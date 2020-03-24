 Кількість жертв коронавірусу в Іспанії стрімко зростає: тільки за добу в країні померли 514 осіб, з початку епідемії - 2,7 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров'я.

Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже більш як 39 тисяч осіб, в тому числі за останню добу виявили понад 6584 нових випадків інфікування.

З початку епідемії померли 2696 людей (в тому числі за добу - 514), а 3794 повністю одужали (за добу - 439 осіб). У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 2636 осіб.

Найбільша кількість інфікованих - в Мадриді (12,4 тис. осіб) і Каталонія (майже 7,9 тис.). Багато хворих також у Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше - в африканських містах Сеута і Мелілья.

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Нагадаємо, що уряд Іспанії вирішив продовжити на 15 днів режим НС, введений через COVID-19. Спочатку планувалося, що цей режим триватиме до 29 березня.

Карантин в Іспанії передбачає заборону виходити з дому, крім виняткових випадків, як купівля продуктів, похід в аптеку, лікарню або на роботу. Усі дитячі садки, школи та університети закрили ще 11 березня.