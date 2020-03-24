 Кернес показав у декларації 20 млн грн доходів, 11 годинників та крісло-візок

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опубліковану декларацію.

Згідно з декларацією, Кернес заробив 1,152 млн гривень на посаді мера, ще 18,9 млн гривень - дивіденди від компанії "Фінекс-Капітал". Також він задекларував близько 9 тис. гривень відсотків від депозитів.

Готівкою Кернес зберігає 64 млн гривень, у банках розміщені депозити на загальну суму близько 17 млн ​​гривень і понад 17 тис. доларів. У власності мера Харкова 11 елітних наручних годинників, вартість яких не зазначено, а також інвалідний візок вартістю понад 100 тис. гривень.

Також Кернес зазначив, що орендує 7 кв. м у житловому будинку в Харкові і кімнату площею 57,3 кв. м у готелі "Національ". За минулий рік витратив 1,8 млн гривень на медичні послуги в Німеччині.

У декларації зазначено й інші активи, такі як акції "Харківобленерго", "Харківенергозбуту", а також 7000 інвестиційних сертифікатів ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" вартістю 7 млн ​​гривень.

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