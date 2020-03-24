 Три випадки зараження COVID-19 зафіксовано в Житомирі, - мер Сухомлин (оновлено)

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.
"Ще один позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 у Житомирі", - йдеться в повідомленні.
За його словами, пацієнтка госпіталізована в інфекційне відділення лікарні №1, також очікуються результати з лабораторії.
Пізніше Сухомлин повідомив: "Станом на 12.50: у+2 пацієнток, які були раніше госпіталізовані з пневмонією, експрес-тест підтвердив діагноз COVID-19. Чекаємо лабораторного підтвердження. За кордон жінки не їздили".
Тобто, всього в Житомирі троє хворих на коронавірус (включно з першим пацієнтом).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні ще 13 випадків зараження COVID-19 підтвердили в Чернівецькій області.
3*800 = 2400
Кроме того, известна летальность. В этом сценарии используется 1% (подробности обсудим позже). Это означает, что где-то 12 февраля в регионе уже было около сотни случаев, и только один из них закончился смертью 17 дней спустя.
Теперь используйте среднее время удвоения случаев для коронавируса - это 6,2 дней. Таким образом, за 17 дней, прошедших перед смертью этого человека, число случаев должно было умножиться на ≈8 (=2^(17/6)). Выходит, что если не диагностировать все случаи без исключения, то всего одна подтверждённая смерть в день означает 800 истинных случаев заражения в этот же день.
тоді гляньте на зюзю
вспомни как скакали когда Вовик пообещал вернуть всех украинцев домой !!!
вам не угодишь , балованые вы стали эти 73% голосовавших за бубочку !!!
подожди ТЕ , он не все еще обещания выполнил , про конец войны помнишь ???????????
Но продать много дешевых масок, чтобы потом покупать немного таких же, но дороже - это квартал головного мозга..................................
тепер не жалійтеся