 Ще один випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Житомирі, - мер Сухомлин

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 у Житомирі", - йдеться в повідомленні.

За його словами, пацієнтка госпіталізована в інфекційне відділення лікарні №1, також очікуються результати з лабораторії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні ще 13 випадків зараження COVID-19 підтвердили в Чернівецькій області.

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