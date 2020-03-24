 Усе залежить від дотримання карантину: може йтися про 200 тис. і про мільйони, - Ляшко розповів, скільки українців можуть перехворіти на коронавірус

Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Є різні розрахунки (скільки українців перехворіють на коронавірус. - Ред.): математичне модулювання, епідеміологічні прогнози, є оптимістичні розрахунки. Є песимістичні розрахунки, тому Україна, з огляду на всі розрахунки різних інститутів, готується до зустрічі (з інфекцією. - Ред.) і запроваджує певні превентивні заходи. Ми можемо говорити про велику кількість, і про 200 тисяч, і про мільйони людей, які можуть захворіти. Це залежатиме від того, як ми виконуватимемо профілактичні заходи", - заявив Ляшко.
Як приклад Ляшко навів Китай, якому прогнозували "десятки мільйонів" випадків захворювання на коронавірус, але запровадження жорстких карантинних заходів дозволило зупинитися на цифрі у 80 тисяч.
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Я понимаю, страны в предверии эпидемии создавали резервные запассы , и на этом можно было не плохо нажиться....
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Но !!
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В россию ??
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Там много не заработаешь ?!!
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Или это какое то новое комерчесское мышление НОВЫМИ НЕ БАРЫЖНЫМИ ЛИЦАМИ ?
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...
Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинское здравоохранение.
Звонят нынешние депутаты. Звонят бывшие министры. Звонят политики всех мастей и регалий. Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах.
Каждый день идут сообщения о ВИП заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людях из окружения олигархов.
Кто-то говорит, их десять. Кто-то говорит, что двадцать. В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше.
И Александровская Больница - это лучшее, что у них есть. Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии - это равносильно пиз*ецу.
Вы чего думаете, они не спешат в стационар и просят из оставить дома в изоляции?! Знают ведь, что там в стационарах инфекционных - лютый треш.
Они строили Украину для нас - а придётся пожить в ней чуток самим.
Наступило время, когда все те, кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану.
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В Вену на консультацию к врачу не улетишь. В реанимации в Мюнхене чартер не пустят. А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП короновирусных нет.
Вот же ж беда какая. Им в этом го*не здесь придётся лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может и умирать. А умирать ведь не хочется.
Сбылась мечта миллионов украинцев. Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья.
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И главное. Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан.
Они так уже обос*ались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово.
Где ж вы раньше были?
Они сейчас ставят массово по больницам ИВЛ, УЗИ и рентгены. Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов.
Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей.
Они просто посмотрели на Шахова, на других ВИП знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от неё некуда - только в обычную государственную инфекционную.
Их самый страшный сон вдруг стал явью - их нигде больше не ждут и нигде не примут.
С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.
Welcome to Ukraine.
https://uainfo.org/blognews/1585030069-davidenko-koncha-zaspa-obrechena.html
"Невозможно жить - даже в самоизоляции - и лечить людей, если мы не продолжим экономическую деятельность, которая просто позволяет нам жить в этой стране", - сказал он.
Макрон заявил, что вакцина от коронавируса вряд ли появится к концу 2021 года, а оставаться без работы до того времени - нецелесообразно. Politico.
Китайцы делают мобильники на весь мир
Почему не сделать респираторы и очки всем?
А ты собираешься эпидемию в Украине остановить?
А кто такой Ляшко?
500 тыс. вернулись сами, своим ходом, их никто не завозил. А "завезли" каких-то 70 тысяч.
Кстати основная масса рванула из Польши и Италии до этого объявления.
Судя по развитию событий - недолго осталось.
Миллионы заразятся , миллионы умрут,... ага верьте этому дибилу
нехай воно, дурне йде на політичний карантін з усіма своїми нашіптувачами: єрмаками, аваковими, хйлами.. - ну не буде воно, дурне, царЬом України.. невже піаніст по-жЫзні схоче перевірити?..
але життя собі і своїй родині дуже ускладнить, як і своїм кріпакам з кварталу, ліги і т.д. і т.п.
..зеля, дурік, це - не погрози, це - побажання зберегти решту, що можна зберегти і тобі і Україні.. дурне, мале, ссикливе..