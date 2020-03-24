 Венедіктова скасувала наказ Рябошапки про поновлення Юлдашева на посаді прокурора Києва, - джерело

Про це Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, 4 березня 2020 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив люстрованого прокурора Сергія Юлдашева прокурором міста Києва. Юлдашев був звільнений відповідно до закону "Про очищення влади" в березні 2015 року. У лютому поточного року Окружний суд Дніпропетровської області визнав незаконним його звільнення.
Віктор Чумак 6 березня, вже після звільнення Рябошапки, ввів в дію рішення Рябошапки щодо Юлдашева, і написав до Ради прокурорів обґрунтування призначення, де докладно розписав заслуги Юлдашева, і написав, що ОГПУ зобов'язана виконати рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25 лютого і призначити Юлдашева прокурором Києва.
Бомж сидящий на "троне" с рукой в заднице - все равно бомж.
1, Твои хозяева заработали гемморой, но так и не нашли причин обвинять Гладковского в нарушениях законодательства
2. Прокурор Юлдашев был смещён в 2015 году с должности по закону об очищении власти ПРЕДЫДУЩЕЙ властью
3. Прокурор Юлдашев был возвращён во власть зелёной властью
4. Зелёная власть (в образе Венедиктовой) отменяет указ о назначении Юлдашева, потому что это это ПОДКОВЁРНЫЕ ИГРЫ зеленых недоумков! Рябошапка (зеленый) - назначил Юлдашева (рыг) как противовес Богдану (зелёный), чтобы иметь возможность тоже деребанить земли Киева, а без Юлдашева - деребаном займётся Богдан
дошло до идиота?
На самом деле всё что делала рабашляпка нужно отменять.
Вони, напевно у зговорі ...
та просто так..
суд запросто може обнулити генпрокуроршу..
чого ? а просто так..
а реально вони коштують відсотки,
за якими Україні позичають гроші..
і відповідно коштують кількості не створених робочих місць
від можливих інвестицій,
і відповідно не підвищенню попиту на працівників,
і далі з усіма наслідками для бюджету