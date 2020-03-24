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 Лікарні мають призупинити планові операції у зв'язку з COVID-19, - наказ МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України вимагає від лікарень призупинити планові операції, а також планові госпіталізації.

Про це йдеться в наказі МОЗ №698, передає Цензор.НЕТ.

Закладам охорони здоров’я:
- забезпечити тимчасове припинення планових госпіталізацій пацієнтів;
- вжити заходів щодо збільшення частки медичної допомоги, що надається з використанням технологій та заходів, що застосовуються під час надання медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв’язку для обміну інформацією в електронній формі (надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини);
- забезпечити прийом пацієнтів, що мають ознаки гострого респіраторного захворювання в окремих приміщеннях із дотриманням вимог інфекційного контролю;
- забезпечити надання екстреної медичної допомоги в повному обсязі", - йдеться в наказі.

Водночас зазначається, що від низки термінових і невідкладних планових операцій і госпіталізацій лікарні відмовитися не зможуть.

До цього списку входять:
- наданням медичної допомоги через ускладнений перебіг вагітності та пологи; -
- наданням медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
- наданням медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я хворим на онкологічні захворювання;
- наданням паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;
- іншими невідкладними та терміновими заходами з госпіталізації та плановими операціями, коли їх перенесення (відтермінування) несе серйозний ризик життю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операцію з пересадки нирки вперше провели у львівській лікарні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183861
 
 
 Топ коментарі
 
Больницы никому ничего не должны!
Так ведь, Зеленский ?
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вы-то, порохоботы, точно не. Вы - 8%-я зараза этноса, как коронавирус - зараза организма. К сожалению, вы не единственная зараза украинского этноса. Есть еще и холера похуже - ОПЗЖ и крымско-донбасская гангрена.
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Больницы никому ничего не должны!
Так ведь, Зеленский ?
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Кого, вроде Дубинского, заботит Украина перед лицом неминуемой беды, а кого, вроде порохоботов - очередной повод метнуть в Зеленского.
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Don Giuseppe Berardelli. He was 72 years old, from Bergamo.

католический священник, помогавший больным, отдал свой вентиляционный аппарат более молодому пациенту и умер.
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Более 50-ти католических священников, помогавших зараженным, уже умерло в Италии. Старейшему из них было более 100 лет.

Надеюсь, в Украине тоже найдутся самоотерженные люди, готовые спасать других, невзирая на смертельную опасность для себя.
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Мне было интересно мнение вышестоящего "оратора" огласившего: "Надеюсь, в Украине тоже найдутся самоотверженные люди, готовые спасать других, невзирая на смертельную опасность для себя."

Он так верит в бубочку, что по логике вещей бубочка, как главный вирус страны, опустивший экономику на семь процентов, должен самоотверженно уйти сам.
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думаю, порохоботные - ничто(жества), готовые дерибанить-раздирать Украину даже перед лицом надвигающейся беды, лишь бы вернуть Барыгу к Корыту.
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гляньте як ця ригівська сепарня за шмарклю смердить, як тільки чують біснуваті про Порошенко так їх і коробить, йди звідси в стадо свиней та втопися, нечисть ерпецешна
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Зе-тыпилы собираются разворачивать временные госпитали?!!
Или начнут чесаться когда в больницах закончится место в коридорах?
Мы НЕ китайцы, что бы построить 100500 госпиталей за неделю!

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вы-то, порохоботы, точно не. Вы - 8%-я зараза этноса, как коронавирус - зараза организма. К сожалению, вы не единственная зараза украинского этноса. Есть еще и холера похуже - ОПЗЖ и крымско-донбасская гангрена.
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Не баньте этот пост!!!
Пусть видят степень тупизма приверженцев Зе
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Теперь будем умирать и от некороновируса.
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А смысл в этом дебильном приказе для регионов где нет заболевших? Врачи будут сидеть без работы ,палаты пустовать,а люди ,которым надо помощь,терпеть боль и страдания! Недоумки!
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