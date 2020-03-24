 Нацполіція збільшила кількість патрулів для контролю ізоляції українців, які приїхали з-за кордону

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.
Приїхавши з-за кордону, українці підписують обов'язкову угоду на самоізоляцію.
"Дотримання цих умов контролюється як епідеміологами, так і Національною поліцією. Сьогодні поліція збільшила кількість патрулів, які будуть робити вибіркові перевірки дотримання умов самоізоляції. Без цього ми ніяк не зможемо подолати спалаху короновірусної хвороби. Якщо хтось думає, що, не дотримуючись карантину, він отримає якусь вигоду або користь - це не так", - пояснив Ляшко.
19 тыс прибыло до 22.03 и 2 тыс за два дня и ожидается еще около 18 тыс...
сколько копов смогут это проконтролировать и как ????
Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинское здравоохранение.
Звонят нынешние депутаты. Звонят бывшие министры. Звонят политики всех мастей и регалий. Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах.
Каждый день идут сообщения о ВИП заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людях из окружения олигархов.
Кто-то говорит, их десять. Кто-то говорит, что двадцать. В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше.
И Александровская Больница - это лучшее, что у них есть. Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии - это равносильно пиз*ецу.
Вы чего думаете, они не спешат в стационар и просят из оставить дома в изоляции?! Знают ведь, что там в стационарах инфекционных - лютый треш.
Они строили Украину для нас - а придётся пожить в ней чуток самим.
Наступило время, когда все те, кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану.
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В Вену на консультацию к врачу не улетишь. В реанимации в Мюнхене чартер не пустят. А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП короновирусных нет.
Вот же ж беда какая. Им в этом го*не здесь придётся лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может и умирать. А умирать ведь не хочется.
Сбылась мечта миллионов украинцев. Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья.
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И главное. Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан.
Они так уже обос*ались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово.
Где ж вы раньше были?
Они сейчас ставят массово по больницам ИВЛ, УЗИ и рентгены. Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов.
Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей.
Они просто посмотрели на Шахова, на других ВИП знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от неё некуда - только в обычную государственную инфекционную.
Их самый страшный сон вдруг стал явью - их нигде больше не ждут и нигде не примут.
С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.
Welcome to Ukraine., https://uainfo.org/blognews/1585030069-davidenko-koncha-zaspa-obrechena.html
чего спросил? так копы ж будут только инфекцию ганять...на остальное времени не хватит )))