 Від початку доби найманці РФ тричі відкривали вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"На Донецькому напрямку, одразу після опівночі противник здійснив 6 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету по позиціям Об’єднаних поблизу Красногорівки. Також зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів російські окупаційні війська вели обстріл позицій Об’єднаних сил в районі Березового", - сказано в повідомленні.

Крім того, за даними Міноборони, на луганському напрямку, противник випустив 4 міни 82-мм калібру по українських позиціях поруч з населеним пунктом Новоолександрівка.

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"За наявною інформацією, бойових втрат в результаті обстрілів противника немає", - сказано в повідомленні.