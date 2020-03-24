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 Суспільство, За кордоном
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 Витримаємо до православного Великодня - отже, житимемо, - Лукашенко про пандемію коронавірусу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив МОЗ на тлі коронавірусу не послабляти уваги до інших хвороб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на sb.by, про це він заявив на зустрічі з послом КНР у Білорусі Цуй Ціміном.

Лукашенко зазначив, що Білорусь не закривала кордон із жодною країною. Але дуже серйозно контролює ситуацію з точки зору приїзду громадян з епідеміологічно неблагополучних країн, зокрема з Німеччини, Франції та Італії.

"До нас приїжджають різні люди, але в аеропорту (переважно це повітряне сполучення) ми дуже серйозно контролюємо тих, хто прибуває до Білорусі, - сказав Лукашенко. - За добу буває жодного зараженого коронавірусом. Буває дві-три людини, але без будь-яких симптомів. Ми їх обов'язково, звичайно, на карантин садимо. Через тиждень-півтора вони виходять. Правда, таврують нас різними словами, що ми їх даремно затримали, але така ситуація. Тому я молю Бога, щоб ми і далі таким чином пройшли цей пік вірусних захворювань, і ситуація стабілізувалася точно так, як вона у вас сьогодні стабілізувалася, люди повертаються до нормального життя".

Він звернув увагу, що в Білорусі за порадою китайських фахівців під особливою опікою перебувають люди похилого віку, які найбільш вразливі до вірусів. Однак водночас Лукашенко додав, що його турбує інша тенденція: "Ми якось кинулися на коронавірус. Сьогодні я попередив МОЗ та Главу Адміністрації, він займається цим питанням: ми менше почали приділяти уваги іншим хворобам. Бо від коронавірусу в нас, тьху-тьху, не загинула ще жодна людина, а від інших хвороб люди гинуть. Тому я попередив, щоб лікарі не послаблювали уваги до людей з іншими хворобами".

Він підкреслив, що найбільш схильні до зараження різноманітними вірусами і потрапляють до лікарні переважно люди, які мають не одну хворобу, а цілий букет: серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання, гіпертонія, зайва вага, цукровий діабет тощо.

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"Звичайно, будь-який вірус на таку людину кидається і починає її торсати, - сказав Олександр Лукашенко. - Лікарям нашим поки вдається справлятися, але розслаблятися ми не плануємо".

Президент Білорусі також зазначив, що БРСМ, соціальні служби, волонтерські організації допомагають літнім людям з доставкою додому ліків, продуктів харчування, і ця робота буде посилена: "Робимо це з огляду на життя. Всяке в житті буває, але головне - не панікувати. Тому що я найбільше боюся, що люди захворіють психозом, навіть від того, що відбувається в засобах масової інформації. Від психозу будуть інші хвороби. Так кажуть і фахівці. Тому ваш досвід, наш досвід ми використовуємо, щоб на гранично допустимому для нас рівні пройти ось це пік. Витримаємо до православного Великодня (19 квітня. - Ред.), - отже, житимемо".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183872
 
 
 Топ коментарі
 
Для кого-то коронавирус это огромные проблемы, а для нашего зелебобика это огромная возможность спихнуть все свои провалы на коронавирус
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Беларусы выживут, а вот Лука может сдохнуть. Есть такая вероятность. Выдержим до православной Пасхи - значит, будем жить, - Лукашенко о пандемии коронавируса - Цензор.НЕТ 7351
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Главное не хвататься за колбасу, чтобы яйца к Пасхе не пропали!
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Беларусы выживут, а вот Лука может сдохнуть. Есть такая вероятность. Выдержим до православной Пасхи - значит, будем жить, - Лукашенко о пандемии коронавируса - Цензор.НЕТ 7351
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П почему к пасхе, а не вяличнаму Праздняку Пабедки
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Главное не хвататься за колбасу, чтобы яйца к Пасхе не пропали!
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ВСЕ НА КАРТОШКУ там ЛОПАТЫ ЕСТЬ а ВИРУСОВ НЕТ !!! Выдержим до православной Пасхи - значит, будем жить, - Лукашенко о пандемии коронавируса - Цензор.НЕТ 3064
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Для кого-то коронавирус это огромные проблемы, а для нашего зелебобика это огромная возможность спихнуть все свои провалы на коронавирус
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Скатина все вокруг президента сплотились! Попал бы ты мне! Две секунды и ты ТРУП!!!
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Звернув увагу,що днями у ФБ стало багато відео на яких "русская врач из Италии считает, что...", "русский вирусолог из Испании рассказал,что...".

Не забувайте, що немає такої ситуації в світі,де би не смерділо московіїю.
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Не так давно фейсбук закрыл десятки тысяч аккаунтов, разгонявших истерику по поводу к-вируса, причем, на нескольких языках в разных странах. Как установлено, все эти аккаунты управлялись из одного центра. Сами догадаетесь из какой "миролюбивой" страны?
Не удивлюсь, если все эти врачи тоже из команды ФСБ. Не случайно, ряд стран запретил въезд (даже на гуманитарной основе) военных врачей Роисси для "оказания помощи пострадавшим от к-вируса".
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Да что это за бог такой? Ни с датой рождения определиться не могут ни с датой смерти! Выдержим до православной Пасхи - значит, будем жить, - Лукашенко о пандемии коронавируса - Цензор.НЕТ 8633
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лето выживем... а осенью верный друг пенсионных фондов планеты всея снова постучится в двери...
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Бацька уповає на прасвята у трактуванні Константинополя...Молиться на процес зачатія...
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ему надо после пасхи исчо парашное 22 апреля пережить. там вечный ***** воскреснет и фсё беларуси будет уже де факто.
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Вот хз, конечно, чем у нас это закончится, но маргинальность прочитанных постов впечатляет. здесь другие люди еще остались вообще?
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Украинские и американские ученые доказали, что гадости пишут и разгоняют панику боты ФСБ. Вот они все здесь и отметились.
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Вера начинается там, где заканчиваются Знания.
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галоунае - водка, трахтар, баня - и ниякого коронавируса так сказал несменяемый коронаноситель
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Красавец Лукашенко как всегда великолепен. Но почему Пасха? Что за Пасха такая? Майские.
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ШОС - Шоб Он Сдох, падла!
Слава Украине, Жыве Беларусь!!!
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Расписки МВД и медиков о неразглашении под страхом увольнения.
Никаких тестов у умерших и манипуляция с диагнозом - пневмония,сердечная недостаточность и т.д.
Прекращение освещения в СМИ статистики смертей.
Вот рецепт борьбы с пандемиями последних 10 лет от авторитарных режимов.
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Ты, *******,главное дай команду, чтобы не регистрировали всякуй херню типа Ковид
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а трактор, разве трактор не лечит уже? вот лукашенко, вот вренишко а хотел уже заказать один мтз белорус с полным опгреитом, чтоб мог пустить в аренду и если что для вылечиния использовать.
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Лечит не сам трактор, а работа на нем. Если ты ленив и руки в ж.., то не покупай.
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