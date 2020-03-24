 В Україні 97 підтверджених випадків коронавірусу, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в нас було зареєстровано 11 нових випадків. З них 10 у Київській області та 1 у Тернопільській. Водночас сьогодні вже підтверджено 13 нових випадків у Чернівецькій області. Переважно це контактні люди, які контактували з попередніми випадками. Яких у нас було 25 випадків у Чернівецькій області. Тому динаміка в нас збільшується. Ми маємо сьогодні вже 97 випадків на момент проведення брифінгу", - заявив Ляшко.

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"Дослідження проводяться як експрес-тестами, які вже показують певні позитивні результати, так і вірусологічними лабораторіями. Вірусологічні лабораторії працюють у лабораторних центрах МОЗ. Також є низка інших лабораторій, які будуть залучені до проведення досліджень у разі широкомасштабного розширення кількості досліджень", - додав заступник міністра.