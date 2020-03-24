 Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень

Про це написала в Facebook співробітниця інституту Оксана Півень, передає Цензор.НЕТ.
"Так ми, і не тільки наш інститут, наразі у відпустці за свій рахунок. Є проблеми з базовим фінансуванням - тобто грошима на зарплати згідно зі штатним розпорядком", - написала вчена.
Вона також зазначила, що не коментуватиме ситуацію з фінансуванням інституту.
"Це не моя компетенція. Для цього є пресслужба НАН України, напевно, якась пресслужба МОН, Кабінету міністрів. Я думаю вам там краще і професійно пояснять, де гроші, чому наука не дофінансовується протягом останніх десятиліть. Чому це не в пріоритеті нашої Державної стратегії", - написала Півень.
За словами вченої, вона не розробляла тести на коронавірус, тому також це не коментуватиме.
"Можливо, це звучить цинічно, але коронавірус мав-таки потрапити в Україну, щоб кожен з Вас, шановні, від депутата і міністра до простої людини зміг відчути той ганебний стан фінансування науки і медицини - за залишковим принципом, тобто щоб не вмерли", - написала співробітниця інституту.
Вона також зазначила, що "ситуація з відпустками за власний рахунок, або переходом установи на 3 або 4 робочі дні, тому що не вистачає коштів на оплату праці, не є чимось новим". Таке, за словами вченої, відбувається щорічно.
"Вакцину обов'язково розроблять але не у нас, тому що у нас немає достатніх коштів для проведення належної наукової роботи, а вакцина на порожньому місці не з'являється. Це копітка і тривала робота. А ми будемо її купувати з-за кордону, але ті, хто зможе собі це дозволити", - підсумувала Півень.
Раніше вчений Оксана Півень повідомила в соцмережах, що працівники інституту молекулярної біології пішли у відпустку за свій рахунок до кінця місяця. "Тест-система розроблена, валідована і зареєстрована – все, що можу сказати", - написала вона в коментарях.
Також співробітниця інституту раніше розкритикувала обіцянку президента Володимира Зеленського привезти в Україну 10 млн тест-систем на коронавірус.
"Анонсовані паном президентом тести приїхали, правда не для ПЛР-діагностики а на антитіла (експрес-тести. - Ред.) і не 10 млн, а 250 тис. штук. Ну трохи не те і трохи не так, помилився з ким не буває, хотів же ж приємне зробити народу", - написала вона.
Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Інститут молекулярної біології Національної академії наук виготовив першу партію експрес-тестів на коронавірус.
"Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити", - зазначив Зеленський.
Маски для моторыл от оманского вислюка.
Неужели, сойдет с рук ?
'Возможно , это звучит цинично', но гнать нужно было давно в шею всех этих совковых деятелей. Тест системы даже не смогли разработать за три месяца, везде уже в мире есть свои. Это как про пожарника, которому работа нравится, если бы не пожары.
Чому у зебілів все завжди не складається?
Думаю, есть у них и тесты и даже наброски по вакцине и даже больше скажу, они хорошо знают как их эта болячка обойдет стороной.
Тут 100% другое, просто они не попали в схему распила бюджетного бабла, а делать тесты и вакцину на голом интузиазме никто не будет, вот и все.
А наши чинуши, раньше аспирин с откатом в Зимбабве купят, чем в "впустую" для своего кармана будут шевелится.
Хоча про що я? Ти ж бот на зарплатні з агенства Фьодорова.
Результат сдачи Порохом независимости в 2014-15. Украина управляется "западными партнерами", изза форс-мажора им стало не до Украины, туземная власть осталась без чуткого руководства.... чего стоят куклы без кукловодов?
нігери які бігають за шахтар з мільйонними зарплатами розроблять вакцину
Що за це такі специфічні "українські інтереси", що вособлювати і захищати їх може лише брехливий корумпований Кнур-колаборант з шаленим антирейтинґом і 5% підтримки (за рік до виборів)? У жодній НОРМАЛЬНІЙ країні світу ТАКОГО б не висунули на наступний термін. А "захисники українських інтересів" не знайшли нікого і нічого кращого, аніж висунути Шоколадну Гниду на повтор і сподівалися, що Педро купить електорат, як він то планував зробити. Доки великий син української нації Арсен Аваков не перекрив кисень для шоколадних фальсифікацій і купівлі голосів.
Ну подохнут нищеброды, так а кто их в Украине когда-то считал?
https://roscenzura.com/threads/2441/
Ну и где эти тесты??? А ничего, что задолго до них эти тесты разработали например китайцы? Может они там заодно закон Ома и второй закон Ньютона изобрели?
Але найважливіше-не сам тест,а факт того,що для співробітників провідного інституту ,що може спеціалізуватись в боротьбі з вірусними захворюванннями не знайшлося коштів на зарплату під час епідемії.
Можливо тут навіть питання не до уряду,а до керівництва НАНУ,яку очолює підсохлий генсек.
ВОЗ опубликовала открытый протокол по созданию ПЦР тестов. Ничего изобретать не надо, любая специализированная организация может создать на этой основе тест, пройти верификацию и запустить в коммерческое производство.
Заклад : Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
Прогнозування перебігу раку грудної залози шляхом визначення гена інтерсектину ITSN2
Автори: Сивак Л.А. Крячок І.А. Губарева Г.О. Лялькін С.А.... №3(15) 2014 / Переглядів: 269
Роль гена інтерсектину-2
у прогнозуванні перебігу раку грудної залози
Автори: Крячок І.А. Сивак Л.А. Губарева Г.О. Лялькін С.А.... №8 (4) 2012 / Переглядів: 292https://www.clinicaloncology.com.ua/article/organization/institut-molekulyarnoj-biologii-i-genetiki-nan-ukrainy-kiev
не то и не так сделали?
Можно узнать, кто купил эти "прорывные разработки"?
"За цей час в Інституті вдалося провести дизайн і синтез 4-х нуклеотидних праймерів, які відповідають найбільш специфічним послідовностям в геномі даного вірусу.
На даний час розроблена в НАН України тест-система, яка не підпадає під патентну охорону закордонних тест-систем".
Тобто це оригінальний продукт,і навіть якщо не встигнуть кинути в виробництво на цю епідемію,в подальших розробках противірусних препаратів і тестів згодиться.
На чолі з головмумією.(навіть не в колясочці !) Сук..Клуб "Кому за 60"
Вы военные сборы проходили? Если проходили, то понимаете - много ли было бы от вас толку в реальной ситуации?
..из-за недофинансирования ушли в отпуск за свой счет....
То есть теперь будут сидеть дома у телевизора... А ведь было время, когда люди ради цели и бесплатно работали... Чем сидеть бесплатно на диване могли бы бесплатно на работе что-то полезное делать... Волонтеры бесплатно помогают и не ноют, а эти умники сразу по домам...
Это когда волонтеров кто-то содержит или свой жирок достаточен. А когда своих накормить нечем - пошли все на..... на потом, когда своих накормлю.
Ось тобі і по 4 000 $ вчителям
Зе це цирковий разводняк ))
Армянское радио спросили:
Правда ли, что академик Амбарцумян выиграл в лотерею "Волгу"?
Армянское радио ответило:
Да, правда. Но не академик, а сапожник, и не Амбарцумян, а Саркисян, и не в лотерею, а в преферанс,и не выиграл, а проиграл, и не "Волгу", а 50 рублей. А так все правда!
"хотел же же приятное сделать народу", - написала она.
а вийшло лише в чергове висцятися на голови зебільної секти.. лайф, падло, ти кайфуєш від процесу??
вівцібарани обирають вовка президентом. Це цілеспрямований саботаж медичної галузі. Вони роблять усе, щоб померло якомога більше людей.
А їх у нас 73%