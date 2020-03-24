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Все про:декларація (646) Кернес (361) Харків (1701)

 Кернес показав у декларації 20 млн грн доходів, 11 годинників та крісло-візок

Харківський міський голова Геннадій Кернес заробив понад 20 млн гривень за 2019 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опубліковану декларацію.

Згідно з декларацією, Кернес заробив 1,152 млн гривень на посаді мера, ще 18,9 млн гривень - дивіденди від компанії "Фінекс-Капітал". Також він задекларував близько 9 тис. гривень відсотків від депозитів.

Готівкою Кернес зберігає 64 млн гривень, у банках розміщені депозити на загальну суму близько 17 млн ​​гривень і понад 17 тис. доларів. У власності мера Харкова 11 елітних наручних годинників, вартість яких не зазначено, а також інвалідний візок вартістю понад 100 тис. гривень.

Також Кернес зазначив, що орендує 7 кв. м у житловому будинку в Харкові і кімнату площею 57,3 кв. м у готелі "Національ". За минулий рік витратив 1,8 млн гривень на медичні послуги в Німеччині.

У декларації зазначено й інші активи, такі як акції "Харківобленерго", "Харківенергозбуту", а також 7000 інвестиційних сертифікатів ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" вартістю 7 млн ​​гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр економіки Петрашко показав в уточненій декларації 13,7 млн ​​доходів, будинок під Києвом і квартиру в Москві

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183866
 
 
 Топ коментарі
 
Коляска это все его движимое имущество ?
Над Вами уже стебутся в открытую)
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А все почему? Потому что коляска волшебная.
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Геннадий Адольфович Кернес родился 27 июня 1959 года в Харькове в еврейской семье Адольфа Лазаревича Кернеса (1934-2012) и его жены Анны Абрамовны. представляю как гепеному бате после войны жилось с таким именем...
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А все почему? Потому что коляска волшебная.
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Малоросы в Харькове сначала выбрали Кернкса, а потом зебобика
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Но самое интересное, что они и дальше будут за хернесов гАлАсАвать. Алё, форумчане, есть кто нибудь из вас харьковчанин? Может поведаете нам, за какие такие заслуги вы уже который раз голосуете за эту сепарскую *****?
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Коляска это все его движимое имущество ?
Над Вами уже стебутся в открытую)
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А почему ночной горшок в декларации не указал?
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харконув в очі всім зелєбубам.
корупціонерів в нас вже не переслідують.
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Геннадий Адольфович Кернес родился 27 июня 1959 года в Харькове в еврейской семье Адольфа Лазаревича Кернеса (1934-2012) и его жены Анны Абрамовны. представляю как гепеному бате после войны жилось с таким именем...
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Вставили по полно, теперь Жукова облизывает
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ну да, если б не Жуков то пошёл бы на мыло по приказу тёзки
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Папу назвали в честь рейхканцлера Германии.
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для быдла даже хоть Святой Петр можно называться - но если в "правде", написали "ату его", то скот с удовольствием будет гавкать.
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Та тогда дохрена было Адольфов.
Кстати, вполне вероятно, шо Керноса-старшего вообще в честь Гитлера и назвали, на 34-й год он вполне себе был положительным персонажем, вытаскивающим разрушенный Райх из нищеты и голода.
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Акции на 7 млн. грв. за год принесли почти 20 млн... Утроение... Такое только у кернесов возможно...
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Читай внимательней - 17 млн. в депозитах с них 9 тыс.грв. дохода.
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Не зря Геннадий Адольфович поддержал Петра Алексеевича на выборах?
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Да? А помоим Данным Владимира Зеленского поддержал!
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Это у вас данные авторитетной газеты "Соевая мысль"?
А вот, что писал Цензор.нет. Вы слышали о таком издании?
"За Порошенко": Кернес заявил, что поддержит Президента на выборах
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Что за чудодейственная сила подняла Гепу с коляски? Неужели Зеленский?
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Флюгер Адольфович меняет свои приоритеты, как шарфики и соответственно поддерживает ЛЮБУЮ власть, которая не будет мешать ему "работать". Вы разве не помните его в помаранчевом шарфике, потом в бело-голубом? А сейчас он зеленый с сиреневым, потому как багровеет, потому что киевские власти идут вразрез с его планами и инициативами. Но нос у него всегда по ветру, поэтому и не сидит до сих пор.
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У четвер ви можете прокинутися в країні, в якій громадянська війна та громадянський конфлікт: у разі формального погодження рішення про створення так званої консультативної ради з окупаційними адміністраціями. Або в будь-який інший день, коли це може відбутися. Саме в цей день почнеться демонтаж міжнародної підтримки, причому не тільки санкцій: а на кого слід тиснути, якщо в країні громадянський конфлікт? Може, на Україну, як постійно кажуть в Москві?
В Москві почнеться справжне свято, адже це те, чого Кремль хотів всі ці роки. Наші позови до Росії у міжнародних судах одразу втратять свої перспективи, адже до чого там буде Росія? На фоні прорахунків з ціною на нафту та маніпулятивної організації голосування за поправки до конституції РФ і втрати політизованого шоу 9 травня через коронавірус це буде найбільший подарунок, якого Москва бажає. При цьому, якщо читати рішення Тристоронньої контактної групи, створюється не просто майданчик для прямого діалогу, а спеціальний формат з узгодженими процедурами, щоб надати Москві всі необхідні аргументи. Вже не кажу про те, що говорити з ляльками немає сенсу, всі їхні рухи або їх відсутність все одно контролюють ляльководи.
Я декілька тижнів розповідав всім, що таке формула Штайнмаєра і чому вона не має жодного сенсу за рамками погодженого всіма плану звільнення Донбасу, але ця формула взагалі втрачається на фоні рішення про прямий діалог, де Росія набуває такого саме статусу як Німеччина та Франція. Є ще дюжина причин, чому погоджуватися на створення цієї так званої ради не можна за жодних умов, однак головна - це точка неповернення, після якої суспільний конфлікт не відвернути. На фоні коронавірусу та економічної кризи. Сподіваюся, фатальних помилок ніхто не припуститься - за них доведеться розплачуватися Україні своїм існуванням.
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Для того, щоб не допустити того лиха, про яке ви вказали, треба зенелоху під гіпнозом навіяти, що сама думка про якісь акти злуки з терористами луганди є злочином проти людяності! Але схоже, що в нього імунітет проти всього корисного і необхідного для держави. Бо це інорідна злоякісна пухлина на тілі України!
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)) та да. кровать на колёсиках точно есть. и тоже минимум одна.
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кернесовирус,однако Кернес показал в декларации 20 млн грн доходов, 11 часов и кресло-коляску - Цензор.НЕТ 4252
хотя в последнее время он молодец,посылает зеленую власть
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хто б сумнівався що це хитрозаде та етнічно близьке до зелені буде на жалість давити
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А люди на ринку Барабашова кажуть, що у мера мільйонного міста прибуток у чистій вітчизняній валюті за добу становить 1 000 000 грн. Може брешуть?
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Кернес оказывается лучший мэр, как оказалось, патриот Харькова.
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До него столько для Харькова делали предыдущие мэры.
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тобто, що таке дипломатія та політичний етикет зебіли не знають?
не дивно
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Так может это областная дипломатия? Или межрайонная?
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не хило пацан поднялся на лавочках в метро ....
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нісчастний івалід,хоть ***** піддержує і співчуває...
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Интересно, а Кернес указал в декларации, что он ЕВРЕЙ и при этом имеет израильский паспорт?
Кернес показал в декларации 20 млн грн доходов, 11 часов и кресло-коляску - Цензор.НЕТ 3499

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бєдниє бєдниє євреї замучені біндеравцамі...
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Одной ногой возле Кобзона,а всё равно нажраться никак не может.
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От же ПАТРІОТ! Хворий, у колясці, ледь живий, а як любить...годинники! Мабуть думає, що чим більше годинників,тим більше часу протягне...
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Да нет просто часы это вложение капитала! И места мало занимают и в цене падают не очень!
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Якби ці всі виродки передохли від короновіруса - це було б просто супер, іншого і бажати не треба
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а слабо конфисковать то что не задекларировано
они даже не //знают что оно у них есть //
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Не розумію Кернеса, в добі 24 години, а в нього тільки 11 годинників.
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