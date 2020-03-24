 Законопроєкт про заборону повернення колишнім власникам банків погоджено з МВФ і затверджено Кабміном, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "НВ", посилаючись на власні джерела і текст погодженого законопроєкту.
В остаточному варіанті законопроєкту накладається повна заборона на повернення націоналізованих банків, зокрема "Приватбанку", колишнім власникам. Водночас у разі, якщо суд доведе, що рішення Національного банку про націоналізацію було неправомірним, то колишнім власникам мають виплатити компенсацію.
Відомо, що ухвалення цього законопроєкту Радою, а також ухвалення закону про ринок сільськогосподарської землі - це ключові вимоги, які Україні поставив Міжнародний валютний фонд перед тим, як затвердити трирічну кредитну програму на $5,5 млрд.
За даними "НВ", відразу після затвердження остаточного тексту законопроєкту президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.
Тобто МВФ дає позику,держава частину тієї позики віддає Бєні,як компенсацію (за виграною справою в портновських судах),а українці мають віддавати борг .
"...Виявляється, що делегація МВФ залишилася на сьогодні завтра в Україні.
Їх прокачують і вмовляють погодитись на закон, при якому банк Коломойському не повертають.
Але прописана нова фішечка: колишнім власникам можна судитися з НБУ і їм можуть повернути розмір збитку. А як він розраховується прописати забули. Отут нам жаба й цицьки дасть. Бо, після прийняття альтернативного варіанту суди іноземної юрисдикції будуть приймати рішення на користь України - а суди в Україні - на користь Коломойського. Бартер грошових знаків. Взаємозалік.
Багато кіпішу - але усі - розходяться краями.
Злий Коломойський не отримує ПриватБанк. Не треба сваритися Володимиру Олександровичу та Ігорю Валерійовичу.
Хороша влада якби відстояла інтереси народу
Добрий МВФ дає нам новий кредит.
Коломойський отримує «компенсацію» у 2 млрд.
І тільки народ України втрачає надію на повернення 5-ти мільярдів доларів, вкрадених Коломойським..."
Просто тупо подождут когда МВФ перечислит деньги и Беня через тот самый суд заберет свои банки
"За фактом експорту до Іспанії захисних масок під час їх дефіциту в самій Україні щодо працівників Київської митниці відкрито кримінальне провадження.
Прокуратура міста Києва
2 год ·
Есть адвокаты и прокуроры, способные развалить любое дело и хорошо нажиться на этом.
А еще раньше в Украине пропала совесть.
Терпимость к коррупции у нас в крови.
просто прелестно. нахера бене приват? он всегда говорил о компенсации.
Читаешь Лигу, со ссылкой на НВ - перемога!
Подтема в теме "Возврат Приватбанка.." т.е. подразумевается, что он будет возвращен, плевать, что это не так. Про суть последних изменений - ни слова.
Что не самый Печерский в мире суд будет оценивать "реальные убытки" - ни слова.
Что суд, а не Беня, будет назначать аудитора Большой Четвёрки - ни слова.
Это не манипуляция?!
Это называется журналистика - одна из древнейших профессий.