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 Італієць, який міг дати старт епідемії коронавірусу в країні, видужав, - ЗМІ

23 березня в Італії виписали чоловіка, від якого, імовірно, почалося поширення COVID-19 по всій країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це розповів телеканал Rai News.

38-річний чоловік на ім'я Маттіа - житель міста Кодоньо (регіон Ломбардія). Він був госпіталізований 19 лютого, а через два дні переведений у реанімацію в місті Павія.

Маттіа 19 днів провів в реанімації, він був підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Керівник відділення інтенсивної терапії клініки Сан-Маттео (Павія) Франческо Моджолі сказав, що деякий час Маттіа перебував у критичному стані, але незабаром він почав одужувати. 9 березня чоловіка від'єднали від апарата ШВЛ, він почав дихати самостійно. Лікарі зазначили, що Маттіа повністю видужав і може й далі вести звичайне життя.

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Сам італієць підкреслив, що одужати після коронавірусної інфекції можна, але закликав співгромадян враховувати його досвід і залишатися вдома. "Знову дихати – найпрекрасніша річ", – зазначив він.

Точно встановити, де саме заразився коронавірусом Маттіа, так і не вдалося. La Repubblica пише, що чоловік вів дуже активне соціальне життя. Імовірно, інфікування сталося 25 січня під час вечері з колегою, який щойно повернувся з Китаю (згодом його тест на коронавірус дав негативний результат, але, можливо, до того моменту він уже перехворів).

Протягом наступних трьох тижнів Маттіа постійно переміщався між трьома населеними пунктами в Ломбардії, зустрічався із друзями, грав у футбол, брав участь у марафонах, тобто контактував із великою кількістю людей. Перший симптом захворювання – висока температура – у чоловіка з'явився 15 лютого, зазначає Corriere della Sera, до 19 лютого його стан значно погіршився. Вагітна дружина Маттіа теж перехворіла на коронавірусну інфекцію, а його батько помер від неї 22 березня, повідомляє Tgcom24.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183881
 
 
 Топ коментарі
 
38 лет, был здоров, занимался спортом и 2 недели лежал под ИВЛом, еле откачали
Это адресовано тем, кто говорит, что корона опасна только тем кому за 90
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38 лет - тяжелая форма, был подключен к аппарату ИВЛ - не все так однозначно как говорят, думайТЭ!!!!
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надеюсь его фото и адрес уже знают благодарные жители Италии?
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нужно. пока родственники померших не впоймали.
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38 лет, был здоров, занимался спортом и 2 недели лежал под ИВЛом, еле откачали
Это адресовано тем, кто говорит, что корона опасна только тем кому за 90
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смертность от короновируса в Италии в зависимости от возраста... Это официальная статистика.
Итальянец, который мог дать старт эпидемии коронавируса в стране, выздоровел, - СМИ - Цензор.НЕТ 1617
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Василий, вот Вам будет легче, если Вы или Ваши близкие попадут в 0,1 процента? И, между прочим, герой этого сообщения в статистику не попал, потому как ему хватило аппарата ИВЛ, потому как он живёт в Италии. И если Вы думаете, что за счёт того, что у нас меньше людей 80+ возраста, статистика будет лучше, то спешу Вас огорчить, наши люди умирают раньше, потому как у них здоровья меньше чем у Итальянцев, и кривая возраста сместится согласно этих особенностей.
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а вам легше верить в страшилки или просто сопоставлять факты, цифры и логически оценивать ситуацию?
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Да мне плевать на "страшилки", я уже давно спокойно отношусь к тому факту, что мы все умрём. Но факты, как раз говорят о том, что это не просто "насморк". Мировая экономика на сегодня уже несёт такие потери, что не известно чем это всё закончится. А "мировая экономика" это не абстрактное словосочетание, это умные люди, которые владеют тремя четвертями всего бабла на планете, и они это бабло сейчас активно теряют!!!! Им плевать на то, страшно лично Вам или нет, они СВОЁ теряют. Попробуйте осознать этот факт и построить логическую цепочку своих выводов. По итогу это коснётся абсолютно всех в том или ином виде.
Единственный в этом всём плюс - природа очищается.
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новые зараженные в Китае поголовно молодые
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они не новые. они понаехавшие. да и не факт, что помрут. недельку сопли на кулак по-мотают и всё.
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не факт , последствия заражения ,и побочное влияние его на работу в дальнейшем органов еще темный лес
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не тёмный. это не первый штам коронавируса. он так же само не может влиять на органы, а лишь вызывает осложнения патологий.
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не первый , но другой по температурному режиму , скорости распространения ,периоду выживания , конкретной точкой воздействия альвеолы
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например после гепатита бухать можно ,но не долго
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Кабалист - короновирус спас человечество от глобальной мировой войны (видео)

https://giperboloid.info/kabalist-koronovirus-spas-chelovechestvo-ot-globalnoj-mirovoj-vojny-video/



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38 лет - тяжелая форма, был подключен к аппарату ИВЛ - не все так однозначно как говорят, думайТЭ!!!!
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о чём думать-то? смертность мизерная. 5 тыщ на 1.5 лярда. вероятность поскользнуться и разбить башку выше.
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а если посчитать мой личный коэффициент, то можно ещё на 0.02 умножить.
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Тонко, ещё надо подсолить, что МОЗ сказал, что не выше прошлогоднего гриппа!
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надеюсь его фото и адрес уже знают благодарные жители Италии?
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Теперь этот чувак ни одной ночи спокойно спать не сможет .
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Чтото я не понял, типа с момента предполагаемого инфицирования где он ужинал с коллегой
(впоследствии его тест на коронавирус дал отрицательный результат, но, возможно, к тому моменту он уже переболел)

А в следующем месяце он попал в реанимацию, как же тогда переболел? Короче все притянуто, просто он подходит на роль такого козла.
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А вообще то смешно слышать ужастики и мифы по короновирусу от безграмотных людей, которые элементарно не владеют даже математикой.
мол миллиарды людей заболеют, миллионы умрут, итд...
За три месяца от начала короновируса, во всем мире заразилось 387 тысяч. (данные на 23 марта).
Это составляет аж 0,005 % населения всей планеты.
То есть, что бы заразилось хотя бы половина населения земли такими темпами распространения короновируса как сейчас, нужно более 1000 лет!
В Италии, например, где так сильно типа лютует короновирус, заразилось за пару месяцев аж 0.1 % населения Италии
Умерло аж 0, 01 % населения от короновируса...
Это в 100 раз меньше чем умирает в Италии стариков от старости.
Более того, уже официально обьявлено, что короновирус пошёл на спад в Италии.
Как показала практика, после двух месяцев от начала короновируса, он идёт на спад в любой стране. Так было и в Китае, так сейчас в Италии, так везде.
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Не мешайте людям делать деньги Італієць, який міг дати старт епідемії коронавірусу в країні, видужав, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3189
Счас не только акции компаний, а и все страны на корню Китай скупит.
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Если вы откроете статистику, то с удивлением обнаружите, что вирус распространяется не с линейной скоростью. И то, что за месяц заразилось 387к людей, совершенно не значит, что за следующий заразится тоже 387к (это будут несколько миллионов без карантинных мероприятий). А если вы поинтересуетесь тем какие карантинные меры были приняты в Италии, то вас не будет сильно удивлять, что появилась тенденция на спад в Италии.
А так да - врут все, панекеры...
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378 тыс... заразилось не за месяц а за три месяца... Ибо туда входит 83 тыс. заражённых китайца, эпидемия у которых началась ещё в декабре-январе
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Китаец первым умерший от коронавируса ожил....начинается...самое веселое...
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скоро окажется, что вообще никакого короновируса не было в помине, а был максимум обычный грипп, под маркой короновируса... и на запугивании людей, медкорпорации заработали миллиарды
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"П*здеть не работать" (С)
Северная Италия продана китайцам на корню, китайские туристы из деревенщины обосс*ли все памятники архитектуры (на манер российского Питера, где они ссут в вазоны и на углы царских дворцов, в сети полно фотографий), но "пандемию" вызвал "стопудов" один, ОДИН, итальянец.
ПЕШИ ИСЧО.
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Несколько смешно, что кто-то думает, что эпидемия началась с одного человека. Это может быть в Китае, но в ЕС/Италии уже совсем не так...
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Да, конечно, верим, что какой- то Маттео покушал в ресторане с другом и заразился и потом передал вирус десяткам других людей.

А китайцы которые там шныряют тысячами совсем не при чем...
Эти леваки такие наивные, ну как трехлетние дети...
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Здоровья выздоровевшему и извлечь уроки из пережитого!
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*******. вешать как муссолини нужно таких мудаков.
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Карантин 14 дней, а Кроновирус проявил себя больше чем через 20 дней.
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