 Зупинка економіки небезпечніша за коронавірус, - Зубик

Про це розповів в інтерв'ю виданню "КиевВласть" Володимир Зубик, президент некомерційної організації Асоціація підприємств будівельників "Інтергал-Буд".
"Уряд своїми недалекоглядними діями приведе країну до повного економічного і соціального колапсу. Внутрішній ринок зупинений, сфера послуг зупинена, експорт поки йде, але скоро теж ляже, тому що будуть розірвані логістичні ланцюжки. Все це призведе до ефекту доміно, банкрутства компаній, падіння банків і в результаті – до найпотужнішого соціального вибуху, набагато більшої кількості смертей, ніж від коронавіруса, та дестабілізації ситуації в Україні на усіх напрямках. Ще тиждень карантину призведе до незворотних наслідків для нашої економіки. Обвалиться все - економіка, соціальна сфера, система охорони здоров'я. Якщо ми в найближчий тиждень не припинимо цей абсурд. Зараз необхідно запустити транспортну інфраструктуру і забезпечити соціально відповідальному бізнесу можливість продовжувати безперебійну роботу хоча б в обмеженому режимі", - заявив Володимир Зубик.
Він зазначив, що великі компанії зберігають виплату співробітникам зарплати, але в умовах тотального карантину весь бізнес просто зупиниться.
"Ніхто не розуміє, що буде далі, скільки триватиме карантин, наскільки глибокою буде криза. Багато будівельних проекти в Києві просто зупинилися. "Інтергал-Буд" продовжує будувати, як і під час кризи 2008-2009 років, коли у компанії взагалі не було покупців. Проте, тоді всі проекти довели до кінця, є ресурси все добудувати і сьогодні. Компанія пропонувала взяти на себе добудову об'єктів "Укрбуд". Влада прийняла рішення доручити це "Київміськбуду". Тому у компанії сьогодні накопичений великий невитрачений фінансовий ресурс. Всі робочі місця збережені. Ми платимо навіть тим, хто не може дістатися на роботу, тому що громадський транспорт перевозить за спец перепустками тільки медпрацівників і правоохоронців. "Інтергал-Буд" досить потужна компанія, ми можемо дозволити собі бути соціально відповідальними. Але виникає питання - може наступити момент, коли нам просто не дадуть будувати. Введуть комендантську годину, змусять усіх сидіти вдома. Нехай наша влада не просто сліпо копіює досвід європейських країн, а тверезо подумає - як люди будуть жити без зарплати? Скільки вони зможуть так прожити? Адже більшість живе від зарплати до зарплати, бере кредити, які не зможе оплатити. Зараз вони економлять на ліках. Коли закінчаться гроші на їжу, вони вийдуть на вулиці, і ніякий карантин їх не зупинить. Треба рятувати тих, кому вірус дійсно загрожує – пенсіонерів та людей з важкими хронічними захворюваннями. Їх потрібно посадити на карантин, організувати їм допомогу, наприклад, доставку продуктів та ліків під двері. Для більшості здорових людей молодого та середнього віку вірус не несе серйозної небезпеки", - розповів Володимир Зубик.
Він закликав Уряд, київську мерію і Президента запустити транспорт, бізнес і виробництво, а також обговорити економічні наслідки карантину для людей та держави з представниками ТОП-100 компаній України.
Зєзє веде країну до руїни
Они дупля не отбивают что дальше будет...
а то дзвенить мудями
то нечего будет
Опытный управленец.
закономерностей никаких не просматривается???
а у некоторых же чуйка была... (ну не так катастрофически...конечно...и без пандемии..)
Примерно - Как Ленин выдвигал лозунг за поражение Российской империи в Первой мировой войне.
Увы но иначе Систему олигархической власти в Украине не побороть. И заплатить за уничтожении олигархии и паразитов-чиновников придется большой кровью.
Жизнь жестокая штука, увы.
Но мирно олигархия не отдаст власть народовластию.
Кто я такой чтобы что-то предлагать власти и олигархам?
Я просто не вижу другого исхода ситуации в которую мы попали.
А теперь обратим внимание что творится в нашем бандитско-коррупционном болоте Украина
Напомню, что еще до всяких вирусов команда этой зеленой мрази уже обвалила растущую еще недавно экономику 3-4 процента в год.
Помню как вся зрдофильская зеленая шваль скалила зубы на Пороха, как всякие подкацапские вошки Сегвили, мычали там что-то, что 3-4% рост экономики это скок дохлой собаки.
А сейчас, продажные твари вы получите скок дохлой собаки на минус 15-20%
Скоро вы охренеете от от падения экономики, и узнаете, что такое настоящее зубожиння
Так вам вонючему стаду отиметых в голову баранов и надо
И никакой пиар и популизм Ахметова на родном его Донбассе ему не помог. Пришел охлос с автоматами и отжал его шахты и заводы. И никакие гумконвои фур от фонда Ахметова не разжалобили охлос. Гречку от Ахметова радостно разбирали и тут же поносили его матом как капиталиста-олигарха!!
Теперь Ахметов лишиться и активов по всей Украине.
Народ не имея денег просто не будет платить за воду, электричество и тепло. А на внешнем рынке ахметовский металл никто уже не купит. Да и себестоимость его продукции подскочит.
Ни на какие партии олигархи уже не смогут опереться ибо народ полностью разуверился в партиях и властных структурах. Выборы в Раду можно проводить сколько угодно, но ничего не изменится. На второй же день после выборов народ будет крыть матом всю эту власть и байкотировать ее решения!!!
А местная региональная власть буде поставлена на грань полного банкротства местных бюджетов и именно ан нее будет направлено возмущение голодных масс. Ибо до Киева далеко, а свои мэры вот тут рядом и их можно вытащить за шкирку и повесить!!
Местной власти бежать некуда ибо она кормиться в своем регионе и потеря власти для нее означает потерю активов в регионе и обнищание.
Поэтому местная власть вынужденно начнет поддерживать возмущение народа (см. Харьков и Днепр...).
Все идет к параду федерализации!