 Венедіктова запросила Ситника і Холодницького для обговорення ефективності боротьби з корупцією

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.
Зазначається, що учасники зустрічі планують обговорити актуальні проблеми виявлення та ефективності розслідування корупційних злочинів, а також проблеми, пов'язані з відшкодуванням збитків, заподіяних державі корупційними злочинами.
Більше деталей в Офісі Генпрокурора не оприлюднили.
Портнов же расписал все.....
Репрессии сначала против активистов, после против украинской интеллигенции, и завершится всеми остальными, кто против руського Мира...
Против активистов уже в процессе...
Посольство США визива в 10 раз більше позитиву , ніж ********** сили . Але дуже засмучує таке відношення як до папуасів , для яких не важливо, що у Ситника кіпіай - 0% .
Мене в 10 разів більше хвилює доля Стерненка , бо переконанний, що ригоблевотні подали ідею саме комендантского часу дуже слабо сподіваються на підписання в такий час минського парпірця -- нема більшості у ЗЕ-команді .
А ось чому вони так люто ненавидять Стерненка й наполягають на його арешті - це дуже симпоматично .
На мою думку - саме тому , що такі як Стерненко й зробили з ватної Одеси осередок спротив рюзькому миру . Саме те , за що вони мастурбують на події 3-го травня 2014 .
Сами почали вбивати , а як отримали "ответку" так й заволали , мовляв -- тітушок вбивають !
Портнов, як згадує Стерненка , так його починая трусини нібито "у плясці святого Віта" . Про вбивтво Олеся Бузини й тим більш якись там ромів (до речі абсолютно виграшні справи для ригоблєвотних з точки зору західних цінностей) згадують в 10 разів меньше й стриманіше .
А усе тому , що для Потрнова й ригів головне було , що Стерненко й Правий сектор Одеси зробив зворотнє -- хотіли залякати одеситів "рузькомирні" , а вишло з точністю до навпаки .
Зв"ясувалось , що виконувати замовні акції проти майданівців дуже небеспечне , інколи на межі життя й смерті . Замість того , що б загинути через 3 спроби цей Стерненко мав нахабство випередити тітушку , від чого останній й відкинув копита !
А це вже система - 3-го травня почали стрілянину в футбольних ультрас , вбили 3-х . А ультрас замість того , що б злякатися пійшли у наступ, так й згорили 48-м телепнів - не усі з них стріляли в ультрас прикриваючись за спинами ментів . Але той , хто перший стріляє - той й відповідає : гнівний натовп це вже некерованна стихія .
Посольство США визива в 10 раз більше позитиву , ніж ********** сили . Але дуже засмучує таке відношення як до папуасів , для яких не важливо, що у Ситника кіпіай - 0% .
Мене в 10 разів більше хвилює доля Стерненка , бо переконанний, що ригоблевотні подали ідею саме комендантского часу дуже слабо сподіваються на підписання в такий час минського парпірця -- нема більшості у ЗЕ-команді .
А ось чому вони так люто ненавидять Стерненка й наполягають на його арешті - це дуже симпоматично .
На мою думку - саме тому , що такі як Стерненко й зробили з ватної Одеси осередок спротив рюзькому миру . Саме те , за що вони мастурбують на події 3-го травня 2014 .
Сами почали вбивати , а як отримали "ответку" так й заволали , мовляв -- тітушок вбивають !
Портнов, як згадує Стерненка , так його починая трусини нібито "у плясці святого Віта" . Про вбивтво Олеся Бузини й тим більш якись там ромів (до речі абсолютно виграшні справи для ригоблєвотних з точки зору західних цінностей) згадують в 10 разів меньше й стриманіше .
А усе тому , що для Потрнова й ригів головне було , що Стерненко й Правий сектор Одеси зробив зворотнє -- хотіли залякати одеситів "рузькомирні" , а вишло з точністю до навпаки .
Зв"ясувалось , що виконувати замовні акції проти майданівців дуже небеспечне , інколи на межі життя й смерті . Замість того , що б загинути через 3 спроби цей Стерненко мав нахабство випередити тітушку , від чого останній й відкинув копита !
А це вже система - 3-го травня почали стрілянину в футбольних ультрас , вбили 3-х . А ультрас замість того , що б злякатися пійшли у наступ, так й згорили 48-м телепнів - не усі з них стріляли в ультрас прикриваючись за спинами ментів . Але той , хто перший стріляє - той й відповідає : гнівний натовп це вже некерованна стихія .