішив продовжити на 15 днів режим НС, введений через COVID-19. Спочатку планувалося, що цей режим триватиме до 29 березня.

Карантин в Іспанії передбачає заборону виходити з дому, крім виняткових випадків, як купівля продуктів, похід в аптеку, лікарню або на роботу. Усі дитячі садки, школи та університети закрили ще 11 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183910
 
 
 Топ коментарі
 
У них больше всего тестов и возможности проверить. В бедных просто мрут...
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ага, наче комунізди з китаю правду про загиблих надали
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Китай не є релевантний в питанні статистики. Тому треба використовувати правдиві дані з Європи і робити зворотню апроксимацію, щоби отримати справжні цифри захворюванності і смертності в Китаї.
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Світ виявився неготовим до цієї зарази.
Існувала впевненість, що пандемії лишились в минулому. А воно он як..
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В самых богатых странах: США, Италия, Германия, Испания, Франция, Швейцария, Голландия больше всего инфицированных.
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У них больше всего тестов и возможности проверить. В бедных просто мрут...
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Число тестов не всегда влияет на смертность.
Основные факторы, влиюящие на показатели смертности: 1. Стареющие нации/слабый иммунитет 2. Наличие групп риска: пожилые люди с наличием хронических заболеваний 3. Большая скорость распространения к-вируса. 4. Несоблюдение членами сообщества элементарных правил гигиены 5. Социальная активность и менталитет.
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Італія і Іспаня мають подібні ситуації.Потім будуть розбиратися,чого так багато померлих.І річ тут не вкарантині.В Ухані також не одразу ввели карантин.
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ага, наче комунізди з китаю правду про загиблих надали
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Китай не є релевантний в питанні статистики. Тому треба використовувати правдиві дані з Європи і робити зворотню апроксимацію, щоби отримати справжні цифри захворюванності і смертності в Китаї.
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Vlad Ivory Ухань скоро вийде з карантину.значить і там спад.Та й по Європі дуже різні дані.
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Це не мої зауваження, а японські. За свідченням Сіндзо Абе, який, певно, покладається на дані розвідки, за день до візиту Сі Цзінпіна в Ухань, з лікарень на домашній карантин виписували людей, що мали позитивні ІФА.
Для порівняння треба брати Бергамо, Валенсію і Ухань - бо в цих містах майже до піку розповсюдження інфекції відбувалось безконтрольно. А усі інші міста Китаю можна порівнювати з Німеччиною, де було запроваджено певні, але не всеосяжні заходи. Якщо ви знаєте, як відбувається святкування Весняного фестивалю (Китайського Нового року, по нашому), ви маєте інакше сприймати ймовірність локалізації інфекції в китайському багатомільйонному місті.
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Почему-то не пишут, что самая быстрая жинамика роста заболевших в США. Уже 46 тысяч. По динамике максимум через неделю обгонят Италию.
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Тому що хвороба то хвороба, а от смернтість від неї аномальна тільки в цих країнах.
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Все это так. Но, если количество инфицироаанных выходит за пределы - смертность резко возрастает.
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Ви просто зважуйте, що в США є квартали, де до лікарів просто не підуть, та й межа США набагато дальше ніж в Іспанії чи Італії.
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Богдан Перепелица Ну там населення велике.Та й смертність там набагато нижча.
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Количество умерших стремительно падает. Смотрим статистику
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408 вилікували, 600 померли, вміють італійці знайти позитив.
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Після перших позитивних днів завжди настає криза. Це природа медичних захворювань і великих людських колективів.
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Дві країни пофігістки, там і досі люди на вулиці влаштовують вечері з сусідами.
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буков В нас не краще.Та й в Китаї не одразу ввели карантин.
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буков Це тільки зараз.Але українці продовжують прибувати з європейських країн.Толк від карантину низький.Карантин повинен бути.Але не надзвичайнимй стан.Бо потім буде на порядки гірше.Економіки просто не стане.Буде на рівні Венесуели.
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Та економиці і так тризда, нам би врожай забезпечити.
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буков Так економіка просіла.ще до карантину.Але повний капець її буде після надзвичайного стану.Коли люди будуть голодні,вони точно не будуть карантину дотримуватися.Наші керманичі хочуть докеруватися до ручки.Але ж ї їм буде гірше.
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Ага, в Испании попробуй сейчас выйди и просто так прогуляйся, поймает полиция , сразу штраф от 500 до 2000 - получИте, распишитесь ! У нас все сейчас дома сидят , улицы пустые , никогда такого не видела...
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Як би не цифри Італії та іспанії і трохи Франції, то корона дійсно не страшніша за грип. Іран з китаєм не враховую, бо нема віри.
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В прошлом году в Испании в среднем умирало по 1100 человек в день.

Почему никто не пишет об общей смертности ?
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Самый прикол в том, что это среднее число, а во время сезонной вспышки гриппа оно наверняка намного больше. Но здесь такие комментарии как ваш упорно игнорируются, так как это никому не выгодно
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Да уж. Этот "успешный человек" за 5 лет сделал ВСЁ возможное, чтобы его возненавидел народ. Ну просто ОЧЕНЬ старался! Кількість жертв коронавірусу в Іспанії стрімко зростає: тільки за добу в країні померли 514 осіб, з початку епідемії - 2,7 тис. - Цензор.НЕТ 7583 А в чем же его "успех", собственно? Воровать из госкорыта и обогащаться? В чем??? Не велика "заслуга". Будь он действительно успешным, успешным был бы народ и вся страна. А не нищим, обворованным, разочаровавшимся.....
Высшая справедливость будет, если он продолжит свой "успех" у па раши. Кількість жертв коронавірусу в Іспанії стрімко зростає: тільки за добу в країні померли 514 осіб, з початку епідемії - 2,7 тис. - Цензор.НЕТ 2773
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ПУКиноиды..
.. . а помните как путин закрывая 0леньПИАДРУ в сочи
и начиная ВОЙНУ с УКРАИНОЙ голосил - .
Я ВАМ ГОВОРИЛ что мы ОБОСРЕМСЯ ?? ,
И мы 0БОСРАЛИСЬ ! ,
и прослезился .. https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg .
https://uploads.disquscdn.com/images/4***************************************************************.jpg . Это по хлеще каких то Ванг и Нострадамусов будет. . ... . https://uploads.disquscdn.com/images/467b6932e90761d2493d4f7040e41db9c047a84866a014a85cef2371d15ba076.jpg .. https://uploads.disquscdn.com/images/9b0f4d3119110b6f7cb965b9a5c40d461eea48a637f66fdd3c59c9aa778a5b34.jpg . .ююю.
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Это - месть Африки всему "цивилизованному" миру...
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Смертей в Испании к примеру в 2016 году, 409 099 человек
тоесть примерно в день - 1120 человек.
Какая общая статистика смертей (так-же и в Италии)? если общая статистика не привышает - то в чем проблема? Никто не пишет общую статистику смертей и сметрей из за вируса.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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