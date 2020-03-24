 Маски вже з'явилися в аптеках: дефіциту найближчим часом не буде, - головний санлікар Ляшко

Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"У громадських місцях. У місцях, де можуть перебувати інші люди, в обов'язковому порядку надягайте хірургічну маску. Вони вже з'явилися в аптеках і з кожним днем їх ставатиме там дедалі більше. Вітчизняні виробники нарощують виробництво хірургічних масок. Найближчим часом дефіциту засобів індивідуального захисту на території України не буде. Водночас є люди, які і сьогодні намагаються вивезти засоби індивідуального захисту за межі України. З ними жорстко працює Національна поліція, митна служба, СБУ", - заявив Ляшко.
Брехуни !!!
Нужно иметь элементарную совесть а не поднимать цены и наживаться на беде простых людей.
Аптеки Медакадемії - НЕМАЄ !!
Аптеки Медсервис - НЕМАЄ !!
-Видишь суслика
-нет
- вот и я не вижу. А он есть
Отак ! В умовах тотального дефіциту захисних засобів наша зелена влада ще щось там патякає про якусь "помощь", чи про якусь "борьбу с епідємієй"????
Сцуки, як же хочеться вас, тварин, розстріляти зараз! Усіх, без винятку !!