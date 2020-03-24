 Італієць, який міг дати старт епідемії коронавірусу в країні, видужав, - ЗМІ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це розповів телеканал Rai News.
38-річний чоловік на ім'я Маттіа - житель міста Кодоньо (регіон Ломбардія). Він був госпіталізований 19 лютого, а через два дні переведений у реанімацію в місті Павія.
Маттіа 19 днів провів в реанімації, він був підключений до апарату штучної вентиляції легень.
Керівник відділення інтенсивної терапії клініки Сан-Маттео (Павія) Франческо Моджолі сказав, що деякий час Маттіа перебував у критичному стані, але незабаром він почав одужувати. 9 березня чоловіка від'єднали від апарата ШВЛ, він почав дихати самостійно. Лікарі зазначили, що Маттіа повністю видужав і може й далі вести звичайне життя.
Сам італієць підкреслив, що одужати після коронавірусної інфекції можна, але закликав співгромадян враховувати його досвід і залишатися вдома. "Знову дихати – найпрекрасніша річ", – зазначив він.
Точно встановити, де саме заразився коронавірусом Маттіа, так і не вдалося. La Repubblica пише, що чоловік вів дуже активне соціальне життя. Імовірно, інфікування сталося 25 січня під час вечері з колегою, який щойно повернувся з Китаю (згодом його тест на коронавірус дав негативний результат, але, можливо, до того моменту він уже перехворів).
Протягом наступних трьох тижнів Маттіа постійно переміщався між трьома населеними пунктами в Ломбардії, зустрічався із друзями, грав у футбол, брав участь у марафонах, тобто контактував із великою кількістю людей. Перший симптом захворювання – висока температура – у чоловіка з'явився 15 лютого, зазначає Corriere della Sera, до 19 лютого його стан значно погіршився. Вагітна дружина Маттіа теж перехворіла на коронавірусну інфекцію, а його батько помер від неї 22 березня, повідомляє Tgcom24.
Это адресовано тем, кто говорит, что корона опасна только тем кому за 90
Единственный в этом всём плюс - природа очищается.
https://giperboloid.info/kabalist-koronovirus-spas-chelovechestvo-ot-globalnoj-mirovoj-vojny-video/
(впоследствии его тест на коронавирус дал отрицательный результат, но, возможно, к тому моменту он уже переболел)
А в следующем месяце он попал в реанимацию, как же тогда переболел? Короче все притянуто, просто он подходит на роль такого козла.
мол миллиарды людей заболеют, миллионы умрут, итд...
За три месяца от начала короновируса, во всем мире заразилось 387 тысяч. (данные на 23 марта).
Это составляет аж 0,005 % населения всей планеты.
То есть, что бы заразилось хотя бы половина населения земли такими темпами распространения короновируса как сейчас, нужно более 1000 лет!
В Италии, например, где так сильно типа лютует короновирус, заразилось за пару месяцев аж 0.1 % населения Италии
Умерло аж 0, 01 % населения от короновируса...
Это в 100 раз меньше чем умирает в Италии стариков от старости.
Более того, уже официально обьявлено, что короновирус пошёл на спад в Италии.
Как показала практика, после двух месяцев от начала короновируса, он идёт на спад в любой стране. Так было и в Китае, так сейчас в Италии, так везде.
Счас не только акции компаний, а и все страны на корню Китай скупит.
А так да - врут все, панекеры...
Северная Италия продана китайцам на корню, китайские туристы из деревенщины обосс*ли все памятники архитектуры (на манер российского Питера, где они ссут в вазоны и на углы царских дворцов, в сети полно фотографий), но "пандемию" вызвал "стопудов" один, ОДИН, итальянец.
ПЕШИ ИСЧО.
А китайцы которые там шныряют тысячами совсем не при чем...
Эти леваки такие наивные, ну как трехлетние дети...