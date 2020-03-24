 Ще один випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Житомирі, - мер Сухомлин

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.
"Ще один позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 у Житомирі", - йдеться в повідомленні.
За його словами, пацієнтка госпіталізована в інфекційне відділення лікарні №1, також очікуються результати з лабораторії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні ще 13 випадків зараження COVID-19 підтвердили в Чернівецькій області.
3*800 = 2400
тоді гляньте на зюзю
вспомни как скакали когда Вовик пообещал вернуть всех украинцев домой !!!
вам не угодишь , балованые вы стали эти 73% голосовавших за бубочку !!!
подожди ТЕ , он не все еще обещания выполнил , про конец войны помнишь ???????????
Но продать много дешевых масок, чтобы потом покупать немного таких же, но дороже - это квартал головного мозга..................................
тепер не жалійтеся