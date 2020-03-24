 Сьогодні відбувається безконтрольне імпортування інфекції в столицю, - Кличко про українців, які повертаються з-за кордону

Про це заявив під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Переважна кількість киян, які захворіли на цю хворобу (коронавірус. - Ред.), привезли цю хворобу з-за кордону. В останні дні в столиці спецрейсами прибувають з-за кордону десятки тисяч українців. З проблемою потенційно інфікованих людей на вулиці і з загрозою швидкого поширення інфекції столиця залишається сам на сам. Всі профільні державні органи повинні підключитися до контролю за станом людей, які прибувають, до контролю того, в яких санітарно-епідеміологічних нормах приймають пасажирів в аеропорту, там уже натовпи і черги", - заявив Кличко.
"Сьогодні відбувається безконтрольне імпортування інфекції в столицю", - заявив мер Києва, акцентувавши увагу на необхідності двотижневої самоізоляції всіх, хто прибуває з-за кордону.
Ватный зезедент приказал всех из красных зон стягивать в Украину без какого либа карантина. А сейчас еще и предлогает закрыть все аэропорты страны, кроме Борисполя
хотя... поздно пить зеленку... если уже завезли и развезли-разнесли...
Вали отсюдаго, ты уже за последние дни тут глаза порядком намозолил своим словоблудием
Сам понаехал тут, а нам рассказует, шо Киев нерезиновый.
Хто ж их контролировать будет, мусора из Соломенского РОВД?
Не треба було везти з країн, у яких вирував вірус. А якщо й везли, то треба було саджати на карантін, як було перший раз.
А зараз отримали геометричну прогресію