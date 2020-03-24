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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
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Все про:Зубик (4) COVID-19 (1760)

 Зупинка економіки небезпечніша за коронавірус, - Зубик

Зупинка економіки може призвести до більшої кількості смертей, ніж коронавірус.

Про це розповів в інтерв'ю виданню "КиевВласть" Володимир Зубик, президент некомерційної організації Асоціація підприємств будівельників "Інтергал-Буд".

"Уряд своїми недалекоглядними діями приведе країну до повного економічного і соціального колапсу. Внутрішній ринок зупинений, сфера послуг зупинена, експорт поки йде, але скоро теж ляже, тому що будуть розірвані логістичні ланцюжки. Все це призведе до ефекту доміно, банкрутства компаній, падіння банків і в результаті – до найпотужнішого соціального вибуху, набагато більшої кількості смертей, ніж від коронавіруса, та дестабілізації ситуації в Україні на усіх напрямках. Ще тиждень карантину призведе до незворотних наслідків для нашої економіки. Обвалиться все - економіка, соціальна сфера, система охорони здоров'я. Якщо ми в найближчий тиждень не припинимо цей абсурд. Зараз необхідно запустити транспортну інфраструктуру і забезпечити соціально відповідальному бізнесу можливість продовжувати безперебійну роботу хоча б в обмеженому режимі", - заявив Володимир Зубик.

Він зазначив, що великі компанії зберігають виплату співробітникам зарплати, але в умовах тотального карантину весь бізнес просто зупиниться.

"Ніхто не розуміє, що буде далі, скільки триватиме карантин, наскільки глибокою буде криза. Багато будівельних проекти в Києві просто зупинилися. "Інтергал-Буд" продовжує будувати, як і під час кризи 2008-2009 років, коли у компанії взагалі не було покупців. Проте, тоді всі проекти довели до кінця, є ресурси все добудувати і сьогодні. Компанія пропонувала взяти на себе добудову об'єктів "Укрбуд". Влада прийняла рішення доручити це "Київміськбуду". Тому у компанії сьогодні накопичений великий невитрачений фінансовий ресурс. Всі робочі місця збережені. Ми платимо навіть тим, хто не може дістатися на роботу, тому що громадський транспорт перевозить за спец перепустками тільки медпрацівників і правоохоронців. "Інтергал-Буд" досить потужна компанія, ми можемо дозволити собі бути соціально відповідальними. Але виникає питання - може наступити момент, коли нам просто не дадуть будувати. Введуть комендантську годину, змусять усіх сидіти вдома. Нехай наша влада не просто сліпо копіює досвід європейських країн, а тверезо подумає - як люди будуть жити без зарплати? Скільки вони зможуть так прожити? Адже більшість живе від зарплати до зарплати, бере кредити, які не зможе оплатити. Зараз вони економлять на ліках. Коли закінчаться гроші на їжу, вони вийдуть на вулиці, і ніякий карантин їх не зупинить. Треба рятувати тих, кому вірус дійсно загрожує – пенсіонерів та людей з важкими хронічними захворюваннями. Їх потрібно посадити на карантин, організувати їм допомогу, наприклад, доставку продуктів та ліків під двері. Для більшості здорових людей молодого та середнього віку вірус не несе серйозної небезпеки", - розповів Володимир Зубик.

Він закликав Уряд, київську мерію і Президента запустити транспорт, бізнес і виробництво, а також обговорити економічні наслідки карантину для людей та держави з представниками ТОП-100 компаній України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183859
 
   
 Топ коментарі
 
Это очевидно меньшинству, которое сохранило мозги. Большинство же нашло себе новую цацку... скучно зебилам в реальности.... Остановка экономики опаснее коронавируса, – Зубик - Цензор.НЕТ 9637
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Але зевлада цього не розуміє.
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Хуже ведь не будет, зебилы? И да, главное ведь, что не Порох! Остановка экономики опаснее коронавируса, – Зубик - Цензор.НЕТ 9128
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Это очевидно меньшинству, которое сохранило мозги. Большинство же нашло себе новую цацку... скучно зебилам в реальности....
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Зеблювотинизм надзвичайно небезпечна хвороба місця для сірої речовини...
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Все гораздо проще, этот радетель за судьбы Украины не хочет останавливать строительство своих объектов=упускать сверхприбыли, которые дают полузаконные новострои и дармовая рабочая сила. Тут недавно в другой ветке власть хрюкала, что медикам установили почасовую оплату. Если бы в стране была нормальная власть, она бы установила Законами (как в Польше, Германии, Чехии и в др.странах) минимальную часовую тарифную ставку для ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ В УКРАИНЕ, тогда бы сразу вышла из тени вся зарплата в конвертах. Но, нет. Эта бездарная, позорная власть на это не пойдет: ведь если платить своим рабам по-белому, откуда брать на Майбахи, Мерседесы, на конверты ублюдкам депутанам в конце концов?
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все вірно.
Зєзє веде країну до руїни
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Объясните это молодой команде проффесианальных профанов!
Они дупля не отбивают что дальше будет...
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та договорюй вже: правляння зедрисні - страшніше за коронавірус!
а то дзвенить мудями
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Хуже ведь не будет, зебилы? И да, главное ведь, что не Порох!
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Зубик за кого голосовал, просто интересно?
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Всё это плохо. Но когда нет выживших, все болеют, то и экономика и всё остальное нафиг не надо.
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Завалится экономика -- как кормить выживших будете? Словами?
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без економіки невиживеш навіть на печерному рівні... Смерть від голоду не кашерніше смерті від інфекції Зупинка економіки небезпечніша за коронавірус, - Зубик - Цензор.НЕТ 9726 Карантин,це коли годують й лікують... Зупинка економіки небезпечніша за коронавірус, - Зубик - Цензор.НЕТ 9726 Зевиродки негодують,нелікують, але Знищують Зупинка економіки небезпечніша за коронавірус, - Зубик - Цензор.НЕТ 9726 Зе,це, -масове Знищення
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Да, я повторяю это третий день. У нас власть просто не догоняет многого. Или не хочет и понимать. У нас неделю назад вынужденно "ушли на карантин" многие семьи, которые жили с копеек от зарплаты до зарплаты. У нас большое количество бедных людей разного возраста, в том числе и дети. Нужно срочно уже думать и о них. Этих людей уже нужно просто начинать тупо кормить, т.к. у них заканчиваются или уже закончились деньги и еда. Через время эти люди будут умирать не от вируса а от обычного истощения. Об этом власти и не вспоминают, а подумать нужно было еще вчера. И судя по всему решать это придется снова церкви и волонтерам.
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чого чекати від му_нів, я кажу з 91-го...
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Вот эти волонтеры опять позволяют государству выезжать на нашем горбу. Только растягивают агонию. Без волонтеров бы за 2 недели наступил полный абзац, карантин бы отменили под благовидным предлогом и все бы опять зажили нормальной жизнью.
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Отчего нет выживших? Где ВСЕ болеют? Приведи примеры.
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Это конечно в том случае когда экономика есть
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Надо спасать тех, кому вирус действительно угрожает - пенсионеров и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Их нужно посадить на карантин, организовать им помощь, например, доставку продуктов под дверь квартиры. Для большинства здоровых людей молодого и среднего возраста вирус не несет серьезной опасности" Источник: https://censor.net.ua/n3183859
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Нулевой пациент из Италии - мужчина, спортсмен, 37 лет, вернулся заражённым из Китая, недавно вышел из комы и пошёл на поправку, более месяца лежал под ИВЛ
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Да, это миф, болеют и умирают абсолютно все. Просто старики гораздо слабее и их очень тяжело спасти.
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При таком потоке их даже не пытаются спасать. Встречал информацию, что пациентов старше 60 даже не подключают к аппаратам ИВЛ. https://www.jpost.com/International/Israeli-doctor-in-Italy-We-no-longer-help-those-over-60-621856
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Ещё один яркий случай, генерал МЧС Италии, занимался координированием установки карантина, заболел, вначале вроде не сильно, лечился дома, через несколько дней доставили в больницу, умер...
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Та да, таки лучше дома от голода умереть. И другие болезни никто не отменял, тем у кого денег не будет на лекарства сдохнуть прикажешь?
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Вчера смотрел, как известный ресторатор Дмитрий Борисов объявил себя практически банкротом, если ситуация не решится до конца месяца. А она явно не решится. И от власти сейчас помощи и вменяемых действий -- абсолютный "ноль", только тупое бла-бла-бла.
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До речі на Суспільному ця передача практично єдина в країні де внятні експерти і ведучі намагаються шукати вихід з цього трешу.
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Чисто случайно попал на нее не с начала. Просто узнал в кадре Диму Борисова и остался смотреть.Только очень хотел одному известному авто-эксперту сказать все, что о нем думаю. Жалко, что через ТВ нельзя.
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Главное, чтобы ресторатор от слуг Тищенко был в порядке
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Він може згадати 90-ті і організувати бригади знов)))
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О какой экономике речь ? Она уже давным-давно остановлена ,ещё тогда когда порезали на металлолом заводы и фабрики ,то что осталось это вряд-ли можно называть экономикой .
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Не трынди, страна с середины 2017 по начало 2019 успешно развивалась. Ну нужно было зеленую пошесть выбирать, чтоб сейчас не плакаться "все пропало".
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Та ты шо ? Зупинка економіки небезпечніша за коронавірус, - Зубик - Цензор.НЕТ 1820 Видать только люди это как-то не почувствовали на своих карманах ,если Барыга со своей шоблой с таким свистом пролетели на выборах ...
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На чиїй стороні в Україні діяла російська пропаганда?
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Ё-моё ,а кто-же это дал возможность Медведчуку иметь три канала вместо пожизненного срока ? Зупинка економіки небезпечніша за коронавірус, - Зубик - Цензор.НЕТ 935Как-то Савика Шустера Барыга обнулил а кума ***** сделал медиа магнатом Зупинка економіки небезпечніша за коронавірус, - Зубик - Цензор.НЕТ 935это как объяснить ???
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При барыге рост ВВП 3,2%, экономика росла 4% в год, , пока клоуны ее не ухайдокали всего за пол года. В январе минус 20% бюджета и падение в 4%. Только для зебилов это секрет
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Имхо в этот раз остановка экономики закончится истреблением оллигархов, судей, прокурорв и т.д., разграблением их вилл, погребов и т.д. Заводов ведь уже нет и оллигархи единственные кого сможет грабить бунтуещее население!
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Такие не хотят ужиматься в своих доходах, и надеются что в период карантина они или вообще на него забьют, или все траты компенсирует государство.
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Остановка экономики может привести к большему количеству смертей, чем коронавирус
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Из двух зол приходится выбирать что-то одно, у нас у власти, куда не глянь, одни миллионеры, главное, они не пропадут. Как они будут запускать все, потом разбираться будут, судя по словам одного главного министра всех министров Авакова.
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Я ведь говорил кто проголосует за Зеленского в 2019 тот в 2033 будет есть своих детей. Но похоже ошибся! Есть он их будет в 2020!
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Нужно было консолидироваться и голосовать за Бойко. Крепкий хозяйственник.
Опытный управленец.
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Заберите его себе в Израиль и там за него и голосуйте. Можете прихватить за компанию и Главзебила.
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Правительство своими недальновидными действиями приведет страну к полному экономическому и социальному коллапсу. Убивая экономику, они убивают людей. Внутренний рынок остановлен, сфера услуг остановлена, экспорт пока идет, но скоро тоже ляжет, потому что рухнут логистические цепочки. Все это приведет к эффекту домино, банкротству компаний, падению банков и в итоге - к мощнейшему социальному взрыву, гораздо большому количеству смертей, чем от коронавируса, и дестабилизации ситуации в Украине по всем направлениям
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по сути правильно, но вызвано беспокойством бандитов о кормовой базе
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Никто не понимает, что будет дальше, сколько продлится карантин, насколько глубоким будет кризис
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Хе. Так правительство экономикой не умеет заниматься. А коронавирус - это как Марс. Бесконечность фантазии.
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За такого жорсткого карантину голодні банди чеерз 5 місяців будуть просто нападати на квартири і грабувати харчі.
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так клоуну мало своїх в Україні хворих на вірус так воно ще завозе щоб ще більше розповсюдити інфекцію. Таке враження що він отримав в Омані таке розпорядження
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Для цієї влади самим небезпечним є заборона тупих серіалів, а економіка то для них не проблема.
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"Спасибо" зеленому она начала валиться еще до начала пандемии
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и уже не весело... и не-прикольно.. эгэ ж???
закономерностей никаких не просматривается???
а у некоторых же чуйка была... (ну не так катастрофически...конечно...и без пандемии..)
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Подписываюсь под каждым словом В. Зубика!
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Чем дальше, тем больше я убеждаюсь во мнении, что - ЧЕМ СКОРЕЕ РУХНЕТ ВСЕ В УКРАИНЕ - тем лучше!
Примерно - Как Ленин выдвигал лозунг за поражение Российской империи в Первой мировой войне.
Увы но иначе Систему олигархической власти в Украине не побороть. И заплатить за уничтожении олигархии и паразитов-чиновников придется большой кровью.
Жизнь жестокая штука, увы.
Но мирно олигархия не отдаст власть народовластию.
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Скільки мільйонів заплатили життям за мрію леніна, нагадати? Те, що ви пропонуєте - це якраз ******* мрія московії.
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Этот путь не я предлагаю.
Кто я такой чтобы что-то предлагать власти и олигархам?
Я просто не вижу другого исхода ситуации в которую мы попали.
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Судя по действиям - этого и добиваются!
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В одном испанском городке люди разгромили аптеку повысившую цены на маски, приехала полиция и арестовала владельца этой аптеки. В их супермаркетах цены на продукты не изменились ни на один ржавый евроцент
А теперь обратим внимание что творится в нашем бандитско-коррупционном болоте Украина
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Країна організм. Еконмика - процеси життєдіяльності й життєзабезпчення. Зупина економічної діяльності - припинення функціонуванняй існування організму Зупинка економіки небезпечніша за коронавірус, - Зубик - Цензор.НЕТ 6469 Зупинка економіки небезпечніша за коронавірус, - Зубик - Цензор.НЕТ 4628
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Я работаю в собственном фитнес-клубе. За неделю карантина я понял одно- всем на $рать на меня, мой бизнес, который я строил 6 лет с нуля, и на то, чем будет питаться моя семья. Это пи$@ец, товарищи. Нафига такое никчемное государство?
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Тупорылый зеленый даун вместо того чтобы обеспечить жесткий карантин приезжим, напустил в Украину зараженных гастеров, а теперь клоун в панике устроил карантин и экономический коллапс.

Напомню, что еще до всяких вирусов команда этой зеленой мрази уже обвалила растущую еще недавно экономику 3-4 процента в год.
Помню как вся зрдофильская зеленая шваль скалила зубы на Пороха, как всякие подкацапские вошки Сегвили, мычали там что-то, что 3-4% рост экономики это скок дохлой собаки.
А сейчас, продажные твари вы получите скок дохлой собаки на минус 15-20%
Скоро вы охренеете от от падения экономики, и узнаете, что такое настоящее зубожиння
Так вам вонючему стаду отиметых в голову баранов и надо
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Ахметов (как и др. наши олигархи) так ничему и не научились на примере восстания масс и создания ДНР и ЛНР.
И никакой пиар и популизм Ахметова на родном его Донбассе ему не помог. Пришел охлос с автоматами и отжал его шахты и заводы. И никакие гумконвои фур от фонда Ахметова не разжалобили охлос. Гречку от Ахметова радостно разбирали и тут же поносили его матом как капиталиста-олигарха!!
Теперь Ахметов лишиться и активов по всей Украине.
Народ не имея денег просто не будет платить за воду, электричество и тепло. А на внешнем рынке ахметовский металл никто уже не купит. Да и себестоимость его продукции подскочит.
Ни на какие партии олигархи уже не смогут опереться ибо народ полностью разуверился в партиях и властных структурах. Выборы в Раду можно проводить сколько угодно, но ничего не изменится. На второй же день после выборов народ будет крыть матом всю эту власть и байкотировать ее решения!!!
А местная региональная власть буде поставлена на грань полного банкротства местных бюджетов и именно ан нее будет направлено возмущение голодных масс. Ибо до Киева далеко, а свои мэры вот тут рядом и их можно вытащить за шкирку и повесить!!
Местной власти бежать некуда ибо она кормиться в своем регионе и потеря власти для нее означает потерю активов в регионе и обнищание.
Поэтому местная власть вынужденно начнет поддерживать возмущение народа (см. Харьков и Днепр...).
Все идет к параду федерализации!
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Это как лечить перхоть с помощью гильотины.
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