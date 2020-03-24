EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Київські новини
  5804  96
Матеріали за темою:
Все про:карантин (982) Київ (7518) Кличко (995) продукти (196) ціни (259) Антимонопольний комітет (186) COVID-19 (1760) коронавірус (506)

 "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін

Антимонопольний комітет повинен втрутитися в ситуацію із зростанням цін на продукти.

Про це заявив під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, який ажіотаж відбувається в нашому місті і в країні в зв'язку з обмежувальними заходами. Люди дуже схвильовані, йдуть до супермаркетів, запасаються продуктами харчування, першої необхідності, а окремі торгові мережі користуються цим для заробітку. Як місцева влада, ми не маємо можливості контролювати ринкові ціни, тому хочу звернутися до Антимонопольного комітету звернути увагу на цю проблему - необхідно втрутитися в ситуацію. Власників торгових мереж закликаю - Не підіймайте ви ціни необґрунтовано, є бізнес, а є мародерство. Сьогодні важко всім, не треба наживатися на людях в лихоліття для країни", - заявив Кличко.

Читайте також: Після розпакування продуктів із магазину необхідно мити руки мінімум 45 секунд, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183873
 
   
 Топ коментарі
 
Зелёные ублюдки мародерят в самые тяжёлые времена
 показати весь коментар
 
Тот случай, когда мер города ведет себя гораздо более адекватнее президента и Ко.
 показати весь коментар
 
Є влада, а є Зелені пітараси.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зелёные ублюдки мародерят в самые тяжёлые времена
 показати весь коментар
 
 
Респіратор бук-2 купував місяць назад по 12 грн. Зараз за 250.
 показати весь коментар
 
 
В стране зеленые мародеры обдирают народ, используя эпидемию. Сколько еще можно такое терпеть? Власть поощряет мародерство, она служит олигархам, она абсолютно не компетентна, бросает людей в беде и подыгрывает только миллиардерам. Заражение растет каждый день, а власть свозит со всех стран зараженных и контактных сограждан и практически не изолирует их. Нормально?
 показати весь коментар
 
 
зе-нєфьодофф оформив експорт на митниці по 2 грв...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
э ,не... это и есть волчий оскал капитализма о котором говорил дедушка Ленин
 показати весь коментар
 
нет. А что тогда было в Блокадном Ленинграде? Тогда ведь капитализма не было!
 показати весь коментар
 
 
Блокады Ленинграда не было никогда. Вообще. Весь период осуществлялись поставки сырья для заводов и отгрузка готовой продукции на "материк". А то что выморили голодом в первую зиму так это так. Просто было плевать - "бабы еще нарожают".
 показати весь коментар
 
Оскал лєнінського соціалізму був набагато страшніший.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И рыночные цены на все, как говорил Порошенко и ко. И если его сторонники орали, что газ такой же товар как и все и должен регулироваться рынком, то перефразируя их, можно сказать, что все такой же товар как и газ. Чем они недовольны?
 показати весь коментар
 
А почему в Европе цены на газ не росли с 2014 по 2018 год? А у нас вдесятеро
 показати весь коментар
 
 
У нас вдесятеро дороже стало, чем в Европе или подорожав вдесятеро сравнялась с европейской? Херовый ты манипулятор. Зебил или кацапа?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну так понимаешь, хамливое существо, что можно сказать что и цены на жратву сейчас догоняют европейские. Именно об этом мечтали Порошенко и его верный ученик Гройсман, когда отменяли регулиррвание максимальных цен на продукты питания. Делали они это под радостные визги своих сторонников таких как ты. Предвосхищая твой идиотский вопрос, отвечаю. Нет. Мне не нравиться, что цены растут и что зеленые не отменили дурацкое постановление Гройсмана по граничным ценам и прдолжают дурацкую политику Порошенко на поввшение цен. Вы то, элита восьмипроцентная, чего возмущаетесь?
 показати весь коментар
 
 
Сварив кучу воды, ты так и не ответил на два моих прямых вопроса.
 показати весь коментар
 
 
Подорожав вдесятеро за 4 года, а не за один день, стали даже выше чем в Европе. И подорожание это было не рыночное, а по постановлению Мародера и его правительства. Сейчас один говенный супермаркет поднял цены, а вони на полмира. Я вчера затаривался в Кышене - цены не поднялись. А теперь оивет на мой вопрос - почему вы поддерживали все поаышения Порошенко, не только на газ, а на жратву, спирт, проезд, ЖКХ, на все! , а сейчас ревете как восьмиклассница у гинеколога?
 показати весь коментар
 
 
Можешь оперировать конкретными цифрами, постановлениями и обосновывать? А то какой-то шарий головного мозга.
 показати весь коментар
 
 
Зачем? Рыться в интернете, искать постановления соевого кабмина двухгодичной давности, делать анализ динамики цен Кышени и АТБ, составлять корреляцию цен на газ в Украине с какой-нибудь Италией, чтоб потом мне написали ты зебил или кацап? Тем более вопрос мой не касался цифр. Вы поддерживаете политику Порошенко-Зеленского на рыночное, то есть определяемое лишь спросом и предложением, формирование цен на ВСЕ товары? Или уже нет?
 показати весь коментар
 
Вот еще одно доказательство, сто адепты соевой секты имеют интеллект креветки. И лексикон тоже
 показати весь коментар
 
Потому что у них сразу были рыночные. А у нас покупали по 400 а продавали Фирташу как населению по 200! А цены у нас растут не потому что рыночные а потому что монопольные как и раньше было с газом!
 показати весь коментар
 
 
Вы не имеете элементарного понятия о рынке
 показати весь коментар
 
зато он прекрасно разбирается в политике РФ и персонах её преставлющих, что наводит на интересные выводы "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін - Цензор.НЕТ 7417
 показати весь коментар
 
 
Да кстати. Прокол у пацанчика прямо по Фркйду
 показати весь коментар
 
в европе тоже цены растут. не надо лепить старое непромокаемое "а вот у них..."
 показати весь коментар
 
 
А с чего вы взяли, что в Европе цены не растут?
 показати весь коментар
 
Кстати даже при дедушке Брежневе есть куча примеров!
 показати весь коментар
 
А волчій оскал соціалізма - це тоді дефіцит?)))
 показати весь коментар
 
 
они считают себя самыми счастливыми на земле. и это работает
 показати весь коментар
 
еще раз -
шоб ты жил в северной корее))))))))
 показати весь коментар
 
 
А почему всегда крайности? все живут в своих условиях и решают свои проблемы, которые у каждого свои.
 показати весь коментар
 
Я так понимаю, что АТБ и Фора принадлежат зелёным ублюдкам. Фамилии этих зелёных ублюдков можно в студию?
 показати весь коментар
 
 
Буткевич (АТБ) и Костельман (ФОРА) - зеленые или нет но "зеленские" это точно. "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін - Цензор.НЕТ 5636
 показати весь коментар
 
 
aй вей ! такіЖда! "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін - Цензор.НЕТ 7702 "сваі люді" мафіозна мононаціональна мішпуха в Україні
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ну так коричневые ублюдки 5 лет отмародерили, теперь настала очередь зеленых
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну, давай расскажи как цибулька была по 30+. Не стесняйся, я весь внимание. И при каком соевом ублюдка это было.
 показати весь коментар
 
Так вони ж скинули "мародер а" і "бариґу". Напевне тому, що погано мародерив. Тепер вони показують, як треба.
 показати весь коментар
 
 
ти Ж поц пропукінський з лахти "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін - Цензор.НЕТ 8345
в Україні і діти знають що єврей -релігійна ознака а не національність "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін - Цензор.НЕТ 6510
а релігійна людина НЕ МОЖЕ а-пріорі таке робити як зелені шмарклі...
брехати-обманювати-красти хет-тет-алєф це шлях в прірву
 показати весь коментар
 
та лан...такое происходит при каждой власти, начиная с 91 года. кроме того, на базарах, к примеру, перед началом праздников всегда всё дорожает. а кто там на тех базарах торгует, я спрашиваю? зеленский? нет, дорогуши, это вы, ваша родня, знакомые, все вы! так шо, чья бы мычала.)
 показати весь коментар
 
 
Сподіваюсь, що всі, хто на виборах казав "хоть пасмійомся", зараз заходяться від сміху
 показати весь коментар
 
 
Ви будете сміятися, але це дійсно так.
З того, що бачу у ФБ, ситуація з коронавірусом найсмішніша саме для виборців зе і слуг урода.
 показати весь коментар
 
 
Коли зупинено економіку нема бізнесу...Існує,тільки мародерство...
 показати весь коментар
 
 
Тот случай, когда мер города ведет себя гораздо более адекватнее президента и Ко.
 показати весь коментар
 
 
А ви згадайте як вони намагались його прибрати...
 показати весь коментар
 
 
Кажуть, Кличко вже знайшов спільну мову з єрмаком. Тому "нє фсьо так адназначна".
 показати весь коментар
 
Скоріше із "Слугами народу", як тільки цей збрід почав отримувати квартири у Києві, їх риторика різко змінилась.
 показати весь коментар
 
 
філатов хєрнєс клічко(етинзон) труханов садовий та шмаркля всі ці="сваі люді".. Це ж якось ДИВНО в Україні де їхніх 0.8% а українців 82% "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін - Цензор.НЕТ 9703
 показати весь коментар
 
З одного боку - так, а з іншого - метро міг би і не зупиняти... В Нью-Йорку і Берліні, які Віталя любить наводити як приклади, метро ж працює!
 показати весь коментар
 
Это не его решение, а Зели. Кличко, Кернес и Филатов упирались, как могли. Кернес продержался на 3 часа дольше всех. Им всем недонаполеон грозил уголовкой.
 показати весь коментар
 
 
Кличко не упирался - а сам просил об этом вообще-то. Упирался Кернес.
 показати весь коментар
 
мер це шо мерін обрізаний? ти шо з ГОЛОВОЮ не товаришуєш?
В Україні НЕМА меґів-ґубіґнатаґів "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін - Цензор.НЕТ 4791
 показати весь коментар
 
Компания "АТБ-Маркет", которая повысила цены на продукты, решила определить специальное время для обслуживания людей пожилого возраста.

Об этом говорится в сообщении компании:
- "Учитывая то, что магазины сети АТБ посещает большое количество людей пожилого возраста, а как известно именно они сейчас находятся в группе наибольшего риска при заражении коронавирусом, компания вводит регламентное время для пенсионеров. Ежедневно, на период карантина, с 9:00 до 10:00 утра магазины сети АТБ ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок", - сказано в нем.
 показати весь коментар
 
Повышение цены хорошо отсеет пенсионеров, все верно
 показати весь коментар
 
 
ЦЕ ДЛЯ ТОГО ЩОБ ВОНИ ОДИН-ОДНОГО ШВИДШЕ ЗАРАЗИЛИ? "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін - Цензор.НЕТ 5640
 показати весь коментар
 
ну как же єто богоизбраные без гешефта на таком шухере
 показати весь коментар
 
 
За спекуляцию надо сходу ДЕСЯТКУ давать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Поздно батенька, поздно. Государства -- нет. Власть у ...... ?
 показати весь коментар
 
через пів року зреагують ...присудять штраф 51 гривня ...
 показати весь коментар
 
 
Педалик, та тут надо с Зебила начинать, а не волать, как телок недоенный. Роги с деньгами всегда растут там, где ЕВРЕИ. Ты же уже далеко не ребёнок, а ведёшь себя, как коренной ДЕБИЛ.
 показати весь коментар
 
 
Напомните мне, кто кричал, без паники усе будет нормально, продуктов достаточно и т.д.
Я хочу подержатся за его горло)
 показати весь коментар
 
 
Кличко так ни чему за это время не научился или Киевляне все еще считают что им политикой интересоватся не нужно ....
***

Антимонопольный комитет Украины создается Верховным Советом Украины и подотчетен ему.
В своей деятельности Антимонопольный комитет Украины подчинен Кабинету Министров Украины.
 показати весь коментар
 
 
Прочитай еще раз внимательно - он не дает АМКУ указание, а обращается! Обратиться в АМКУ может любой гражданин Украины и даже иностранец (если имеет зарегистрированные бизнес в Украине) с жалобой на недобросовестную конкуренцию или нарушение антимонопольного законодательства
 показати весь коментар
 
 
Открой лучше продуктовые базары. Иначе с монополистами держащими сети магазинов бороться бессмысленно. Если у людей закончатся деньги на еду начнутся реальные бунты
 показати весь коментар
 
 
Чувак, ти в Києві взагалі був? У нас БІЛЬШІСТЬ базарів ДОРОЖЧІ за маркети... Лук'янівка, Житній, Березняки, Володимирський... Про Бесарабку мовчу вже. Виключення - хіба базар на Лісовій ну і ринок Дніпро на Борщазі... Виноградар ще більш-менш. І то там щось дешевше, а щось - і дорожче. І торгаші там би підняли ціни так само, як і в АТБ!
 показати весь коментар
 
 
Деміївський, Одеськи, Солом'янський ринки - всі ДОРОЖЧІ за супермаркети, особливо, якщо на овочі дивитися...
 показати весь коментар
 
 
Антимонопольный комитет должен работать и без просьбы - это его обязанность. Видимо закрывают глаза на происходящее , как и договаривались за соответствующее вознаграждение...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
когда же вы твари со свинофермы заткнетесь, вы же Пороху только хуже делаете, и вас и его уже ненавидит вся страна за вашу злобу и разжигание во время беды.
 показати весь коментар
 
 
Ошибся, написал не адресно, повторю для конкретного адресата. Критиковать Порошенко можно, критиковать зеленского нельзя. Правильно?
 показати весь коментар
 
 
Сюр просто. Аня Лапшова с пеной у рта орет про злобу и разжигание. Какие-то порохоботы вокруг нее, и все разжигают, разжигают.
Разжигаешь ненависть тут только ты. АСТАНАВИЗЬ!!!

И, девочка, проснись наконец-то, порох уже не презедент. Вы все уже сделали разом - у руля теперь молодой зеленый презедент, и еще ты - ведь любой украинец в нашей стране как преЗЕдент!
Все как ты хотела
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну так у свиноботов сейчас ведь самое время косить бабло лежа на диване за наибольшее количество коментов!
 показати весь коментар
 
Критиковать Порошенко можно, критиковать зеленского нельзя. Правильно?
 показати весь коментар
 
 
пффффффф, виталя, ты б это еще каломойскому сказал, лол
 показати весь коментар
 
а почему кто-то должен просить АМКУ выполнять свою работу? 30 лет эти антимонопольные кровосиси ни черта не делают, только стригут бабло
 показати весь коментар
 
 
В данном случае Кличко, что называется, прокукарекал, а там хоть не рассветай.
Когда это у нас Антимонопольный комитет мог показать зубы? Никогда, ибо полностью коррумпированная и недееспособная контора. Это вам не Америка.
 показати весь коментар
 
 
Веталька вопрос со звездочкой.
На основании ЧЕГО гречка выросла на 50%?
 показати весь коментар
 
 
ТЮ, а Зе (і коломойський) КАЗАВ ЩО ПОРОХ ЦЕ МАРОДЕР
 показати весь коментар
 
 
мародёрство там где безнаказанность ,блин заразиться проще в торговом центре чем на рынке ,открытие продуктовых рынков в субботу и воскресенье значительно снизит желание наживаться на беде
 показати весь коментар
 
Пока одни на горе людей наживаются,другие жертвуют на спасение людей миллионы-миллиарды баксов.
Маск передал штату Калифорния 1255 аппаратов ИВЛ
Создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск передал больницам Калифорнии более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких китайского производства.
"В Китае появилось избыточное предложение, поэтому в пятницу вечером [20 марта] мы купили 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких ResMed, Philips & Medtronic и доставили их в Лос-Анджелес. Если вы хотите установить бесплатный ИВЛ, пожалуйста, сообщите нам об этом", - сообщил Маск.
А вот у нас есть такой олигарх как Игорь Валерьевич Коломойский,который не пожертвовал и цента.Еще и наглости хватает людей и организации,которые получают международную помощь из США,называть соросятами.Так хочется ему сказать,"лучше быть соросятами,чем путинятами".

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/maks-peredal-shtatu-kaliforniya-1255-apparatov-ivl-1492357.html
 показати весь коментар
 
 
Бизнес - когда в 2009 Киевский торт рошен 1 кг стоил - $8,5.
Мародерство - в 2020 тот же торт, но 0,85 кг уже стоит $12.
 показати весь коментар
 
правління пукіна-шмарклі-мадуро філатова хєрнєса клічка труханова... ОСТАТОЧНО ДОВЕЛИ що міф про най-розумних най-кмітливих "богообраних" це ДУРНЯ "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін - Цензор.НЕТ 5887
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору