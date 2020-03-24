 Глава МЗС Кулеба здійснить перший у Європі віртуальний закордонний візит

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Подія стане першим у Європі віртуальним візитом глави МЗС для переговорів з іноземними колегами.
Для переговорів Дмитро Кулеба прибуде до резиденції послині ФРН в Україні Анки Фельдгузен. Головними темами візиту, який відбудеться в режимі відеоконференції, стануть поглиблення двосторонніх відносин, зокрема, допомога Німеччини у здійсненні реформ, протидія російській агресії, спільна боротьба із поширенням COVID-19.
За підсумками переговорів, глави зовнішньополітичних відомств України та Німеччини зроблять заяви для преси.
Трансляція буде доступна о 12:50 на сторінці МЗС України у Facebook: https://www.facebook.com/UkraineMFA/.
Трансляція заяв для преси Глави МЗС Німеччини з перекладом українською за посиланням: https://youtu.be/5DPNkK1WVFc
Відеозапис заяв з текстовим перекладом заяви Г.Мааса буде також доступний на офіційному FTP-сервері Кабінету Міністрів України.
Чем еще нас удиви ТЕ ???
Гагарин.
це майже перший український політ на Марс
слава зюзікам!
А денег спишут как за реальный визит!)
Не было счастья, да несчастье помогло)
Теперь можно красть намного больше!
Премьер-министр пообещал "тотальную цифровизацию" Украины в 2020 ...
воду на военные базы оккупантов, скайпом пользоваться
не большое достижение