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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Київські новини
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 Сьогодні відбувається безконтрольне імпортування інфекції в столицю, - Кличко про українців, які повертаються з-за кордону

Необхідно посилити контроль за українцями, які приїхали з-за кордону, через потенційну загрозу поширення коронавірусу.

Про це заявив під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Переважна кількість киян, які захворіли на цю хворобу (коронавірус. - Ред.), привезли цю хворобу з-за кордону. В останні дні в столиці спецрейсами прибувають з-за кордону десятки тисяч українців. З проблемою потенційно інфікованих людей на вулиці і з загрозою швидкого поширення інфекції столиця залишається сам на сам. Всі профільні державні органи повинні підключитися до контролю за станом людей, які прибувають, до контролю того, в яких санітарно-епідеміологічних нормах приймають пасажирів в аеропорту, там уже натовпи і черги", - заявив Кличко.

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"Сьогодні відбувається безконтрольне імпортування інфекції в столицю", - заявив мер Києва, акцентувавши увагу на необхідності двотижневої самоізоляції всіх, хто прибуває з-за кордону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183862
 
   
 Топ коментарі
 
Зараз зебіли напишуть що він тупий боксер, і зебільна влада все контролює.
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Та Зелю потрібно судити за те, що він пустив вірус в країну.
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як для людини яку пів життя били по голові то це вражає ...зато інших "наших" "урядовців" АПівців та резиденти видно не били зовсім ...у їх родова травма ...акушер на в руках не втримала ... пол бетонний...
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Клично думаю понял давно, но вот сделатьт ничего не может.
Ватный зезедент приказал всех из красных зон стягивать в Украину без какого либа карантина. А сейчас еще и предлогает закрыть все аэропорты страны, кроме Борисполя
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Зрозуміли всі, навіть Бубочка. Просто вперше державний чиновник сказав уголос. А Бубочка просто у прострації. Він вже все розуміє, але не знає, що робити.
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Так пускай повесится. Сам. Суицид - высшая степень самокритики. Поканарод самкритику не произвел.
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Зараз зебіли напишуть що він тупий боксер, і зебільна влада все контролює.
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для боксера це ще нормальна швидкість )))
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браво! если Виталий догадывается...может...
хотя... поздно пить зеленку... если уже завезли и развезли-разнесли...
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Виталя, так ты ж мэр - создавай на печерских холмах табор, и свози туда всех прибывших на карантин.
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на каком законном основании? кац, а сколько там трупиков у вас уже? всех вылечили и всех победили, что пасешся все время у нас и вздумал Кличко уму разуму учить Сегодня происходит бесконтрольное импортирование инфекции в столицу, - Кличко о возвращающихся из-за границы украинцах - Цензор.НЕТ 3631
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А на каком законном основании вы требуете от Зеленского закрыть границу для украинцев и нарушить статью 25 Конституции? Чтобы потом бухтеть про импичмент и уголовные дела? Так не дождетесь.
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Зеленский может что угодно, у него монобольшинство в ВР,это во -первых. а во-вторых - я не требую закрывать границу - я требую наказать диверсантов, которые и свозили всех туристов без обязательного карантина, который, опять таки должен обеспечить зеленский, раз все ветви власти под ним. Кац, так ты не съезжай с темы, сколько там твое коронавирусноеуйло трупов прячет?
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А с хера ли карантин должен обеспечивать Зеленский, а не местная власть? Ищи где разместить 100 000 человек и обслуживающий персонал, и чтобы местное быдло не протестовало что "к нам везут заразу!" - и будет тебе карантин, кстати Пецу туда тоже надо отправить, потому что из Испании прилетел.
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кац, ты сам себе противоречишь , ты туп. как валянок-закон значит может нарушать местная власть, а Зеленский нет, и ни при чем?на каком основании местная власть людей без закона задерживать будет?
Вали отсюдаго, ты уже за последние дни тут глаза порядком намозолил своим словоблудием Сьогодні відбувається безконтрольне імпортування інфекції в столицю, - Кличко про українців, які повертаються з-за кордону - Цензор.НЕТ 4973
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Закон нарушается когда людей не пускают через границу Украины, а карантинные меры на местах, в том числе помещение местных жителей на карантин - должна определять местная власть, определись наконец что ты хочешь.
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я хочу чтоб ты згинув, як роса на сонці Сьогодні відбувається безконтрольне імпортування інфекції в столицю, - Кличко про українців, які повертаються з-за кордону - Цензор.НЕТ 1682
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Местная влась не может без закона никого задерживать. при чем ту помещение -пусть сидят у себя дома-И это не местная власть их запускала в страну без соответсвующей подготовки
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ты диви, яка москалька вош цупка та як стурбована законами України. а що, свої закони вже не судьба змінить, ну воно й зрозуміло, холоп і раб лише й можеш зирить - чо там у хохлов, поки тебе рамзанки мають у дупу.
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Подход, как везде. Их ввезли, проверили и взяли обязательство самоизолироваться. Если есть идиоты, которые пренебрегают, то нужно жестко усилить ответственность
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обязательство почали брати, коли вже десятки тисяч звезли без всякого обязательства Сьогодні відбувається безконтрольне імпортування інфекції в столицю, - Кличко про українців, які повертаються з-за кордону - Цензор.НЕТ 7007
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сміх та й годі - кацев поимел с конституцией коронавирусный *****, а он нам про конституцию втирает. -за парєбрык валІ, трупаки свои считай! Сьогодні відбувається безконтрольне імпортування інфекції в столицю, - Кличко про українців, які повертаються з-за кордону - Цензор.НЕТ 5234 Сьогодні відбувається безконтрольне імпортування інфекції в столицю, - Кличко про українців, які повертаються з-за кордону - Цензор.НЕТ 48
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Всетаки Кличку не все мозги отбили... А у ЗЕшмаркли их вообще видимо нет.
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Отбили все, это просто говорящая голова прокремлевского олигарха фирташа
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Этот Зеленый геноцид войдет в историю.
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Да ты что...Люди уже неделю возмущаются, "Астановитесь!", до Кличко, только дошло.
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Всього станом на вчора евакуювали 72 тис. осіб. Невже їх не можна було розпихати по готелях/санаторіях, які все одно пустують???
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низзя ...только за деньги ...по тройному "тарифу"
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Та Зелю потрібно судити за те, що він пустив вірус в країну.
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Если уже даже Виталя догадался значит Беня минимум месяц целенаправленно воплощает план как довести страну до дефолта )
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Так ты мэр или нет? Видишь, что столицу убивает зеленая плесень и дебилы из Квартала - включайся и защищай город, давший тебе власть.
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Напомню, что Киев, проголосовал за власть зели, которая сейчас уничтожает украинцев!
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Кличко уже забьіл, что сам импортированньім бьіл.
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Правильно, он вообще в Кыргызтане родился.
Сам понаехал тут, а нам рассказует, шо Киев нерезиновый.
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Мося роздуплився й почав сіяти розумне,добре,вічне....Це,ж, треба...
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А на чому піаритись буде вєлічайший спасітєль? Не коти бочку на Бубочку.
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Так це ж Киев, тут куда не плюнь - попадёшь как не в депутата - так в прокурора или в госслужащего с зарплатой 7,5 тыс грн на нулячем Рейндж Ровере.
Хто ж их контролировать будет, мусора из Соломенского РОВД?
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це була свідома диверсія
Не треба було везти з країн, у яких вирував вірус. А якщо й везли, то треба було саджати на карантін, як було перший раз.
А зараз отримали геометричну прогресію
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Геометричної поки що нема(якщо вірити офіційним даним ).А карантинні ізолятори готувати треба було ще з початку лютого для всіх,без виключення,хто в'їзджав в Україну.І з кінця січня призупинити дію ліцензій туроператорів,тоді не було б ще й десятків тисяч безпечних любителів шльондрати по світу в епідемію.Туристична налузь накрилась би мідним тазом,бюджет поніс би великі витрати на карантинні відстойники,але в кінцевому результаті це набагато дешевше і ефективніше,ніж повний колапс економіки і людські жертви
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вже є, нажаль, то просто тестів не вистачає.
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Воз объявила пандемию 11 марта. Почему Порошенко не закупал медикаменты от лихорадки Эбола?
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клятий зелений карлик підвів країну під дурного хату
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Зебилам надо, чтобы был хаос и побольше больных, тогда легче списать результаты своего бездарного правления на вирус. Поэтому всех приезжающих отпускают по домам после формального измерения температуры.
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дякуємо петі за дуже корисний безвіз !
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яке ж ти придуркувате, з чим і вітаю!
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Тут Клично на 100% прав, только вот что дальше делать не понятно, будет огромная вспышка
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Хоч бери тепер,і електронні браслети всім,хто приїхав ,чіпляй,щоб по домах сиділи і не швондяли.Але вони вже встигли пошвондяти,і відслідкувати всі їх контакти в мільйонному місті просто не реально.Єдиний вихід всім нам мінімізувати контакти з усіма.Але як ?
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Нет, Виталя. Не происходит, а уже произошло. Нужно думать о последствиях заранее, а не махать руками после драки. Теперь Киев посадять на жопу с этими карантинными мероприятиями, а виновным сделают тебя.
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Их будут свозить и свозить, а мы на карантине будем сидеть и сидеть.
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Единственная умная мысль за все время! Еще было бы хорошо, если бы Виталик додумался обеспечить киевлян респираторами и средствами защиты!
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Виталя, а где же респираторы и средства защиты для киевлян?
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дыа? И кто же это сдееелал?Нам снова к земле готовиться?
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