Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу в нас було зареєстровано 11 нових випадків. З них 10 у Київській області та 1 у Тернопільській. Водночас сьогодні вже підтверджено 13 нових випадків у Чернівецькій області. Переважно це контактні люди, які контактували з попередніми випадками. Яких у нас було 25 випадків у Чернівецькій області. Тому динаміка в нас збільшується. Ми маємо сьогодні вже 97 випадків на момент проведення брифінгу", - заявив Ляшко.
"Дослідження проводяться як експрес-тестами, які вже показують певні позитивні результати, так і вірусологічними лабораторіями. Вірусологічні лабораторії працюють у лабораторних центрах МОЗ. Також є низка інших лабораторій, які будуть залучені до проведення досліджень у разі широкомасштабного розширення кількості досліджень", - додав заступник міністра.
Спочатку його команда відпрацювала цей варіант. І лише після відмов від кількох країн фонд Пороха вирішив відремонтувати наявні.
Інфа від мого друга, технічного директора відомої української фірми медтехніки.
Втім, для тебе ця інфа зайва, продовжуй гнати жовч.
Вот в одном районе Мельбурна 4 случая болезни легионеров, вот это да.
Давненько не было в Мельбурне этой болезни, это где они ее набрались?
В засс*ном общественном бассейне или от нечищенного кондиционера в общественном месте?
В последний раз легионеров я помню в госпитале, в частном.
Померли пациенты тогда, конечно.
От легионеров как не помереть.
Сочувствую.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B
понимаю что глупость спросил...но один клялся что будут каждый день мониторить, а другой клялся что среди них больных нет и быть не может...
чтоб опровдать свое паникерство. 80% заражаясь вирусом не заболивают 15 болеют и только у пяти пневмония это люди старые и с букетом болезней. Нормальное явление природы выдают за пандемию. Они еще ответят за это.Статистика все раскажет.