 Кількість жертв коронавірусу в Іспанії стрімко зростає: тільки за добу в країні померли 514 осіб, з початку епідемії - 2,7 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров'я.
Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже більш як 39 тисяч осіб, в тому числі за останню добу виявили понад 6584 нових випадків інфікування.
З початку епідемії померли 2696 людей (в тому числі за добу - 514), а 3794 повністю одужали (за добу - 439 осіб). У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 2636 осіб.
Найбільша кількість інфікованих - в Мадриді (12,4 тис. осіб) і Каталонія (майже 7,9 тис.). Багато хворих також у Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше - в африканських містах Сеута і Мелілья.
Нагадаємо, що уряд Іспанії вирішив продовжити на 15 днів режим НС, введений через COVID-19. Спочатку планувалося, що цей режим триватиме до 29 березня.
Карантин в Іспанії передбачає заборону виходити з дому, крім виняткових випадків, як купівля продуктів, похід в аптеку, лікарню або на роботу. Усі дитячі садки, школи та університети закрили ще 11 березня.
Існувала впевненість, що пандемії лишились в минулому. А воно он як..
Основные факторы, влиюящие на показатели смертности: 1. Стареющие нации/слабый иммунитет 2. Наличие групп риска: пожилые люди с наличием хронических заболеваний 3. Большая скорость распространения к-вируса. 4. Несоблюдение членами сообщества элементарных правил гигиены 5. Социальная активность и менталитет.
Для порівняння треба брати Бергамо, Валенсію і Ухань - бо в цих містах майже до піку розповсюдження інфекції відбувалось безконтрольно. А усі інші міста Китаю можна порівнювати з Німеччиною, де було запроваджено певні, але не всеосяжні заходи. Якщо ви знаєте, як відбувається святкування Весняного фестивалю (Китайського Нового року, по нашому), ви маєте інакше сприймати ймовірність локалізації інфекції в китайському багатомільйонному місті.
Почему никто не пишет об общей смертности ?
Высшая справедливость будет, если он продолжит свой "успех" у па раши.
.. . а помните как путин закрывая 0леньПИАДРУ в сочи
и начиная ВОЙНУ с УКРАИНОЙ голосил - .
Я ВАМ ГОВОРИЛ что мы ОБОСРЕМСЯ ?? ,
И мы 0БОСРАЛИСЬ ! ,
и прослезился .. https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg .
https://uploads.disquscdn.com/images/4***************************************************************.jpg . Это по хлеще каких то Ванг и Нострадамусов будет. . ... . https://uploads.disquscdn.com/images/467b6932e90761d2493d4f7040e41db9c047a84866a014a85cef2371d15ba076.jpg .. https://uploads.disquscdn.com/images/9b0f4d3119110b6f7cb965b9a5c40d461eea48a637f66fdd3c59c9aa778a5b34.jpg . .ююю.
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тоесть примерно в день - 1120 человек.
Какая общая статистика смертей (так-же и в Италии)? если общая статистика не привышает - то в чем проблема? Никто не пишет общую статистику смертей и сметрей из за вируса.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8