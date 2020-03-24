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 Для діагностики коронавірусу в Україні можуть перепрофілювати ветеринарні та ВІЛ-лабораторії, - головний санлікар Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я за необхідності перепрофільовує ветеринарні та ВІЛ-лабораторії для діагностики коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За словами Ляшка, в Україні є три вітчизняні виробники тест-систем для діагностики коронавірусної інфекції методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЦР). Продукція двох із них уже випробовується вірусологічною лабораторією інституту Національної академії наук України.

"Найближчим часом ми вийдемо на серійне виробництво, у держави є кошти на закупівлю тест-систем", - зазначив він.

Крім того, наразі в Україні працюють 28 лабораторій, кожна з яких за добу може проводити понад 200 досліджень. У разі необхідності, МОЗ залучатиме до проведення аналізів приватні лабораторії та перепрофілювати ветеринарні й ВІЛ-лабораторії.

"За наявності тест-систем ми здатні протестувати все населення країни за один місяць", - наголосив головний державний санітарний лікар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183897
 
 
 Топ коментарі
 
ляшко, теперь при симптомах вируса нужно обращаться к ветеринару?
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могут/-и кто его знает чего он мигает, на что намекает.
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могут/-и кто его знает чего он мигает, на что намекает.
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звичайно можуть, в кого є ПЛР обладнання, але де реагенти, які віслюк сказав вже привезли, а насправді то експрес тести! Чи може ПЛР тільки для Олександрівської, де всі курви з ВР їдуть!
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ляшко, теперь при симптомах вируса нужно обращаться к ветеринару?
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Магнит еще рано хомячить.Сначала нужно попробовать пирамидки ю-шинсе.Гордон рекомендует.Прирамидка убивает все известные вирусы и бактерии.И даже запах изо рта. Для диагностики коронавируса в Украине могут перепрофилировать ветеринарные и ВИЧ-лаборатории, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7430
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Нет,лучше к массажисту радуцкому ,который все маски с-дил!
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не нравится мне попытка сделать конвейер
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Это круто, ветеринарные лаборатории это очень круто, пока молекулярные лаборатории в отпуске за свой счёт!
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На кой те молекулярные лаборатории.Ветеринар может сделать тест на короновирус и как бонус отрезать яйца.Профит. Для діагностики коронавірусу в Україні можуть перепрофілювати ветеринарні та ВІЛ-лабораторії, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4373
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"и перепрофилировать ветеринарные и ВИЧ-лаборатории. Источник: https://censor.net.ua/n3183897"
з такою владою скоро ще епідемія сказу буде.
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Ученые Института молекулярной биологии, разработавшие тесты на коронавирус, ушли в отпуск за свой счет!
Дашь ветеринарные лаборатории!!!
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а где купить корону? базарят , что от коронавируса спасает !
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Зеледебилы,это необходимо было сделать 3 месяца назад! Могут,если не сделали ,значит не могут.
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