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Все про:заробітна плата (707) шахтарі (144) Міністерство енергетики та захисту довкілля (17)

 Кабмін погасив борги із зарплати шахтарям за 2019 і за лютий 2020

Гірники отримали заробітну плату, яка допоможе пережити цей період, пройти всі виклики, які стоять зараз перед державою у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Повідомляється, що з гірниками розрахувалися за 2019 рік і за лютий 2020 року, кошти в сумі 327 млн ​​грн вже надійшли шахтарям.

Зазначається, що на селекторній нараді оперативного штабу Мінекоенерго з керівниками державних вугільних підприємств обговорили питання використання транспорту для підвезення працівників, виконання планових завдань, мінімізації виробництва в період карантину.

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Також обговорили вирішення соціальних питань, зокрема, використання працівниками відпусток і виплати заробітної плати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183871
 
 
 Топ коментарі
 
За чий рахунок виплатили шахтарям приватних шахт?
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Шо ,начали денюжку печатать ? Кабмин погасил долги по зарплате шахтерам за 2019 и за февраль 2020 - Цензор.НЕТ 9605
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Так раніше ціни зростали при зниженні долару, а тепер зростають разом із доларом.
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Доллар то хрен с ним ,главное чтобы цены туда не пошли ...
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Так раніше ціни зростали при зниженні долару, а тепер зростають разом із доларом.
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За чий рахунок виплатили шахтарям приватних шахт?
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Вопрос, конечно, интересный. но,видимо, у науки ответа на него нет.
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мародёрщики украинской земли из кодлана Коломойского подсуетились. Требований Землю-шахтёрам будет меньше.
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В їхньому календарі такого місяця як січень немає.
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