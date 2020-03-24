 Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень

Про це написала в Facebook співробітниця інституту Оксана Півень, передає Цензор.НЕТ.

"Так ми, і не тільки наш інститут, наразі у відпустці за свій рахунок. Є проблеми з базовим фінансуванням - тобто грошима на зарплати згідно зі штатним розпорядком", - написала вчена.

Вона також зазначила, що не коментуватиме ситуацію з фінансуванням інституту.

"Це не моя компетенція. Для цього є пресслужба НАН України, напевно, якась пресслужба МОН, Кабінету міністрів. Я думаю вам там краще і професійно пояснять, де гроші, чому наука не дофінансовується протягом останніх десятиліть. Чому це не в пріоритеті нашої Державної стратегії", - написала Півень.

За словами вченої, вона не розробляла тести на коронавірус, тому також це не коментуватиме.

"Можливо, це звучить цинічно, але коронавірус мав-таки потрапити в Україну, щоб кожен з Вас, шановні, від депутата і міністра до простої людини зміг відчути той ганебний стан фінансування науки і медицини - за залишковим принципом, тобто щоб не вмерли", - написала співробітниця інституту.

Вона також зазначила, що "ситуація з відпустками за власний рахунок, або переходом установи на 3 або 4 робочі дні, тому що не вистачає коштів на оплату праці, не є чимось новим". Таке, за словами вченої, відбувається щорічно.

"Вакцину обов'язково розроблять але не у нас, тому що у нас немає достатніх коштів для проведення належної наукової роботи, а вакцина на порожньому місці не з'являється. Це копітка і тривала робота. А ми будемо її купувати з-за кордону, але ті, хто зможе собі це дозволити", - підсумувала Півень.

Раніше вчений Оксана Півень повідомила в соцмережах, що працівники інституту молекулярної біології пішли у відпустку за свій рахунок до кінця місяця. "Тест-система розроблена, валідована і зареєстрована – все, що можу сказати", - написала вона в коментарях.

Також співробітниця інституту раніше розкритикувала обіцянку президента Володимира Зеленського привезти в Україну 10 млн тест-систем на коронавірус.

"Анонсовані паном президентом тести приїхали, правда не для ПЛР-діагностики а на антитіла (експрес-тести. - Ред.) і не 10 млн, а 250 тис. штук. Ну трохи не те і трохи не так, помилився з ким не буває, хотів же ж приємне зробити народу", - написала вона.

Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Інститут молекулярної біології Національної академії наук виготовив першу партію експрес-тестів на коронавірус.

"Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити", - зазначив Зеленський.