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 Карантинні заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу дають позитивний ефект, - головний санлікар Ляшко

Карантинні заходи, вжиті для боротьби з поширенням коронавірусу, дають результати.

Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми рухаємося. Ми впевнені, що все, що ми робимо, є правильним. Ми впевнені, що наші поради, які ми даємо населенню, приведуть до ефективних заходів профілактики. Ми недавно провели дослідження, як впливають наші превентивні заходи. Ми не можемо говорити поки про коронавірусну хворобу, але ми дивимося на грип та грипоподібні хвороби. Ми відзначаємо позитивну динаміку. Ми відзначаємо зменшення випадків грипу та грипоподібних захворювань серед населення України. Тому це може опосередковано свідчити, що превентивні заходи будуть давати позитивний ефект. Відсутність стрімкої динаміки розвитку і поширення коронавірусної хвороби на території України - це один з моментів превентивних заходів, які взяли керівництво нашої держави", - заявив Ляшко.

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"У Китайській Народній Республіці прогнозували кілька десятків мільйонів випадків (захворювання на коронавірус. - Ред.). Але запровадження жорстких карантинних заходів дозволило зупинитися на цифрі в 80 тисяч. Це і є позитивним моментом, який показує, що запровадження превентивних заходів дає свій результат", - додав заступник міністра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183903
 
 
 Топ коментарі
 
Другими словами он сам себя похвалил хрен знает за что.

Тестов нет и заражений нет
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Китаец первым умерший от коронавируса неожиданно ожил....
начинается...
самое веселое...
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це якийсь сюреалізм, кожен час збільшення хворих, вчора потяг розпустили, дуру з літака умовляли поїхати в лікарню, а тут гля, все ок!
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Другими словами он сам себя похвалил хрен знает за что.

Тестов нет и заражений нет
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Реальность наступит через пять дней, когда массово начнут поступать результаты тестов.
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И через 5 дней не наступит.

Тестов до сих пор нет.

Месяц обещают, что тесты будут на днях и создают тысячи штабов.
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просто начнётся безтестовый рост госпитализаций по факту не лёгких форм переноса болезни.
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а у них всё так. завтраками с траншем от МВФ с конца лета кормят.
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Как-то ожидаемо. Но, думаю, и эти 250 тысяч ирядно подпортят статистику Ляшко.
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необходимым условием того, чтобы массово начали поступать результаты тестов, является наличие действительного массового тестирования.
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це якийсь сюреалізм, кожен час збільшення хворих, вчора потяг розпустили, дуру з літака умовляли поїхати в лікарню, а тут гля, все ок!
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Китаец первым умерший от коронавируса неожиданно ожил....
начинается...
самое веселое...
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Хм . Так його спалили в крематорії . Ві що , з породи китайських феніксів , чи просто зомбі ?
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Шоб,воно здохло,кожного часу,в нього чергова перемога й здобутки....Нах нам стільки КВН ського сортиру навезли...
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Для цього 73% дупоголових і обирали бєнін 95 квартал .
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для кого карантин, а для кого - свободное воздушное пространство. Сейчас, смотрю, 2 Сессны летят в Киев. Одна - из Вены, другая (на подлете) из Афин... Оманский шейх воскрес и оплатил???
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я не верю..... по одной простой причине: инкубационный период от четырех дней до двух, а кто-то говорит и до трех недель..... так что консерва вздулась, но еще далеко не вскрылась.....
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Мне привиделось "пьяный санврач Ляшко" ))
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А он прав! К примеру предприниматели так и не собрались на всеукраинский митинг 18.03.
Как раз за день до этого карантин и ввели)
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правильно - дают!
если только в костер не подбрасывать новых дровишек - костерок рано или поздно потухнет...
а вот если завозить... дровишки (пардон...дровишки!)...из-за кордона составами...и сразу в топку...то даже сырые вспыхнут...
о как я закрутил!!!????
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В нас приїхали сотні тисяч людей і ще приїжджають.Так що карантин дуже неефективний.Через тиждень або два буде видно все.Якщо на чистоту,то в наших лікарнях можна скоріше дойти.Он чоловік з житомира казав,що в інфекційному відділені 15 градусів тепла.
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ляшко, баран, еще месяц люди посидят на карантине, улучшат вам показатели, потом им будет банально нечего есть, они выйдут на улицу и сметут вашу ...баную власть.
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Не знаю, як у вас, а у нас у Дніпрі мало хто сидить
я собаку вигулював - всі гуляють у лісочку біля Дніпра
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Профани рулять, ще й себе недолугі, хвалять
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До карантина не было ни одного случая, после введения карантина 97. Вот это позитивный эффект! Позитивный эффект был бы, если бы всех кого они эвакуируют в страну изолировали хотя бы на неделю пока делали бы тесты на коронавирус. А так одни ограничения и падение экономики.
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Все правильно роблять. Навіть неочікувано. І транспорт є і продукти в магазинах. Хоча ще побачимо, що воно за гадость.
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25.02.2020 в Італії було 280 хворих та сім (!) померлих. А 20.03.2020...
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А что вы здесь критикуете?Это-же вы выбирали,все пошли на выборы,проявили свою сознательность,кто за пороха кто за Зеленского,а потом все обиделись и начали ожидать как выбранные будут страной управлять-попкорн купили,уселись поудобнее и что-,здыхаете все и выборцы и обиженки .Вот так вас и надо учить,когда трупаки колонной повезете -поумнеете,и тогда страной начнете управлять как положено, кому повезет выжить ,а не за бабки, хапнул и ура красава.Что депутатики и толстопузики элитные и к вам смертушка пожаловала а вы думали что вы бессмертные
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