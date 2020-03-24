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 Маски вже з'явилися в аптеках: дефіциту найближчим часом не буде, - головний санлікар Ляшко

Маски обов'язково необхідно носити в місцях, де можуть перебувати інші люди.

Про це заявив під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"У громадських місцях. У місцях, де можуть перебувати інші люди, в обов'язковому порядку надягайте хірургічну маску. Вони вже з'явилися в аптеках і з кожним днем ​​їх ставатиме там дедалі більше. Вітчизняні виробники нарощують виробництво хірургічних масок. Найближчим часом дефіциту засобів індивідуального захисту на території України не буде. Водночас є люди, які і сьогодні намагаються вивезти засоби індивідуального захисту за межі України. З ними жорстко працює Національна поліція, митна служба, СБУ", - заявив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 21 тисячу медичних масок вартістю понад 1 млн грн намагалися незаконно вивезти з Херсона до Ізраїлю, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183890
 
 
 Топ коментарі
 
Підтверджую слова лікаря: вчора придбав в рядовій київській аптеці 2 такі маски за 54 грн, тобто одна коштує 27 грн. До епідемії вони продавалися менше, ніж за 2 грн Мародерство!!!
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Принципиально не куплю, даже если появятся. Такие вещи во время пандемии государство обязано раздавать бесплатно и точка! Это всё равно что во время войны и бомбёжки, сделать вход в бомбоубежище платным. Ни копейки барыги от меня не получат!
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Маски должны раздаваться бесплатно на каждом углу. Власть - скоты
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В яких саме атеках?? Щойно зайшла на сайт аптеки Медакадемії.. То пропонують лише маски для зволоження шкіри обличчя.. (((
Брехуни !!!
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ну ото хіба що.. Нехай на доньку свою вдагає таку маску..
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А шо такоє?Шо вам нє нравіцца?Зволожуйте собі обличчя,можна ще з голубою глиною чи з пептидами-гілауронками.Маска ж.Какаяразніца
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то нехай "какаяразніца" буде для тих, хто голосував за зелену плісняву.. На моїх руках цього бруду немає, нащастя!
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Головне,чи вони усвідомлять наслідки своїх вчинків,чи винесуть урок,чи знову підуть по граблях(якщо країна вистоїть)
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поки вони усвідомлюватимуть, півкраїни зникне.
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Маски уже появились в аптеках: дефицита в ближайшее время не будет, - главный санврач Ляшко - маски должны раздавать при вход в маркет в аптеку в маршрутку БЕСПЛАТНО.

Нужно иметь элементарную совесть а не поднимать цены и наживаться на беде простых людей.
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На днях сказали, что с парацетамолом проблем в аптеках нет. Обошли десять аптек в районе Печерской площади - нет никакого парацетамола. У них просто работа такая: говорить на автомате, что в чем-то там перебоев нет.
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Маски уже появились в аптеках: дефицита в ближайшее время не будет, - главный санврач Ляшко врач-вредитель. - Главный санврач Ляшко: Медицинские маски не защищают от коронавируса.
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нихера нигде нет масок, ни спирта, ни настоек в херсоне
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Аптеки низьких ці - НЕМАЄ !!
Аптеки Медакадемії - НЕМАЄ !!
Аптеки Медсервис - НЕМАЄ !!
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А маски как суслик:
-Видишь суслика
-нет
- вот и я не вижу. А он есть
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так, зелені бовдури та пересічні громадяни бачать речі, які ну дуууже відрізняються одна від одної.
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Щойно подзвонила в аптеку Медсервісу (вона неподалік від мене), питаю, чи є захисні маски? Відповідає мені провізор - зараз немає, вчора були, багато, розхватали всі миттєво. Питаю, а в яку ціну вони хоч? Відповідає 25 гривень. Питаю - за одиницю? Каже - так.. Я питаю, а вони завжди були за такою ціною? Жіночка відповідає, я пам'ятаю їх за ціною 2.20.. Каже, ну як ви думаєте, якщо їх тонами вивозити за кордон, то скільки їх зараз буде в країні? І скільки вони будуть коштувати?? Це, каже питання не до нас, а до нашого керівництва країни..
Отак ! В умовах тотального дефіциту захисних засобів наша зелена влада ще щось там патякає про якусь "помощь", чи про якусь "борьбу с епідємієй"????
Сцуки, як же хочеться вас, тварин, розстріляти зараз! Усіх, без винятку !!
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Від епідемії маска може і врятує ! А ЩО ВРЯТУЄ ВІД ВАС, ЗЕЛЕНІ ПАСКУДИ???
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Хто понесе відповідальність за їх вартість?
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Хочется увидеть заяву портнова в ГБР и ГПУ, как Зеленский уничтожает украинский народ. Но где-то притихло, падло.
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