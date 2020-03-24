 Кличко просить МВС посилити контроль за дотриманням киянами карантину: "Це не жарт і не просте прохання"

Про це заявив під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Окремо я звертаюся до МВС - посилити контроль за дотриманням киянами обмежувальних заходів, а також за виконанням підприємствами та установами організації дистанційної роботи своїх співробітників. А то виходить ситуація, коли ми обмежили користування громадського транспорту. Ввели спецквитки і отримуємо тисячні заявки від держустанов на проїзд їхніх співробітників. Куди вони їхатимуть, якщо можуть працювати дистанційно? Ми сьогодні маємо максимально обмежити кількість соціальних контактів. Це не жарт і не просте прохання", - заявив Кличко.
"Сьогодні ситуація контрольована, але якщо вона почне погіршуватися, то в нас не буде іншого виходу, крім введення більш жорстких заходів - максимально обмежити пересування містом, закрити в'їзди і виїзди зі столиці", - розповів Кличко, відповідаючи на запитання про можливість запровадження надзвичайного стану.
За планом бєні, апокаліпсіс повинен настати піздніше, коли буде заражено більшість населення, економіка повністю зупиниться, от тоді поліція буде контролювати усе та усіх.