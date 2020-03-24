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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Від початку доби найманці РФ тричі відкривали вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

З початку поточної доби станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"На Донецькому напрямку, одразу після опівночі противник здійснив 6 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету по позиціям Об’єднаних поблизу Красногорівки. Також зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів російські окупаційні війська вели обстріл позицій Об’єднаних сил в районі Березового", - сказано в повідомленні.

Крім того, за даними Міноборони, на луганському напрямку, противник випустив 4 міни 82-мм калібру по українських позиціях поруч з населеним пунктом Новоолександрівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох українських воїнів поранено на Донбасі, за добу - сім ворожих обстрілів, - штаб ОС

"За наявною інформацією, бойових втрат в результаті обстрілів противника немає", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183883
 
 
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Це найманці дякували Єрмаку за створення консультативної групи та проходили кастинг на членів цієї групи.
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Где там америкосы с призывами? Всьо уже?
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Народ обьясните мне а " нужно просто перестать стрелять " - это бубочка ВСУшникам говорил или кому ?
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Все в парядке. Зрады нету. Ето стреляют наши хорошие люди из жителей окупированной территории которые сядут за стол переговоров с другими нашими хорошими людьми из неокупированной территории.
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