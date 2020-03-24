 Венедіктова запросила Ситника і Холодницького для обговорення ефективності боротьби з корупцією

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

Зазначається, що учасники зустрічі планують обговорити актуальні проблеми виявлення та ефективності розслідування корупційних злочинів, а також проблеми, пов'язані з відшкодуванням збитків, заподіяних державі корупційними злочинами.

Більше деталей в Офісі Генпрокурора не оприлюднили.

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