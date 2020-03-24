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 Усе залежить від дотримання карантину: може йтися про 200 тис. і про мільйони, - Ляшко розповів, скільки українців можуть перехворіти на коронавірус

Кількість хворих на коронавірус залежатиме від того, як виконуватимуться профілактичні заходи.

Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Є різні розрахунки (скільки українців перехворіють на коронавірус. - Ред.): математичне модулювання, епідеміологічні прогнози, є оптимістичні розрахунки. Є песимістичні розрахунки, тому Україна, з огляду на всі розрахунки різних інститутів, готується до зустрічі (з інфекцією. - Ред.) і запроваджує певні превентивні заходи. Ми можемо говорити про велику кількість, і про 200 тисяч, і про мільйони людей, які можуть захворіти. Це залежатиме від того, як ми виконуватимемо профілактичні заходи", - заявив Ляшко.

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Як приклад Ляшко навів Китай, якому прогнозували "десятки мільйонів" випадків захворювання на коронавірус, але запровадження жорстких карантинних заходів дозволило зупинитися на цифрі у 80 тисяч.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183909
 
 
 Топ коментарі
 
Конча-Заспа обречена.
Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинское здравоохранение.
Звонят нынешние депутаты. Звонят бывшие министры. Звонят политики всех мастей и регалий. Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах.
Каждый день идут сообщения о ВИП заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людях из окружения олигархов.
Кто-то говорит, их десять. Кто-то говорит, что двадцать. В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше.
И Александровская Больница - это лучшее, что у них есть. Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии - это равносильно пиз*ецу.
Вы чего думаете, они не спешат в стационар и просят из оставить дома в изоляции?! Знают ведь, что там в стационарах инфекционных - лютый треш.
Они строили Украину для нас - а придётся пожить в ней чуток самим.
Наступило время, когда все те, кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану.
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В Вену на консультацию к врачу не улетишь. В реанимации в Мюнхене чартер не пустят. А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП короновирусных нет.
Вот же ж беда какая. Им в этом го*не здесь придётся лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может и умирать. А умирать ведь не хочется.
Сбылась мечта миллионов украинцев. Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья.
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И главное. Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан.
Они так уже обос*ались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово.
Где ж вы раньше были?
Они сейчас ставят массово по больницам ИВЛ, УЗИ и рентгены. Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов.
Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей.
Они просто посмотрели на Шахова, на других ВИП знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от неё некуда - только в обычную государственную инфекционную.
Их самый страшный сон вдруг стал явью - их нигде больше не ждут и нигде не примут.
С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.
Welcome to Ukraine.
https://uainfo.org/blognews/1585030069-davidenko-koncha-zaspa-obrechena.html
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По данным таможни , с января по 13 марта 3еленые новые человечки ТОННАМИ продавали медицынсские маски в Италию Грецыю Испанию Польшу и РФ..
.
Я понимаю, страны в предверии эпидемии создавали резервные запассы , и на этом можно было не плохо нажиться....
.
Но !!
.
В россию ??
.
Там много не заработаешь ?!!
.
Или это какое то новое комерчесское мышление НОВЫМИ НЕ БАРЫЖНЫМИ ЛИЦАМИ ?
,
,
??

.
.
...
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Это точно! Когда прхфессор свалил, штабы "титушек" спеклись, там обнаружилось кучи зонтиков, дождевиков, шарфов, жилеток, и прочей мелочевки с логотипами "Партии регионов" и "Янукович наш президент". Все новенькое в герметичной упаковке. Даже выбрасывать было жалко, а носить такое противно
Усе залежить від дотримання карантину: може йтися про 200 тис. і про мільйони, - Ляшко розповів, скільки українців можуть перехворіти на коронавірус - Цензор.НЕТ 9611
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Конча-Заспа обречена.
Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинское здравоохранение.
Звонят нынешние депутаты. Звонят бывшие министры. Звонят политики всех мастей и регалий. Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах.
Каждый день идут сообщения о ВИП заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людях из окружения олигархов.
Кто-то говорит, их десять. Кто-то говорит, что двадцать. В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше.
И Александровская Больница - это лучшее, что у них есть. Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии - это равносильно пиз*ецу.
Вы чего думаете, они не спешат в стационар и просят из оставить дома в изоляции?! Знают ведь, что там в стационарах инфекционных - лютый треш.
Они строили Украину для нас - а придётся пожить в ней чуток самим.
Наступило время, когда все те, кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану.
Читайте также: Казанский: Похоже, Зеленский уже не до конца контролирует ситуацию в регионах. ВИДЕО
В Вену на консультацию к врачу не улетишь. В реанимации в Мюнхене чартер не пустят. А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП короновирусных нет.
Вот же ж беда какая. Им в этом го*не здесь придётся лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может и умирать. А умирать ведь не хочется.
Сбылась мечта миллионов украинцев. Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья.
Читайте также: В Україні вирує потрійна криза. Виживання залежить від конкретних рішучих дій
И главное. Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан.
Они так уже обос*ались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово.
Где ж вы раньше были?
Они сейчас ставят массово по больницам ИВЛ, УЗИ и рентгены. Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов.
Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей.
Они просто посмотрели на Шахова, на других ВИП знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от неё некуда - только в обычную государственную инфекционную.
Их самый страшный сон вдруг стал явью - их нигде больше не ждут и нигде не примут.
С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.
Welcome to Ukraine.
https://uainfo.org/blognews/1585030069-davidenko-koncha-zaspa-obrechena.html
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что невозможно лечить людей, если в стране нет экономического развития.
"Невозможно жить - даже в самоизоляции - и лечить людей, если мы не продолжим экономическую деятельность, которая просто позволяет нам жить в этой стране", - сказал он.
Макрон заявил, что вакцина от коронавируса вряд ли появится к концу 2021 года, а оставаться без работы до того времени - нецелесообразно. Politico.
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Макарону нужно было меньше сношаться с ****** в сауне чтобы такой бред нести. Оно наверное до сих пор мечтает на парад к ***** приехать, деньги же за ето уплачены и отдавать их он не хочет
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Если заболеет пару миллионов одновременно, то экономическую деятельность тоже продолжать будет нельзя.

Китайцы делают мобильники на весь мир

Почему не сделать респираторы и очки всем?
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Ах ты ж крыса. Хочешь половину населения угробить. Так легко рассказывает как будто переболеть коронавирусом ето насморк вылечить. А то что ето серьезная болезнь в том числе и даже для молодых, с вытекающими осложнениями в виде пневмонии и воспаления легких, которые оставят отпечаток на здоровье на всю жизнь никто почему то не рассказывает.
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Меркель сказала что переболеет большинство.
А ты собираешься эпидемию в Украине остановить?
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Меркель кто такая? Властелин мира? Или врачь?
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Она озвучила то что думают ведущие врачи мира.
А кто такой Ляшко?
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твои "ведущие" врачи мира из ВОЗ ещё 2мес назад лепетали что не нужно закрывать Китай что это местная епидемия, на мир не распостранится ко-ко-ко.
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Остановить? А зачем было завозить в Украину епидемию и целенаправленно заражать людей? А на Европу мне насрать. Европа уже начала гнить 10 лет назад когда пустила в себя миллионы беженцев из недоразвитых стран. Париж, Берлин уже давно превратились в бомжатские помойки с чурками и бабуинами грабящих людей прямо на улицах. У нас даже на Троещине такого беспредела не было
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а что значит "завозить"?
500 тыс. вернулись сами, своим ходом, их никто не завозил. А "завезли" каких-то 70 тысяч.
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твой главный Зебил по телевизору, в интерете несколько дней подряд настойчиво звал всех возвращаться в Украину. Рассказывал что нужно возвращаться до такого-то числа. Что никого не оставим.
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и правильно сделал. Честно предупредил что такого-то числа границы закроются. Что не так?
Кстати основная масса рванула из Польши и Италии до этого объявления.
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Что значит сами вернулись? Китайцы еще пол года назад сказали что етот вирус имеет инкубационный период от 14 до 21 дня. Почему всех вернувшихся не пропустили через карантин? Почему твари в погонах на границе ищут по сумкам сигареты и лишнюю бутылку водки чтобы не дай бог не провез контрабандой лишнюю сигарету а болезнь пустили без всяких вопросов? Почему во время птичьего гриппа в случае заболевания одной курицы во всех соседних областях вырезают миллионы курей и свиней чтобы не оставить епидемии никаких шансов. За каждую заболевшую курицу уже вой подымают на весь мир и кричат о закрытии границ. Зато так легко и как будто ничего страшного все мировые чиновники рассказывают что переболеет и умрет лишних несколько миллионов человек, а сотни миллионов станет инвалидами. Все ето твари делают специально чтобы уничтожить побольше людей.
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уже в 100-й раз прошу - привести пример хоть 1 страны которая пропускала через принудительный карантин своих граждан. Израиль в пример приводить не надо, там точно так же как в Украине - подписываешь бумагу об ответственности и идешь на домашний карантин.
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Мало, давай миллиардами уже фигурируй.
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Йця,му_ня заявляє,що,ні-за-що,небирається відповідати - ну справжній лікар.Яка різниця 100тися трупів,чи мільйони....Вбийте,його,хто поруч
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Ну 200 тисяч,це не 22 мільйони.Вони самі незнають.
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ну откуда это ссученое чючело знает , сколько переболеет?
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под шумок власть решила протестировать, насколько нагло можно вытирать об людей ноги. муудрый народ её радует - похоже садо-мазо с властью довольно многим нравится. Все зависит от соблюдения карантина: речь может идти о 200 тыс. и о миллионах, - Ляшко рассказал, сколько украинцев могут переболеть коронавирусом - Цензор.НЕТ 9141
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и на фоне отэтого - 3 900 аппаратов ИВЛ выглядят убедительно и успокаивающе...???
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А вам не все одно, ви ж і так через 2-3 дні карантину всі з голоду померти збираєтесь.
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Так вой стоїть по форуму про помираючих від голоду на карантині.
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Единственый плюс с сегодняшней ситуации можно сделать, ето провести реальную революцию и зачистить всю мразоту которая терроризировала Украину последние 30 лет. Благодаря закрытым границам и карантину никто не сможет убежать за бугор
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...так,все залежить від дотримання правил карантину...але нафуя ви не перекрили кордон на лінії розмежування???...Коронавирусные домбасята лезут как тараканы к хунте за колбасой ...
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А как можно бросить наших граждан в беде ? Голодом морить что ли по вашему ?
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У нас есть президент Владимир Александрович Зеленский который на своем месте и знает что делать. Мы верим ему .
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нет, и еще раз нет! никакого карантина и чет подобного! Решение очень простое: забираем все бабки в олигархов и направляем на разработку тестов, эффективного набора лекарств. Тесты должны раздаваться все бесплатно, и делать результат в течении 20 мин. Купил, проверился, сработал в клинику! Лечение 100% за счет этих барыг! Вот тогда все будет просто бомба!
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Коммунизм какой-то. так не бывает, забудьте.
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Это мы проходили в прошлом веке а именно за годы советской власти. Мы страна либеральной демократии где частная собственность не прикосновенна.
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Надо исполнять все что требует власть в условиях карантина а это наш шанс пройти эпидемию с минимальными потерями. Экономить надо не много на продуктах .
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Т.е. изначально указан минимум в 200 тысяч. ( самое мало, хотя будет в разы больше, ну да ладно) А Китай управился при 80 тысячах заразившихся. а почему такой "расклад". У нас соотношение населения 1 к 39 ( по населению), у нас зараженных должно быть 2050 человек . Значит не в болезни дело , а в "филармонии что то не так".
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Только комендантский час спасет нас от короновируса.
Судя по развитию событий - недолго осталось.
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таких неадекватных дибилов и паникёров как этот ляшко нужно гнать отовсюду как прокажённого...
Миллионы заразятся , миллионы умрут,... ага верьте этому дибилу
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Еще недавно он пел, что аппаратов ИВЛ у нас хватит на все случаи жизни.
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...притомні українці давно все розуміють - скажіть про ВСЕ тупорилій, ссикливій, закомплексованій смарагдовій Бусинці..
нехай воно, дурне йде на політичний карантін з усіма своїми нашіптувачами: єрмаками, аваковими, хйлами.. - ну не буде воно, дурне, царЬом України.. невже піаніст по-жЫзні схоче перевірити?..
але життя собі і своїй родині дуже ускладнить, як і своїм кріпакам з кварталу, ліги і т.д. і т.п.
..зеля, дурік, це - не погрози, це - побажання зберегти решту, що можна зберегти і тобі і Україні.. дурне, мале, ссикливе..
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