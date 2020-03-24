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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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Все про:карантин (982) НАН України (38) наука (172) відпустка (49) фінанси (66) тест (37) COVID-19 (1760) коронавірус (506)

 Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень

Співробітники Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, серед яких розробники українських тест-систем для виявлення коронавірусу, через недофінансування пішли у відпустку за свій рахунок.

Про це написала в Facebook співробітниця інституту Оксана Півень, передає Цензор.НЕТ.

"Так ми, і не тільки наш інститут, наразі у відпустці за свій рахунок. Є проблеми з базовим фінансуванням - тобто грошима на зарплати згідно зі штатним розпорядком", - написала вчена.

Вона також зазначила, що не коментуватиме ситуацію з фінансуванням інституту.

"Це не моя компетенція. Для цього є пресслужба НАН України, напевно, якась пресслужба МОН, Кабінету міністрів. Я думаю вам там краще і професійно пояснять, де гроші, чому наука не дофінансовується протягом останніх десятиліть. Чому це не в пріоритеті нашої Державної стратегії", - написала Півень.

За словами вченої, вона не розробляла тести на коронавірус, тому також це не коментуватиме.

"Можливо, це звучить цинічно, але коронавірус мав-таки потрапити в Україну, щоб кожен з Вас, шановні, від депутата і міністра до простої людини зміг відчути той ганебний стан фінансування науки і медицини - за залишковим принципом, тобто щоб не вмерли", - написала співробітниця інституту.

Вона також зазначила, що "ситуація з відпустками за власний рахунок, або переходом установи на 3 або 4 робочі дні, тому що не вистачає коштів на оплату праці, не є чимось новим". Таке, за словами вченої, відбувається щорічно.

"Вакцину обов'язково розроблять але не у нас, тому що у нас немає достатніх коштів для проведення належної наукової роботи, а вакцина на порожньому місці не з'являється. Це копітка і тривала робота. А ми будемо її купувати з-за кордону, але ті, хто зможе собі це дозволити", - підсумувала Півень.

Раніше вчений Оксана Півень повідомила в соцмережах, що працівники інституту молекулярної біології пішли у відпустку за свій рахунок до кінця місяця. "Тест-система розроблена, валідована і зареєстрована – все, що можу сказати", - написала вона в коментарях.

Також співробітниця інституту раніше розкритикувала обіцянку президента Володимира Зеленського привезти в Україну 10 млн тест-систем на коронавірус.

"Анонсовані паном президентом тести приїхали, правда не для ПЛР-діагностики а на антитіла (експрес-тести. - Ред.) і не 10 млн, а 250 тис. штук. Ну трохи не те і трохи не так, помилився з ким не буває, хотів же ж приємне зробити народу", - написала вона.

Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Інститут молекулярної біології Національної академії наук виготовив першу партію експрес-тестів на коронавірус.

"Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити", - зазначив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183898
 
   
 Топ коментарі
 
віслюк? це що? умисна шкода населенню?
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Браво!
Зато г-но труженики из мвд, сбу и кабмина планируют новые тачки прикупить и сувенирное скифское золото!
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А що воно хоч раз нешкідливого зробило?
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Депутату Шахову об этом напиши. И вот новость для таких как ты. "Ледовый каток в одном из торговых центров Мадрида будут использовать для хранения тел умерших от коронавируса"
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Ученые Института молекулярной биологии, разработавшие тесты на коронавирус, ушли в отпуск за свой счет, - сотрудница Оксана Пивень - Цензор.НЕТ 8909

Маски для моторыл от оманского вислюка.
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Так и многих врачей сейчас "добровольно"-принудительно заставляют писать заявы в отпуск за свой счет !
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Авиакомпания МАУ поступила точно также: их экипажи тоже "в отпусках" до 4-6 апреля. Кстати, МАУ до сих не рассчиталась за услуги Украэроруха за 2017-2019 годы. А это - многие сотни миллионов. Похоже, зеленая банда простит бабе Бене и это. Под шумок про к-вирус.
Неужели, сойдет с рук ?
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правильно, хай 72% сдохнет, туда им и дорога.
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Стоило только Ишаку Оманскому вскользь упомянуть о маленькой победе украинской науки над Ковидом, как тут же "ярмаковская" свора отправила сотрудников в отпуск.... за свой счет. Вот что творит эсэфбэшная падаль с Банковой
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Зато у нас очень хорошо финансируются Лещенко и Найем.
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"Сытый антикоррупционер голодного антикоррупционера не понимает" ((c) не помню кто сказал, может быть и я сейчас...)
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Брехня, тесты на кароновирус не секрет, их никто не скрывает. Вопрос в том, как их производить в огромных масштабах.
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нет. ВОЗ опубликовала протокол как создавать тесты.
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Разработчики, которые разрабатывали-разрабатывали , но так ничего и не разработали во время? Привыкли штаны просиживать годами за государственный счёт. Легче всего повернуться и уйти посредине эпидемии. Комментарии с тест системами, привезёнными из-за границы - это все, на что способна наша наука?
'Возможно , это звучит цинично', но гнать нужно было давно в шею всех этих совковых деятелей. Тест системы даже не смогли разработать за три месяца, везде уже в мире есть свои. Это как про пожарника, которому работа нравится, если бы не пожары.
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Так виходить, Зеленський їх дарма похвалив? Тоді де твоя критика Зеленського за це?

Чому у зебілів все завжди не складається?
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Не газуй, я сам разработчик хоть и не медицинской сфере, но знаю как оно.
Думаю, есть у них и тесты и даже наброски по вакцине и даже больше скажу, они хорошо знают как их эта болячка обойдет стороной.
Тут 100% другое, просто они не попали в схему распила бюджетного бабла, а делать тесты и вакцину на голом интузиазме никто не будет, вот и все.
А наши чинуши, раньше аспирин с откатом в Зимбабве купят, чем в "впустую" для своего кармана будут шевелится.
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Зеленський уже відкрито сцить своєму лохторату межи очі, а ті, роззяпивши ротики, в ейфорії ловлять кожну краплинку сечі і верещать що то Божа роса.
Хоча про що я? Ти ж бот на зарплатні з агенства Фьодорова.
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Весь этот сегодняшний тотальный хаос, результат того, что у власти клоуны из цирка
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До клоунов из цирка тоже самое было - ребята из уряда Гойсмана думали о том только как забрать землю в Карпатах у Национальной аграрной академии себе под дачи! Из партии Наротный фронт кажется
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Так скромно? Только землю в Карпатах. Зебильная власть вообще законом о земле хочет всю землю забрать и раздерибанить.
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Весь этот сегодняшний тотальный хаос, результат того, что у власти клоуны из цирка
Результат сдачи Порохом независимости в 2014-15. Украина управляется "западными партнерами", изза форс-мажора им стало не до Украины, туземная власть осталась без чуткого руководства.... чего стоят куклы без кукловодов?
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нічого страшного
нігери які бігають за шахтар з мільйонними зарплатами розроблять вакцину
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Те, кто смотрит по десять часов в сутки 95-й квартал, "Сватов" или "Слугу народа", коронавирусом не заражаются, а если где-то и заразились, то излечиваются без дополнительной медицинской помощи.
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не, ребята, согласитесь....., такого позора за столь короткое время не успел добиться ни один из президентов Украины...... если честно, то мне просто стыдно за свою страну...., и это при том, что я за этого поца даже не голосовал.....
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а от ни одному зебилу не стыдно. и они тоже все не галасавали или были протывсихами.
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То есть при свинорылом финансирование было, а теперь резко пропало? Куда интересно делись все кто голосовал за Зеленского.
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целуй "свинорылого" в жопу, что не пасешь оленей на магадане, а дрочишь на клавиатуру....
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Ну добре, третина виборців звар'ювала і проголосувала за ЦЬОГО поца. Питання, а що зробив ТОЙ поц і його поплічники задля того, щоб не дати перемогти ЦЬОМУ поцу?
Що за це такі специфічні "українські інтереси", що вособлювати і захищати їх може лише брехливий корумпований Кнур-колаборант з шаленим антирейтинґом і 5% підтримки (за рік до виборів)? У жодній НОРМАЛЬНІЙ країні світу ТАКОГО б не висунули на наступний термін. А "захисники українських інтересів" не знайшли нікого і нічого кращого, аніж висунути Шоколадну Гниду на повтор і сподівалися, що Педро купить електорат, як він то планував зробити. Доки великий син української нації Арсен Аваков не перекрив кисень для шоколадних фальсифікацій і купівлі голосів.
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я вам вiдповiм iншим чином..... Передивiться уважно цей фiльм, i завжди пам'ятайте про що у ньому йдеться......
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Брехня, тесты на кароновирус давно не секрет, их никто не скрывает. Вопрос в том, как их производить в огромных масштабах.
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Хто тепер скаже що Зельцман не мародер?
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Зачем деньги на медицину, если можно купить Сенс за 3 ляма?

Ну подохнут нищеброды, так а кто их в Украине когда-то считал?
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А было время все финансировалось и разрабатывалось, время только было иное. И были мы не позади планеты всей может потому, что раков сидели в тюрьмах, а не правили страной.
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Это тебе для самообразования, бо будешь продолжать писать разный бред.
https://roscenzura.com/threads/2441/
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Ученые Института молекулярной биологии, разработавшие тесты на коронавирус..

Ну и где эти тесты??? А ничего, что задолго до них эти тесты разработали например китайцы? Может они там заодно закон Ома и второй закон Ньютона изобрели?
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Одна річ-купувати,інша-виробляти (причому не копію,а своє).
Але найважливіше-не сам тест,а факт того,що для співробітників провідного інституту ,що може спеціалізуватись в боротьбі з вірусними захворюванннями не знайшлося коштів на зарплату під час епідемії.
Можливо тут навіть питання не до уряду,а до керівництва НАНУ,яку очолює підсохлий генсек.
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Этот институт специализируется на производстве макулатуры в виде никому не нужных отчетов, и сдаче в коммерческую аренду площадей.
ВОЗ опубликовала открытый протокол по созданию ПЦР тестов. Ничего изобретать не надо, любая специализированная организация может создать на этой основе тест, пройти верификацию и запустить в коммерческое производство.
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Что они здесь

Заклад : Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ

Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень - Цензор.НЕТ 6562Прогнозування перебігу раку грудної залози шляхом визначення гена інтерсектину ITSN2
Автори: Сивак Л.А. Крячок І.А. Губарева Г.О. Лялькін С.А.... №3(15) 2014 / Переглядів: 269

Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень - Цензор.НЕТ 6562Роль гена інтерсектину-2
у прогнозуванні перебігу раку грудної залози
Автори: Крячок І.А. Сивак Л.А. Губарева Г.О. Лялькін С.А.... №8 (4) 2012 / Переглядів: 292https://www.clinicaloncology.com.ua/article/organization/institut-molekulyarnoj-biologii-i-genetiki-nan-ukrainy-kiev

не то и не так сделали?
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Все "великие открытия" коммерциализируются. Лучший показатель того что исследования стоящие - это когда мировые корпорации стоят за ними в очередь.
Можно узнать, кто купил эти "прорывные разработки"?
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Треба. Треба винаходити,бо в цьому суть існування подібних інститутів,розвитку вітчизняної науки.А оте,що ви пропонуєте,-може справді запустити якийсь Борщагівський ХФЗ .Але ж чомусь не запускає ? Бо нерентабельно.Бо поки пройдуть валідацію-верифікацію,та запустять у виробництво,та кинуть в роздріб-і нах нікому не треба буде.

"За цей час в Інституті вдалося провести дизайн і синтез 4-х нуклеотидних праймерів, які відповідають найбільш специфічним послідовностям в геномі даного вірусу.
На даний час розроблена в НАН України тест-система, яка не підпадає під патентну охорону закордонних тест-систем".
Тобто це оригінальний продукт,і навіть якщо не встигнуть кинути в виробництво на цю епідемію,в подальших розробках противірусних препаратів і тестів згодиться.
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ВОЗ опубликовал протокол создания ПЦР-тест-системы, соответственно патентовать или платить за патент ничего не надо.
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Нічьо.зато всі солідні члени НАНУ на своїх робочих місцях дєла дєлають.
Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень - Цензор.НЕТ 965

На чолі з головмумією.(навіть не в колясочці !) Сук..Клуб "Кому за 60"
Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень - Цензор.НЕТ 2687
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Медики все военно обязанные. Объявить их мобилизацию на 6 месяцев, кормить в полевой кухни, палаточные городки ( все таки уже скоро тепло). И бесплатные отпуска отпадут как рудимент. ( шучу конечно.. но в каждой шутке есть доля правды)
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А це не обов'язково медики, можуть бути біологи.
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ты почитай про мобилизацию для начала. Когда государство отберет у тебя автомобиль для "нужд армии", не спрашивай "а меня-то за что??".
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Медики все военно обязанные. Объявить их мобилизацию на 6 месяцев, кормить в полевой кухни, палаточные городки ( все таки уже скоро тепло).

Вы военные сборы проходили? Если проходили, то понимаете - много ли было бы от вас толку в реальной ситуации?
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так все власти снизу доверху, все годы, государству остваляли по остаточному принципу. разница между "панычами" была только в величине остатка. хто сметал на потребности государства больше крошек зі свого панського столу, кто меньше. ничо нового.
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Кстати...
..из-за недофинансирования ушли в отпуск за свой счет....
То есть теперь будут сидеть дома у телевизора... А ведь было время, когда люди ради цели и бесплатно работали... Чем сидеть бесплатно на диване могли бы бесплатно на работе что-то полезное делать... Волонтеры бесплатно помогают и не ноют, а эти умники сразу по домам...
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Большинство волонтёров за короткое время обзавелись квартирами и машинами не соответствующие их зарплате.
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Уважаемый! Если хотите можете быть бесплатным "кроликом". Тоже надо наверное.
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Бєня Каломойський за безоплатно працював🤯?
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Волонтеры бесплатно помогают и не ноют,
Это когда волонтеров кто-то содержит или свой жирок достаточен. А когда своих накормить нечем - пошли все на..... на потом, когда своих накормлю.
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Ах*еть. Дальше с короновирусными больными будет бороться армия, мусора и сотрудники крематориев
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где эта гнида зелеНая подонок зелЯ?!!!!
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Когда в 2014 на Украину напал враг почти все мусора и армия разбежались а многие перешли на сторону врага. Когда сейчас страна в состоянии епидемии врачи и службы обязанные с ней бороться разбежались. Скажите, а нах*я мы десятилетиями их содержали и платили налоги? Нах*я нам ети чиновники и ето государство вообще, которое только отбирает у нас деньги и ничего не дает взамен ни защиты ни елементарных социальных гарантий?
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Когда стране проблемы, все уехали с "клятой" Украины на заработки в Европу.
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"Да мы, и не только наш институт, сейчас в отпуске за свой счет..." Зашибись!
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Ploxo konecno sto neuvazajet ucionix .No vsio ravno tak bystro nepustili bi testi dlia virusa.V Litve s drugoj nedeli uze budet delat no tut po proce poskolku u nas jest filial preprijatije amerikanskoj kompaniji Thermo Fisher Scientific kotoraja kak raz i pridumali i proizvodit testi v amerike po korone
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Tut privatnaja kompanija,Okolo 400 ucionix rabotajet v nej.Vilniuse.Glavni ofis u nix amerikeВчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень - Цензор.НЕТ 3283
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ушли в отпуск за свой счет/ Закон Ньютона сохранения денег : "Чартерный самолет, пятизвездочная гостиница и пышный ужин - это минимум $100 тысяч", - нардеп Гончаренко об отпуске Зеленского в Омане.
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Nebylo takix problem jesli by delali testi skolko xoteli .Koreja odna iz izkliucenyji byla gotova sto nezelela deneg na testi i eto okupilos.
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Сотрудники Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, среди которых разработчики украинских тест-систем для выявления коронавируса, из-за недофинансирования ушли в отпуск за свой счет. Источник: https://censor.net.ua/n3183898

Ось тобі і по 4 000 $ вчителям Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень - Цензор.НЕТ 2317
Зе це цирковий разводняк ))
Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень - Цензор.НЕТ 1319
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"Анонсированные господином президентом тесты приехали, правда не для ПЦР-диагностики а на антитела (экспресс-тесты. - Ред.) И не 10 млн а 250 тыс. штук. Ну немного не то и немного не столько, ошибся с кем не бывает, хотел же же приятное сделать народу", - написала она. Источник: https://censor.net.ua/n3183898

Армянское радио спросили:
Правда ли, что академик Амбарцумян выиграл в лотерею "Волгу"?
Армянское радио ответило:
Да, правда. Но не академик, а сапожник, и не Амбарцумян, а Саркисян, и не в лотерею, а в преферанс,и не выиграл, а проиграл, и не "Волгу", а 50 рублей. А так все правда!
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Та на х.р те институты финансировать? Хай "Сватов" для успокоения 73% запускает . Это будет его вклад в борьбу.
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Сказал спасибо и хватит. Он же предупреждал, сто ничего не должен никому, кроме одного бородатого
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Оно конечно верно, финансирование науки смешное. Медицины - трагическое. Тесты на короновирус, или аналогичный, может разработать любая западная лаборатория за 10 дней, что и сделали в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины, потому что случай потребовал. А вот производство? А оно там же где наука. Государственное угроблено, а частное не готово. Даже 250 тыс тестов, это не 10 штук в маленькой лаборатории. Здесь нужен поток, линия, которая штампует на конвейре. Но, один товарищ отметил - что сделал этот Институт за 50 лет? Интерферон? Почему колорадский жук жирует на полях и огородах (на Западе о нём не знают)? Потому что есть Институт Клетки растений. Нету заказа на картошку, скушав которую жук погибает от несварения. Почему нету заказа? А оно было нужно Кравчучке, Рыжему Таракану, Глэчыкам, Овощу, Мародёру? Набивать карманы легче и доходнее. Зато МЛН на зарплату Нафтогазу, Зализныце, Почте!!! Министрам!!! Нардепам!!! Они, дескать, дают стране "доход" (это глава укрпочты, урод, вчера объяснял свой пухлый кошелёк). А учителя, профессора, врачи, не дают, видишь ли! Грустно.
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Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень - Цензор.НЕТ 8851
"хотел же же приятное сделать народу", - написала она.
а вийшло лише в чергове висцятися на голови зебільної секти.. лайф, падло, ти кайфуєш від процесу??

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Все ученые по мнению ЗЕ это лохи! Двадцать лет корпеть в лабораториях скучно. Нужно как все нормальные "пацыки" - фуйем по клавишам физдячить и прятать бабки от налогообложения в офшорах. Веселуха! Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень - Цензор.НЕТ 5911
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НАНУ - це кунсткамера чи клуб по інтересах "Кому за вісімдесят". Подивіться на середній вік співробітників академії наук. Свої наукові розробки більшість з них робила ще у минулому тисячолітті. Подивіться на їх індекс цитування. Із тисяч українських вчених з науковим ступенем індекс цитування має лише сотня-друга людей. Та і ті мабуть більше працюють за кордоном, ніж в Україні. Так викиньте весь баласт з академії і будуть решті кошти на зарплату. Тільки сама академія на таке неспроможна. Це має робити державна влада силовим шляхом.
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Ось що буває коли вівці барани обирають вовка президентом. Це цілеспрямований саботаж медичної галузі. Вони роблять усе, щоб померло якомога більше людей.
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Наконец-то в прессе появились упоминания про НИИ. А то до этого эпидемией только телепузики занимались.
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Вчений завжди головной ворог для дурня.
А їх у нас 73%
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Это саботаж! Может они российские диверсанты? Люди пусть мрут как мухи а им бабло подавай. Если бы так думали добровольцы в 2014 то российские танки уже сейчас бы стояли в Киеве.
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Потому что, чтоб профинансировать науку нужно чтоб Ахметов заплатил налоги тут, а не в офшорах, а потом чтоб чиновник не сп#здил эти налоги, но тогда Ахметов не сможет купить замов во франции за 200 млн. $, а чиновник дом в Конче за 2 млн.$, и так было при всех президентах со времен Кучмы... значит страной управляют не они, а олигархи...
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ВЫ ЗНАЕТЕ , УЧЕНЫЕ ТОЖЕ ХОТЯТ ВЫЖИТЬ И НЕ ЗАБОЛЕТЬ, СИДЕТЬ ДОМА, А НЕ ХОДИТЬ НА РАБОТУ. ВСПОМНИТЕ, КОГДА НАЧИНАЛАСЬ ВОЙНА НА ДОНБАСЕ И БЫЛА НЕХВАТКА РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА. МНОГО СТАРЫХ КАДРОВ ОТСИДЕЛАСЬ ДОМА. .
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Ну так на них же ЗЕдебіли не "зароблять"!!!
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Если бы ученые из Германии или Италии сейчас ушли в отпуск их бы судили и дали бы лет 15-20. В Китае бы совсем расстреляли за такое. И только в Украине российские предатели и саботажники во время войны и эпидемии делают что хотят. А все потому что как говорил первый президент Украины "Біда України у тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна". Ножны Только ресурсы чтобы грабить и вывозить за границу. Поэтому и были трагедии 1918-1933, 1939-1945. все это украинцы снова пройдут пока не станут народом а не населением, если выживут конечно ну и в соответственно меньших границах. Кубань например потеряли в 1933.
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