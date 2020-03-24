 Для діагностики коронавірусу в Україні можуть перепрофілювати ветеринарні та ВІЛ-лабораторії, - головний санлікар Ляшко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За словами Ляшка, в Україні є три вітчизняні виробники тест-систем для діагностики коронавірусної інфекції методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЦР). Продукція двох із них уже випробовується вірусологічною лабораторією інституту Національної академії наук України.

"Найближчим часом ми вийдемо на серійне виробництво, у держави є кошти на закупівлю тест-систем", - зазначив він.



Крім того, наразі в Україні працюють 28 лабораторій, кожна з яких за добу може проводити понад 200 досліджень. У разі необхідності, МОЗ залучатиме до проведення аналізів приватні лабораторії та перепрофілювати ветеринарні й ВІЛ-лабораторії.

"За наявності тест-систем ми здатні протестувати все населення країни за один місяць", - наголосив головний державний санітарний лікар.

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