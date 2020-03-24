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 Три випадки зараження COVID-19 зафіксовано в Житомирі, - мер Сухомлин (оновлено)

У Житомирі встановлений ще один випадок інфікування коронавірусом COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 у Житомирі", - йдеться в повідомленні.

За його словами, пацієнтка госпіталізована в інфекційне відділення лікарні №1, також очікуються результати з лабораторії.

Пізніше Сухомлин повідомив: "Станом на 12.50: у+2 пацієнток, які були раніше госпіталізовані з пневмонією, експрес-тест підтвердив діагноз COVID-19. Чекаємо лабораторного підтвердження. За кордон жінки не їздили".

Тобто, всього в Житомирі троє хворих на коронавірус (включно з першим пацієнтом).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні ще 13 випадків зараження COVID-19 підтвердили в Чернівецькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Вінницькій області перевіряють 2 нові підозри на коронавірус, у Тернопільській - 9, у Житомирській - 6

Три випадки зараження COVID-19 зафіксовано в Житомирі, - мер Сухомлин 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183869
 
   
 Топ коментарі
 
Американский профессор подсчитал, что надо кол-во умерших умножить на 800, чтобы узнать сколько реально больных в стране.
3*800 = 2400
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Барыги продавали дорогие танки Оплот, чтобы восстановить большее количество недорогих Т-64 для защиты Украины - Логика понятна !!!

Но продать много дешевых масок, чтобы потом покупать немного таких же, но дороже - это квартал головного мозга..................................Еще один случай заражения COVID-19 зафиксирован в Житомире, - мэр Сухомлин - Цензор.НЕТ 31
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ну от, наевакуювали вірусні?
тепер не жалійтеся
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Американский профессор подсчитал, что надо кол-во умерших умножить на 800, чтобы узнать сколько реально больных в стране.
3*800 = 2400
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А что говорят на этот счет британские ученые?
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проффесор мабуть из ростова? по зарегиных больных это лехххххххко проверить, каждому кому интересно. по любой стране.
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3*800=2400 это кол-во больных сегодня, часть из них выявят на протяжении 1-2 недель, а большинство переболее дома в лёгкой форме.
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)))) это не пашет по любому. из уже имеющихся данных.
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Уже имеющиеся данные - это те, кто был заражен больше недели назад и всё это время распространял вирус. Кроме того, уже имеющиеся данные не учитывают случаев в лёгкой форме без обращения к врачам.
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та там сколько переменных величин, шо чисто вероятностно прикинуть сложно. на вскидку,- нельзя запрячь в одну телегу ту же статистику америки, германии и той же раши. но динамику официального мирового роста, да, можно усреднить и оценить.
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Да, это в основном зависит от этапа эпидемии в регионе, он на Вашингтоне проверял, вроде сходится.
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да, слишком дофига виртуальных переменных. уже та же разница меж государствами всё размазывает напрочь. по грубому - число возможных скрыто переболевших мы вообще можем взять любое, от 0 до бесконечности. и оно будет правильным. мы никогда не сможем точно это число не проверить, не доказать, не опровергнут. потому лучше делать оценки на базисе официальной статистики по одному выбранному параметру. имхо.
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Если в вашем регионе есть погибшие, вы можете использовать их число, чтобы оценить количество истинных текущих случаев заболеваний. Мы приблизительно знаем, сколько в среднем требуется времени, чтобы погибнуть с момента получения вируса - это 17,3 дня. Получается, человек, умерший 29 февраля в штате Вашингтон, заразился около 12 февраля.
Кроме того, известна летальность. В этом сценарии используется 1% (подробности обсудим позже). Это означает, что где-то 12 февраля в регионе уже было около сотни случаев, и только один из них закончился смертью 17 дней спустя.
Теперь используйте среднее время удвоения случаев для коронавируса - это 6,2 дней. Таким образом, за 17 дней, прошедших перед смертью этого человека, число случаев должно было умножиться на ≈8 (=2^(17/6)). Выходит, что если не диагностировать все случаи без исключения, то всего одна подтверждённая смерть в день означает 800 истинных случаев заражения в этот же день.
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а хтось надіявся, що воно саме розвіється?
тоді гляньте на зюзю
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Кончится тем, что этот зелёный га2дон Вова, который уже две недели эшелонами и самолётами со всего мира неконтролируемо свозит заразу в страну, в которой полностью отсутствуют средства для сопротивления ей, уничтожит больше людей, чем Путин на Донбассе.
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ну тебе не угодишь !
вспомни как скакали когда Вовик пообещал вернуть всех украинцев домой !!!
вам не угодишь , балованые вы стали эти 73% голосовавших за бубочку !!!
подожди ТЕ , он не все еще обещания выполнил , про конец войны помнишь ???????????
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нема ніякого хутіна, а є - *****, з маленької літери!
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Барыги продавали дорогие танки Оплот, чтобы восстановить большее количество недорогих Т-64 для защиты Украины - Логика понятна !!!

Но продать много дешевых масок, чтобы потом покупать немного таких же, но дороже - это квартал головного мозга..................................Еще один случай заражения COVID-19 зафиксирован в Житомире, - мэр Сухомлин - Цензор.НЕТ 31
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ну от, наевакуювали вірусні?
тепер не жалійтеся
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