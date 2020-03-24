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Все про:НАБУ (2332) Ситник (569) Холодницький (562) Антикорупційна прокуратура (1093) Венедіктова (76) Офіс генерального прокурора (181)

 Венедіктова запросила Ситника і Холодницького для обговорення ефективності боротьби з корупцією

В Офісі Генпрокурора вранці 24 березня розпочалася спільна нарада за участю генпрокурора Ірини Венедіктової і керівництва Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

Зазначається, що учасники зустрічі планують обговорити актуальні проблеми виявлення та ефективності розслідування корупційних злочинів, а також проблеми, пов'язані з відшкодуванням збитків, заподіяних державі корупційними злочинами.

Більше деталей в Офісі Генпрокурора не оприлюднили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова скасувала наказ Рябошапки про поновлення Юлдашева на посаді прокурора Києва, - джерело

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183908
 
 
 Топ коментарі
 
да какой там заговор...
Портнов же расписал все.....
Репрессии сначала против активистов, после против украинской интеллигенции, и завершится всеми остальными, кто против руського Мира...
Против активистов уже в процессе...
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Она его вызвала как королева ксеноморфов
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да какой там заговор...
Портнов же расписал все.....
Репрессии сначала против активистов, после против украинской интеллигенции, и завершится всеми остальными, кто против руського Мира...
Против активистов уже в процессе...
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Так она "вызвала" Сытника как подчиненного или совещание все-же "совместное с руководством НАБУ"?
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Она его вызвала как королева ксеноморфов
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сытник с холодницким занимались компрматом друг на друга и нажирали ряхи
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Як до мене , спроба зняти Ситника й Холодницько , таких самих нероб як й команада ЗЕ негативна виключно в том, ща на цьому наполяєют ригоблєвотні сили , Портнов з Шарієм ...
Посольство США визива в 10 раз більше позитиву , ніж ********** сили . Але дуже засмучує таке відношення як до папуасів , для яких не важливо, що у Ситника кіпіай - 0% .

Мене в 10 разів більше хвилює доля Стерненка , бо переконанний, що ригоблевотні подали ідею саме комендантского часу дуже слабо сподіваються на підписання в такий час минського парпірця -- нема більшості у ЗЕ-команді .
А ось чому вони так люто ненавидять Стерненка й наполягають на його арешті - це дуже симпоматично .
На мою думку - саме тому , що такі як Стерненко й зробили з ватної Одеси осередок спротив рюзькому миру . Саме те , за що вони мастурбують на події 3-го травня 2014 .
Сами почали вбивати , а як отримали "ответку" так й заволали , мовляв -- тітушок вбивають !

Портнов, як згадує Стерненка , так його починая трусини нібито "у плясці святого Віта" . Про вбивтво Олеся Бузини й тим більш якись там ромів (до речі абсолютно виграшні справи для ригоблєвотних з точки зору західних цінностей) згадують в 10 разів меньше й стриманіше .
А усе тому , що для Потрнова й ригів головне було , що Стерненко й Правий сектор Одеси зробив зворотнє -- хотіли залякати одеситів "рузькомирні" , а вишло з точністю до навпаки .
Зв"ясувалось , що виконувати замовні акції проти майданівців дуже небеспечне , інколи на межі життя й смерті . Замість того , що б загинути через 3 спроби цей Стерненко мав нахабство випередити тітушку , від чого останній й відкинув копита !
А це вже система - 3-го травня почали стрілянину в футбольних ультрас , вбили 3-х . А ультрас замість того , що б злякатися пійшли у наступ, так й згорили 48-м телепнів - не усі з них стріляли в ультрас прикриваючись за спинами ментів . Але той , хто перший стріляє - той й відповідає : гнівний натовп це вже некерованна стихія .
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Ні, вони у порівнянні із зеленою венедиктовою ангели
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Она их по скайпу Кернесу представит на "утверждение", а то "на ноль умножит". Венедіктова запросила Ситника і Холодницького для обговорення ефективності боротьби з корупцією - Цензор.НЕТ 5838
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А ВОТ Гильотена не пригласили, а надо бы с его девайсом под ВР на выставку...
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Довбані лузери і дилетанти. Прокурор координує діяльність інших правоохоронних органів. Має бути не зустріч, а координаційна нарада, під її керівництвом! Дебіли!
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Так и запишем, SergTranscarpathian будет следующим генпрокурором!
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Як до мене , спроба зняти Ситника й Холодницько , таких самих нероб як й команада ЗЕ негативна виключно в том, ща на цьому наполяєют ригоблєвотні сили , Портнов з Шарієм ...
Посольство США визива в 10 раз більше позитиву , ніж ********** сили . Але дуже засмучує таке відношення як до папуасів , для яких не важливо, що у Ситника кіпіай - 0% .

Мене в 10 разів більше хвилює доля Стерненка , бо переконанний, що ригоблевотні подали ідею саме комендантского часу дуже слабо сподіваються на підписання в такий час минського парпірця -- нема більшості у ЗЕ-команді .
А ось чому вони так люто ненавидять Стерненка й наполягають на його арешті - це дуже симпоматично .
На мою думку - саме тому , що такі як Стерненко й зробили з ватної Одеси осередок спротив рюзькому миру . Саме те , за що вони мастурбують на події 3-го травня 2014 .
Сами почали вбивати , а як отримали "ответку" так й заволали , мовляв -- тітушок вбивають !

Портнов, як згадує Стерненка , так його починая трусини нібито "у плясці святого Віта" . Про вбивтво Олеся Бузини й тим більш якись там ромів (до речі абсолютно виграшні справи для ригоблєвотних з точки зору західних цінностей) згадують в 10 разів меньше й стриманіше .
А усе тому , що для Потрнова й ригів головне було , що Стерненко й Правий сектор Одеси зробив зворотнє -- хотіли залякати одеситів "рузькомирні" , а вишло з точністю до навпаки .
Зв"ясувалось , що виконувати замовні акції проти майданівців дуже небеспечне , інколи на межі життя й смерті . Замість того , що б загинути через 3 спроби цей Стерненко мав нахабство випередити тітушку , від чого останній й відкинув копита !
А це вже система - 3-го травня почали стрілянину в футбольних ультрас , вбили 3-х . А ультрас замість того , що б злякатися пійшли у наступ, так й згорили 48-м телепнів - не усі з них стріляли в ультрас прикриваючись за спинами ментів . Але той , хто перший стріляє - той й відповідає : гнівний натовп це вже некерованна стихія .
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