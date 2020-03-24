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 Кличко просить МВС посилити контроль за дотриманням киянами карантину: "Це не жарт і не просте прохання"

Мер Києва Віталій Кличко просить Міністерство внутрішніх справ посилити контроль за дотриманням містянами карантину.

Про це заявив під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Окремо я звертаюся до МВС - посилити контроль за дотриманням киянами обмежувальних заходів, а також за виконанням підприємствами та установами організації дистанційної роботи своїх співробітників. А то виходить ситуація, коли ми обмежили користування громадського транспорту. Ввели спецквитки і отримуємо тисячні заявки від держустанов на проїзд їхніх співробітників. Куди вони їхатимуть, якщо можуть працювати дистанційно? Ми сьогодні маємо максимально обмежити кількість соціальних контактів. Це не жарт і не просте прохання", - заявив Кличко.

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"Сьогодні ситуація контрольована, але якщо вона почне погіршуватися, то в нас не буде іншого виходу, крім введення більш жорстких заходів - максимально обмежити пересування містом, закрити в'їзди і виїзди зі столиці", - розповів Кличко, відповідаючи на запитання про можливість запровадження надзвичайного стану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183868
 
 
 Топ коментарі
 
Тот случай, когда мер города ведет себя гораздо более адекватнее президента и Ко.
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Ще зарано.
За планом бєні, апокаліпсіс повинен настати піздніше, коли буде заражено більшість населення, економіка повністю зупиниться, от тоді поліція буде контролювати усе та усіх.
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Тот случай, когда мер города ведет себя гораздо более адекватнее президента и Ко.
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а у него есть полномочия на эти мерзости? Кличко просит МВД усилить контроль за соблюдением киевлянами карантина: "Это не шутка и не простая просьба" - Цензор.НЕТ 5931
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Ще зарано.
За планом бєні, апокаліпсіс повинен настати піздніше, коли буде заражено більшість населення, економіка повністю зупиниться, от тоді поліція буде контролювати усе та усіх.
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Давайте видео с его речами, хочется поржать поднять себе настроение😂
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тобі,ще подарувати ідею з використанням синтепону...,чи жіночих прокладок
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Шо,де,який карантин Кличко просить МВС посилити контроль за дотриманням киянами карантину: "Це не жарт і не просте прохання" - Цензор.НЕТ 5853 Чи,я розумний, чи,вони,всі,блазні Кличко просить МВС посилити контроль за дотриманням киянами карантину: "Це не жарт і не просте прохання" - Цензор.НЕТ 5853
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Статистику по пневмонии давай,а то както не страшно.
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