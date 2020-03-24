 Зупинка економіки небезпечніша за коронавірус, - Зубик

Про це розповів в інтерв'ю виданню "КиевВласть" Володимир Зубик, президент некомерційної організації Асоціація підприємств будівельників "Інтергал-Буд".

"Уряд своїми недалекоглядними діями приведе країну до повного економічного і соціального колапсу. Внутрішній ринок зупинений, сфера послуг зупинена, експорт поки йде, але скоро теж ляже, тому що будуть розірвані логістичні ланцюжки. Все це призведе до ефекту доміно, банкрутства компаній, падіння банків і в результаті – до найпотужнішого соціального вибуху, набагато більшої кількості смертей, ніж від коронавіруса, та дестабілізації ситуації в Україні на усіх напрямках. Ще тиждень карантину призведе до незворотних наслідків для нашої економіки. Обвалиться все - економіка, соціальна сфера, система охорони здоров'я. Якщо ми в найближчий тиждень не припинимо цей абсурд. Зараз необхідно запустити транспортну інфраструктуру і забезпечити соціально відповідальному бізнесу можливість продовжувати безперебійну роботу хоча б в обмеженому режимі", - заявив Володимир Зубик.

Він зазначив, що великі компанії зберігають виплату співробітникам зарплати, але в умовах тотального карантину весь бізнес просто зупиниться.

"Ніхто не розуміє, що буде далі, скільки триватиме карантин, наскільки глибокою буде криза. Багато будівельних проекти в Києві просто зупинилися. "Інтергал-Буд" продовжує будувати, як і під час кризи 2008-2009 років, коли у компанії взагалі не було покупців. Проте, тоді всі проекти довели до кінця, є ресурси все добудувати і сьогодні. Компанія пропонувала взяти на себе добудову об'єктів "Укрбуд". Влада прийняла рішення доручити це "Київміськбуду". Тому у компанії сьогодні накопичений великий невитрачений фінансовий ресурс. Всі робочі місця збережені. Ми платимо навіть тим, хто не може дістатися на роботу, тому що громадський транспорт перевозить за спец перепустками тільки медпрацівників і правоохоронців. "Інтергал-Буд" досить потужна компанія, ми можемо дозволити собі бути соціально відповідальними. Але виникає питання - може наступити момент, коли нам просто не дадуть будувати. Введуть комендантську годину, змусять усіх сидіти вдома. Нехай наша влада не просто сліпо копіює досвід європейських країн, а тверезо подумає - як люди будуть жити без зарплати? Скільки вони зможуть так прожити? Адже більшість живе від зарплати до зарплати, бере кредити, які не зможе оплатити. Зараз вони економлять на ліках. Коли закінчаться гроші на їжу, вони вийдуть на вулиці, і ніякий карантин їх не зупинить. Треба рятувати тих, кому вірус дійсно загрожує – пенсіонерів та людей з важкими хронічними захворюваннями. Їх потрібно посадити на карантин, організувати їм допомогу, наприклад, доставку продуктів та ліків під двері. Для більшості здорових людей молодого та середнього віку вірус не несе серйозної небезпеки", - розповів Володимир Зубик.

Він закликав Уряд, київську мерію і Президента запустити транспорт, бізнес і виробництво, а також обговорити економічні наслідки карантину для людей та держави з представниками ТОП-100 компаній України.