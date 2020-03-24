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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Київські новини
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 Боротьба з коронавірусом в Україні тільки починається, тому говорити про терміни відновлення навчального процесу поки рано, - Кличко

Говорити про терміни відновлення навчального процесу поки рано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на питання, отримані від ЗМІ.

"12 березня ми призупинили навчальний процес у школах та вищих навчальних закладах столиці. А також – у дитячих садочках. І, як показує статистика і рекомендації китайських лікарів, ми зробили вчасний і правильний крок. Поки зарано говорити про терміни відновлення навчального процесу. Бо боротьба з хворобою в Україні тільки розпочинається. Коли ситуація нормалізується – тоді ми зможемо говорити про відновлення навчання", – наголосив Віталій Кличко.

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Він зазначив, що міська влада робить все можливе, аби школярі продовжували своє навчання дистанційно.

"Сьогодні вчителі дають завдання і навчальні програми школярам онлайн. Також, телеканал "Київ" транслює телеуроки. І вони користуються великою популярністю. Відео уроків можна переглянути також на Youtube-каналі та сторінці каналу "Київ" у Facebook", – повідомив Віталій Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183863
 
 
 Топ коментарі
 
Пан Кличко скромничает и не хочет озвучивать вслух дату 1 сентября.
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А метро зачем закрыл ? Там хоть вентиляция есть, а в маршрутках и автобусах - самое оно подхватить любую гадость, от кори до ветрянки.

Когда государством правят идиоты, оно обречено на бедствия (как минимум).
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зробіть щось зі старими, щоб не швеньдяли по місту без масок.
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Пан Кличко скромничает и не хочет озвучивать вслух дату 1 сентября.
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Тю, да только недавно же отправили на карантин и закрыли школы. Шо за базар, однако, Педалик, ты про шо тут галдишь? Борьба с коронавирусом в Украине только начинается, поэтому говорить о сроках возобновления учебного процесса пока рано, - Кличко - Цензор.НЕТ 892
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Соромно,ну як д..біл може займати таку високу посаду...
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віталька, нє всє могут вчєра смотрєть в сєгоднєшній дєнь-коронавірус у нас начался єщьо в дєкабрє.
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А метро зачем закрыл ? Там хоть вентиляция есть, а в маршрутках и автобусах - самое оно подхватить любую гадость, от кори до ветрянки.

Когда государством правят идиоты, оно обречено на бедствия (как минимум).
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он сопротивлялся...но зеленая плесень обволакивает все в стране.
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Значит, он - не власть.
Власть - это тот у кого есть армия. У Виталика своей армии нет.
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Мало того что вентиляция довольно таки серьезная с фильтрами ( метро то разрабатывали на случай войны как убежище и там заложены все защитные возможности) , так еще и есть контроль на турникетах проходящих где можно сразу из потока отсеивать людей с температурой и подозрением и это не говоря уже о том что на конечных есть возможность дезинфецировать вагоны ..................................
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зробіть щось зі старими, щоб не швеньдяли по місту без масок.
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Движение - жизнь! Но только пешком, а не в общественном транспорте, включая метро!
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В мае все забудут про эту напасть, солнце, жара все выпалит.
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