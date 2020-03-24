 Витримаємо до православного Великодня - отже, житимемо, - Лукашенко про пандемію коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на sb.by, про це він заявив на зустрічі з послом КНР у Білорусі Цуй Ціміном.

Лукашенко зазначив, що Білорусь не закривала кордон із жодною країною. Але дуже серйозно контролює ситуацію з точки зору приїзду громадян з епідеміологічно неблагополучних країн, зокрема з Німеччини, Франції та Італії.

"До нас приїжджають різні люди, але в аеропорту (переважно це повітряне сполучення) ми дуже серйозно контролюємо тих, хто прибуває до Білорусі, - сказав Лукашенко. - За добу буває жодного зараженого коронавірусом. Буває дві-три людини, але без будь-яких симптомів. Ми їх обов'язково, звичайно, на карантин садимо. Через тиждень-півтора вони виходять. Правда, таврують нас різними словами, що ми їх даремно затримали, але така ситуація. Тому я молю Бога, щоб ми і далі таким чином пройшли цей пік вірусних захворювань, і ситуація стабілізувалася точно так, як вона у вас сьогодні стабілізувалася, люди повертаються до нормального життя".

Він звернув увагу, що в Білорусі за порадою китайських фахівців під особливою опікою перебувають люди похилого віку, які найбільш вразливі до вірусів. Однак водночас Лукашенко додав, що його турбує інша тенденція: "Ми якось кинулися на коронавірус. Сьогодні я попередив МОЗ та Главу Адміністрації, він займається цим питанням: ми менше почали приділяти уваги іншим хворобам. Бо від коронавірусу в нас, тьху-тьху, не загинула ще жодна людина, а від інших хвороб люди гинуть. Тому я попередив, щоб лікарі не послаблювали уваги до людей з іншими хворобами".

Він підкреслив, що найбільш схильні до зараження різноманітними вірусами і потрапляють до лікарні переважно люди, які мають не одну хворобу, а цілий букет: серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання, гіпертонія, зайва вага, цукровий діабет тощо.

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"Звичайно, будь-який вірус на таку людину кидається і починає її торсати, - сказав Олександр Лукашенко. - Лікарям нашим поки вдається справлятися, але розслаблятися ми не плануємо".

Президент Білорусі також зазначив, що БРСМ, соціальні служби, волонтерські організації допомагають літнім людям з доставкою додому ліків, продуктів харчування, і ця робота буде посилена: "Робимо це з огляду на життя. Всяке в житті буває, але головне - не панікувати. Тому що я найбільше боюся, що люди захворіють психозом, навіть від того, що відбувається в засобах масової інформації. Від психозу будуть інші хвороби. Так кажуть і фахівці. Тому ваш досвід, наш досвід ми використовуємо, щоб на гранично допустимому для нас рівні пройти ось це пік. Витримаємо до православного Великодня (19 квітня. - Ред.), - отже, житимемо".