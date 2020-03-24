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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Економіка
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 Витрати бюджету можуть бути скорочені на 50 млрд грн через коронавірус, - заступниця голови ОП Ковалів

Міністерство фінансів України планує протягом тижня подати в парламент зміни до державного бюджету на 2020 рік. У них планують збільшити витрати на охорону здоров'я, а на інші програми - зменшити на 50 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявила заступниця глави Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова".

"З одного боку — збільшення видатків на охорону здоров'я та створення стабілізаційного фонду. Звідки гроші? По-перше, це скорочення державних видатків… Така економія буде близько 50 мільярдів гривень", — заявила Ковалів.

Зокрема, в України скоротять видатки на різноманітні програми, державні закупівлі, які можуть відкласти на наступний рік, а також на більшість міністерств, та відомств, зарплати їхніх працівників.

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Ще одним джерелом покриття додаткових видатків в Офісі президента називають державні запозичення, зокрема у Міжнародного валютного фонду. Зокрема, Ковалів зазначила, що наразі тривають переговори з МВФ про виділення додаткових 3,5-4 мільярдів доларів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183884
 
   
 Топ коментарі
 
Не из-за коронавируса, а из-за зелёных ублюдков и 73%Расходы бюджета могут быть сокращены на 50 млрд грн из-за коронавируса, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 6780
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Да, это прикрываются вирусом. Жопа наступила еще до того как

Расходы бюджета могут быть сокращены на 50 млрд грн из-за коронавируса, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 3167
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Ментов надо сократить наполовину ,чинуш тоже ,зарплаты и пенсии должны быть максимум 8 тысяч и не больше ,надо восстановить жёсткий контроль за ценами и тарифами ,олигархи должны сидеть в СИЗо под кучей дел --- если нет имеем все шансы страну свою потерять .
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Не из-за коронавируса, а из-за зелёных ублюдков и 73%
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Да, это прикрываются вирусом. Жопа наступила еще до того как

Расходы бюджета могут быть сокращены на 50 млрд грн из-за коронавируса, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 3167
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Це дійсно так. При цьому зевлада просить МВФ про кредит у 4 млрд доларів. Хто таким зебілам дасть гроші?
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Тобто попереду звільнення та іншим нищення зарплат бюджетників.
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Ментов надо сократить наполовину ,чинуш тоже ,зарплаты и пенсии должны быть максимум 8 тысяч и не больше ,надо восстановить жёсткий контроль за ценами и тарифами ,олигархи должны сидеть в СИЗо под кучей дел --- если нет имеем все шансы страну свою потерять .
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если ментов уволить то будет разгул преступности не из-за того что их меньше станет а из-за них самих
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"Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич звернувся до Президента України Володимира Зеленського з пропозицією на час карантину ввести мораторій на підвищення цін на продовольство.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.Він також зазначив, що в нинішній ситуації, коли частина людей залишилася без заробітку, таку ситуацію можна розцінити як мародерство."
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Масок нет, а он хочет, чтобы и жратвы не было?!
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У спеціалістів це називається "секвестр" і свідчить про провал в економіці. Ковалів про це повідомила завуальовано, щоб в очі не кидалося. А про скорочення доходів, що призвело власне до зменшення видатків і про роль у цьому зеленої влади вона скромно сромовчала.
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И на фоне этого планирование покупки новых автомобилей для аваковских полицаев, сувенирного скифского золота и золотых запонок? Может, это входит в пакет новых средств борьбы с коронавирусом? Так вы скажите, мы поверим!
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Владимир Добрый, совсем сума сошел от своего всевластия, затеял войну с мельницами (короно вирусом) во ржуть олигархи с такого дурачка. Да кошельки набивают!
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