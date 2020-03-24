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 21 тисячу медичних масок вартістю понад 1 млн грн намагалися незаконно вивезти з Херсона до Ізраїлю, - прокуратура

Суд заарештував 21 тис. медичних масок, які незаконно намагалися вивезти з Херсона до Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Херсонської області.

"Херсонською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання повноваженнями працівниками одного з приватних підприємств міста, які під час дії заборони, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 214, намагались експортувати до Ізраїлю 21 тисячу медичних масок вартістю понад 1 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Наразі за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, рішенням слідчого судді накладено арешт на цей вантаж.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 КК України триває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. Пізніше уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок та інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть до 6 червня. В результаті Митна служба оформляла аж до 11 березня вивезення масок з України - приватні компанії вивезли 980 тонн масок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183875
 
 
 Топ коментарі
 
конфисковать и раздать нуждающимся.....так нет же будут барыжить
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кровіначкам в ізраїль передавали...
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конфисковать и раздать нуждающимся.....так нет же будут барыжить
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100 раз уже писала - введите адекватную ответственность за вывоз масок. Каждый день вывозят или пытаются вывезти, а зеленым идиотам все равно. Идиоты и вредители.
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расстрелять тварей прямо возле ящиков с масками и сразу всё наладица.
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Прокурорські оцінили кожну маску в 50 грн??? До епідемії вона коштувала в аптеці менше 2 грн...
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Им не все равно, это их гешефт. Всех радуцких, пальчевских, зеленских и прочих цукерманов.
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)))) если лимон разделить на 21k, то 500 ну никак не выходит.
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То смотря по какой цене считать, по закупочной или по отпускной в Израиле!
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Тю.
Бубачка вон миллионами штук загоняет - и ничего...
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Срочно вызвать Петю к прокурору, он ведь барыга!
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Маски конфіскувати і роздати українцям, соєвого баригу, зебаригу на нари.
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50 гривен за штуку. Кто-то должен был нехило навариться.
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Я живу у Херсонській області. В моєму місті в аптеках нема НІЧОГО. Ні масок, ні дезинфекторів, ні аспірину, ні льодяників від болю у горлі. Вчора розмовляла з тіткою - лежить в кордіологічному відділенні обласної лікарні. В Херсоні в аптеках теж нема нічого.
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В Кишиневе погром. Из тёплой постели вытаскивают старика Рабиновича.
- Вставай, жид пархатый! Мы из тебя сейчас все кишки выпустим! Да мы сейчас...
- За что?!
- Ты ещё спрашиваешь, за что?! Да вы ведь нашего Христа распяли!
- Ей-Богу, это не мы! Это - одесские евреи!
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А как это считают наши можновладци? 1000000 / 21000 = 47,6. Это, что уже одноразовая маска, что на фото стоит 50 грн. мля?!
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И как на это смотрят в Израиле - стране где нет корупции?
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А никак, это - нам, шоб было о чем поговорить.
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Ну что ждем когда 200% прокурор Зеленского найдет следы Пети - барыги которому мало наживатся на войне так он еще и на вирусе наживается !
Интересно а Свинарчуки в доле ?
Ждем очередное расследование Портнова и заявления .....
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И кто же это хотел, может Коломойский? А может Кролик с Пластырем? А может Вальцман? 21 тисячу медичних масок вартістю понад 1 млн грн намагалися незаконно вивезти з Херсона до Ізраїлю, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7115 Ух эти евреи-барыги.
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РОзачарую вас - продавали ці маски скоріше за все справжні козаки-патріоти у вишиванках на свята.
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Бариг ж2 на нари довічно і з конфіскацією.
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Кошмар!!!! Это можно назвать мародерством. Публикуйте фамилии этих нелюдей и названия этих предприятий. Страна должна знать своих « героев».
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если можете, позвоните в херсон и узнайте фамилии ,фирмы явки и все остальное !
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В период пандемий или эпидемий, уместно за подобные деяния расстреливать или вешать. Привселюдно.
Зеля, не будь поцем! Действуй как говорит дед и врач -Юрий Яковлевич из Полтавы.
Пора расстреливать уродов!
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Говорят, у нас маски стоят дороже, чем за бугром. Так зачем вывозить, рисковать? Продавайте украинцам.
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пральна 100 гривень штука наші маланці тільки за!
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Жаль, тысячи раз жаль что НЕ Китайское правосудие.
ЭТИ выродки УЖЕ были бы расстреляны. Имущество конфисковано. Вся цепочка (поставщики, склад, водители) давали бы показания чтоб доказать ОНИ не причастны к схеме.
А так ну получат уроды условно или штраф. Жаль. Нет слов. Одни маты
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