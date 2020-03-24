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Все про:Коломойський (808) МВФ (702) Приватбанк (393)

 Законопроєкт про заборону повернення колишнім власникам банків погоджено з МВФ і затверджено Кабміном, - ЗМІ

Представники Міжнародного валютного фонду погодили підсумковий варіант тексту законопроєкту №2571, який покликаний не допустити повернення націоналізованих банків колишнім власникам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "НВ", посилаючись на власні джерела і текст погодженого законопроєкту.

В остаточному варіанті законопроєкту накладається повна заборона на повернення націоналізованих банків, зокрема "Приватбанку", колишнім власникам. Водночас у разі, якщо суд доведе, що рішення Національного банку про націоналізацію було неправомірним, то колишнім власникам мають виплатити компенсацію.

Читайте: Зеленський телефоном обговорив із директором МВФ Георгієвою збільшення суми підтримки України

Відомо, що ухвалення цього законопроєкту Радою, а також ухвалення закону про ринок сільськогосподарської землі - це ключові вимоги, які Україні поставив Міжнародний валютний фонд перед тим, як затвердити трирічну кредитну програму на $5,5 млрд.

За даними "НВ", відразу після затвердження остаточного тексту законопроєкту президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є підтримка МВФ і надія на швидкі результати переговорів, - голова НБУ Смолій про можливе отримання фінансування

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183889
 
   
 Топ коментарі
 
Ахахах. Прям цирк. До жопы все ваши законопроекты. Завтра Беня подаст на етот законопроект в самый честный пещерский суд и отменит ваши все законопроекты как и отменили люстрацию и все остальное
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Ага... Интересно как скоро по 1+1 будут говорить, что Зеленский брата убил и обогатился на войне в 100500 раз?
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Причем здесь Нефедов? Он стрелочник. Госрезерв не вскрывается без решения свыше. Невозможно вывести 983,5 тонн противоэпидемических средств без разрешения службы экспортного контроля кабмина и СБУ. Особенно после докладной Данилова на Зелю. Садить начинать надо с бубочки. Он у нас главный барыга на крови.
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а підставним особам теж заборонили ?
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Це напевно. Питання, чи спроможне українське суспільство, протистояти обом одразу,
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Не в тому річ.Це саме той варіант,про який розповідав Бобиренко https://www.facebook.com/bobyrenko/posts/2773035699470856 .Бєню ж цікавить не сам банк(який ,за законом ,якби й повернули,-то з забраними держ.капіталовкладеннями),а ГРОШІ.
Тобто МВФ дає позику,держава частину тієї позики віддає Бєні,як компенсацію (за виграною справою в портновських судах),а українці мають віддавати борг .
"...Виявляється, що делегація МВФ залишилася на сьогодні завтра в Україні.
Їх прокачують і вмовляють погодитись на закон, при якому банк Коломойському не повертають.
Але прописана нова фішечка: колишнім власникам можна судитися з НБУ і їм можуть повернути розмір збитку. А як він розраховується прописати забули. Отут нам жаба й цицьки дасть. Бо, після прийняття альтернативного варіанту суди іноземної юрисдикції будуть приймати рішення на користь України - а суди в Україні - на користь Коломойського. Бартер грошових знаків. Взаємозалік.
Багато кіпішу - але усі - розходяться краями.
Злий Коломойський не отримує ПриватБанк. Не треба сваритися Володимиру Олександровичу та Ігорю Валерійовичу.
Хороша влада якби відстояла інтереси народу
Добрий МВФ дає нам новий кредит.
Коломойський отримує «компенсацію» у 2 млрд.
І тільки народ України втрачає надію на повернення 5-ти мільярдів доларів, вкрадених Коломойським..."

Законопроєкт про заборону повернення колишнім власникам банків погоджено з МВФ і затверджено Кабміном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9859
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Ничо не приняли, его токо написали и дали почитать в МВФ.
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Ахахах. Прям цирк. До жопы все ваши законопроекты. Завтра Беня подаст на етот законопроект в самый честный пещерский суд и отменит ваши все законопроекты как и отменили люстрацию и все остальное
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та щас дубинский с куницким внесут нужные поправки; че вы так переживаете, ИВК не о чем волноваться, зеленые псы все сделают как ему надо
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Ага... Интересно как скоро по 1+1 будут говорить, что Зеленский брата убил и обогатился на войне в 100500 раз?
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Какой смысл в Украине принимать какие то законы, если за определенную сумму судде, можно отменить любой закон да еще и потребовать компенсацию.
Просто тупо подождут когда МВФ перечислит деньги и Беня через тот самый суд заберет свои банки
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Почему Зе захотел 10 млрд,( типа борьба с вирусом 5 лярдов и 5 экономика аж только 84 заражённых )чтоб деньги мфв частично погасить Бене 2 млрд,он сразу говорил ему приватбанк не нужен отдайте за него 2 лярда,боюсь что получит он эти деньги с мвф за счет государства да ещё с процентами за моральную трамву,если мвф не найдёт механизм монторинга этих денег что нам даёт
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В нынешней ситуации бене этот приват уже и не нужен.
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А приняли бы этот закон в конце лета 2019, как и просил МВФ, не выпали бы из предыдущей успешной программы и не пришлось бы хаотически пытаться влезть в новую. Ведь МВФ прямым текстом говорил "Или деньги - или Беня".
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"еслибыдакабы" дехто про це подумав коли обирали собі поводирів.
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Сподіваюсь, що всі, хто на виборах казав "хоть пасмійомся", зараз заходяться від сміху
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Нефьодов має піти у відставку,він запевняв ,що все законно!

"За фактом експорту до Іспанії захисних масок під час їх дефіциту в самій Україні щодо працівників Київської митниці відкрито кримінальне провадження.
Прокуратура міста Києва
2 год ·
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Причем здесь Нефедов? Он стрелочник. Госрезерв не вскрывается без решения свыше. Невозможно вывести 983,5 тонн противоэпидемических средств без разрешения службы экспортного контроля кабмина и СБУ. Особенно после докладной Данилова на Зелю. Садить начинать надо с бубочки. Он у нас главный барыга на крови.
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у Зе імунітет від кримінального переслідування наданий основним законом про статус президента.
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Есть принцип прямой демократии, его никто не отменит

Законопроєкт про заборону повернення колишнім власникам банків погоджено з МВФ і затверджено Кабміном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3565
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Получат мани и на следующий день отменят, опыт есть.
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А Суркисам 200 Лямов тоже Приват не будет возвращать?
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Беня спать не сможет пока не придумает новые схемы!
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дык, беняфициар об этом и просил - компенсацию... а суд - то такое...
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Посмотрим как примут этот закон.Пока только балачкы.Гончарук тот то же перед отставкой подписал распоряжение на отстранение людей Коломойского от управления Центрэнерго.И что?Да ничего.ИВК через суд все это решение заблокировал.И понеслось,то судебный зал заминирован,то судья заболел,теперь вот короновирус наступает.А людишки Коломойского продолжают кэруваты государственным предприятием.
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И Укрнафта опять с убытком, когда при Пете прибыльной была
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Мне вспоминается одна история с судом в Шевченковском районе Киева. Доказательства - есть, признание подсудимого - есть, он уже готов идти на мировую, но... В дело вступают адвокаты-заносилы. Итог: судья за два года четырнадцать (!) раз переносила заседания, почти каждый месяц была на больничном сама и по уходу за ребенком ("судьи тоже люди"); ездила в отпуска (отдых гарантирован Конституцией!)... Мне кажется, уже всем надоела фантасмагория с тем, что у нас в Украине называют судами и законностью. Нет у нас ничего.
Есть адвокаты и прокуроры, способные развалить любое дело и хорошо нажиться на этом.
А еще раньше в Украине пропала совесть.
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Судьи, прокуроры, депутаты и министры не с Марса прилетают.
Терпимость к коррупции у нас в крови.
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И я об этом. Надо начинать с нации. Она безнадежна.
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" если суд докажет, что решение Национального банка о национализации было неправомерным, то бывшим владельцам должны выплатить компенсацию."

просто прелестно. нахера бене приват? он всегда говорил о компенсации.
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Если зе-комнда доведет страну до дефолта, то я пойду не талоны на продукты получать, а "слуг народа" вешать. Всех, без разбора.
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не получится....к тому времени они сделают все что бы ты и ходить не мог...сейчас надо начинать пока силы есть
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ну понятно кидок именно в єтом...решение Национального банка о национализации было неправомерным, то бывшим владельцам должны выплатить компенсацию.Беня возмет деньгами
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Це тільки законопроект. А коли його приймуть, то лише одному короновірусу відомо.
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Все простiше йому вiддадуть 2 млрд с грошей мвф на коронавiрус,як вiн i хотiв Що й треба було довести !!! Коломойський зразу заявляв, що йому Приватбанк не потрібен, що йому потрібні гроші за Приватбанк - 2 млрд доларів !!! Ось тепер і держава підтвердила, що буде компенсувати колишнім власникам !!! Ось так, за рік Коломойський повернув все, що втратив та ще заробив !!! І все за наш рахунок. Ну звичано свій процент ( в офшорах )отримають всі хто йому в цьому посприяв. ( не будемо тикати пальцями ).
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Якщо так, то 25 березня цей закон буде проголосований, для чого видно і відкривають позачергову сесію.
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Печерський суд дасть команду виплатить бені 2 млрд $? Як "постраждалому" від свавілля МВФ. В результаті він вкраде у наріду 7,5 млрд доларів. Як зеленський з пліснявими турбуються про нарід, аж страшно
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Час покаже.Печерський суд не суд Божий,тобто не невмирущий.
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Іншими словами, ви не проти, якщо зеленский з портновим організують виплату коломойському "компенсації" в 2 млрд доларів, за вкрадені ним у українців 5,5 млрд? Якому наріду він обіцяв кінець епохи бідності
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Я перекладача не замовляв.А якщо в тебе вистачило розуму прийняти мої слова так як ти виклав ,то хай воно так і буде.
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Читаешь Цензор - зрада!
Читаешь Лигу, со ссылкой на НВ - перемога!
Подтема в теме "Возврат Приватбанка.." т.е. подразумевается, что он будет возвращен, плевать, что это не так. Про суть последних изменений - ни слова.
Что не самый Печерский в мире суд будет оценивать "реальные убытки" - ни слова.
Что суд, а не Беня, будет назначать аудитора Большой Четвёрки - ни слова.
Это не манипуляция?!
Это называется журналистика - одна из древнейших профессий.
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