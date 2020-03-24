 Венедіктова скасувала наказ Чумака про поновлення Юлдашева на посаді прокурора Києва, - джерело

Про це Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел.
"Я отримав наказ і з ним ознайомився, - заявив Сергій Юлдашев у коментарі "Цензор.НЕТ". - Він, як і в першому випадку мого звільнення не відповідає нормам закону, порушує мої трудові права, відповідно і в цьому випадку буду його оскаржувати в суді та повертатися в цю прокуратуру. - Символічно, що п'ять років тому наказ про моє звільнення був також підписаний 23 березня. Безумовно, буду оскаржувати це рішення. Упевнений, цей наказ у суді буде скасувати набагато простіше, ніж попередній. Тому що мене повторно з кричущим порушенням закону звільнили на тій самій підставі, яку окружним судом Дніпропетровської області вже визнано незаконною".
Коли і в який суд звертатися, Юлдашев ще визначається.
Нагадаємо, 4 березня 2020 року генеральний прокурор призначив люстрованого прокурора Сергія Юлдашева прокурором міста Києва. Юлдашев був звільнений відповідно до закону "Про очищення влади" в березні 2015 року. У лютому поточного року Окружний суд Дніпропетровської області визнав незаконним його звільнення.
Віктор Чумак 6 березня, вже після звільнення Рябошапки, ввів в дію рішення Рябошапки щодо Юлдашева, і написав до Ради прокурорів обґрунтування призначення, де докладно розписав заслуги Юлдашева, і написав, що ОГПУ зобов'язана виконати рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25 лютого і призначити Юлдашева прокурором Києва.
Бомж сидящий на "троне" с рукой в заднице - все равно бомж.
Та й суддя не міг напряму порушити закон про люстрацію - там були якісь порушення процедури звільнення, за які вчепився суддя.
1, Твои хозяева заработали гемморой, но так и не нашли причин обвинять Гладковского в нарушениях законодательства
2. Прокурор Юлдашев был смещён в 2015 году с должности по закону об очищении власти ПРЕДЫДУЩЕЙ властью
3. Прокурор Юлдашев был возвращён во власть зелёной властью
4. Зелёная власть (в образе Венедиктовой) отменяет указ о назначении Юлдашева, потому что это это ПОДКОВЁРНЫЕ ИГРЫ зеленых недоумков! Рябошапка (зеленый) - назначил Юлдашева (рыг) как противовес Богдану (зелёный), чтобы иметь возможность тоже деребанить земли Киева, а без Юлдашева - деребаном займётся Богдан
дошло до идиота?
На самом деле всё что делала рабашляпка нужно отменять.
А от якщо Венедиктова заведе справи проти бені, чи радуцького, чи портнова - то вже буде цікавенько)
Вони, напевно у зговорі ...
та просто так..
суд запросто може обнулити генпрокуроршу..
чого ? а просто так..
а реально вони коштують відсотки,
за якими Україні позичають гроші..
і відповідно коштують кількості не створених робочих місць
від можливих інвестицій,
і відповідно не підвищенню попиту на працівників,
і далі з усіма наслідками для бюджету