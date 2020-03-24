 Кернес показав у декларації 20 млн грн доходів, 11 годинників та крісло-візок

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опубліковану декларацію.
Згідно з декларацією, Кернес заробив 1,152 млн гривень на посаді мера, ще 18,9 млн гривень - дивіденди від компанії "Фінекс-Капітал". Також він задекларував близько 9 тис. гривень відсотків від депозитів.
Готівкою Кернес зберігає 64 млн гривень, у банках розміщені депозити на загальну суму близько 17 млн гривень і понад 17 тис. доларів. У власності мера Харкова 11 елітних наручних годинників, вартість яких не зазначено, а також інвалідний візок вартістю понад 100 тис. гривень.
Також Кернес зазначив, що орендує 7 кв. м у житловому будинку в Харкові і кімнату площею 57,3 кв. м у готелі "Національ". За минулий рік витратив 1,8 млн гривень на медичні послуги в Німеччині.
У декларації зазначено й інші активи, такі як акції "Харківобленерго", "Харківенергозбуту", а також 7000 інвестиційних сертифікатів ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" вартістю 7 млн гривень.
Над Вами уже стебутся в открытую)
корупціонерів в нас вже не переслідують.
Кстати, вполне вероятно, шо Керноса-старшего вообще в честь Гитлера и назвали, на 34-й год он вполне себе был положительным персонажем, вытаскивающим разрушенный Райх из нищеты и голода.
А вот, что писал Цензор.нет. Вы слышали о таком издании?
"За Порошенко": Кернес заявил, что поддержит Президента на выборах
Да вот нашел Кернес с Порошенко!
В Москві почнеться справжне свято, адже це те, чого Кремль хотів всі ці роки. Наші позови до Росії у міжнародних судах одразу втратять свої перспективи, адже до чого там буде Росія? На фоні прорахунків з ціною на нафту та маніпулятивної організації голосування за поправки до конституції РФ і втрати політизованого шоу 9 травня через коронавірус це буде найбільший подарунок, якого Москва бажає. При цьому, якщо читати рішення Тристоронньої контактної групи, створюється не просто майданчик для прямого діалогу, а спеціальний формат з узгодженими процедурами, щоб надати Москві всі необхідні аргументи. Вже не кажу про те, що говорити з ляльками немає сенсу, всі їхні рухи або їх відсутність все одно контролюють ляльководи.
Я декілька тижнів розповідав всім, що таке формула Штайнмаєра і чому вона не має жодного сенсу за рамками погодженого всіма плану звільнення Донбасу, але ця формула взагалі втрачається на фоні рішення про прямий діалог, де Росія набуває такого саме статусу як Німеччина та Франція. Є ще дюжина причин, чому погоджуватися на створення цієї так званої ради не можна за жодних умов, однак головна - це точка неповернення, після якої суспільний конфлікт не відвернути. На фоні коронавірусу та економічної кризи. Сподіваюся, фатальних помилок ніхто не припуститься - за них доведеться розплачуватися Україні своїм існуванням.
хотя в последнее время он молодец,посылает зеленую власть
не дивно
они даже не //знают что оно у них есть //