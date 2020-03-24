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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Дев'ять осіб з ознаками коронавірусу померли в одній з лікарень окупованого Луганська, - розвідка

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях намагаються через засоби масової інформації переконати місцеве населення, що людей із симптомами коронавірусу не виявлено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, окупанти приховують інформацію, що інфекційні відділення медичних закладів, у т.ч. військових, переповнені хворими з високою температурою.

Також, приховується зростання кількості померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання.

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"Минулого тижня тільки у 7 міській лікарні Луганська від нібито "звичайної пневмонії" померли 9 осіб. Однак, за висновками патологоанатомів причини цих смертей мають ознаки притаманні COVID-19, але це заборонено вказувати в офіційних документах", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183893
 
   
 Топ коментарі
 
так ватапотоки с лугандоном и домбабвой перекрыты или нет?
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Знаючи все це, наша влада ще чекала і не оголошувала на припинення руху через кпп з Лугандою, аж поки вони самі не призупинили.
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а как бубачка с сивухой будут с ними обнимашки устраивать?
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" з ознаками коронавірусу" ... вже стільки пишуть і розповідають, що тільки тест! визначає COVID-19, істерика по цій темі вже зашкалила до такого ступеня, що можна отримати непередбачуваний ефект. Поведінка населення може вийти з під контролю.
Санжари забули? А Вінницю?
Не перестарайтесь!!!!
Дев'ять осіб з ознаками коронавірусу померли в одній з лікарень окупованого Луганська, - розвідка - Цензор.НЕТ 2813
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Дев'ять осіб з ознаками коронавірусу померли в одній з лікарень окупованого Луганська, - розвідка - Цензор.НЕТ 1600

СПАСИБО ТЕБЕ КОРОНАВИРУС ЗА УПАКОВКУ ВИНТОРОГИХ
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Да и хрен с ними! Главное что бы их не пускали в Украину, а то нашему зеленому навозу еще взбредет в пустую башку лечить этих сепаратюг в украинских больницах и за наш счет.
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Думаю , природа сильно посприяє деокупації ОРДЛО та Криму і винищенню російських фашистів та їхніх прихвостнів .
Кожен знищений російський фашист , це десятки врятованих людських життів .
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