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 Політика України
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 Глава МЗС Кулеба здійснить перший у Європі віртуальний закордонний візит

24 березня міністр Дмитро Кулеба здійснить віртуальний візит до Німеччини і проведе переговори з Федеральним міністром закордонних справ Гайко Маасом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Подія стане першим у Європі віртуальним візитом глави МЗС для переговорів з іноземними колегами.

Для переговорів Дмитро Кулеба прибуде до резиденції послині ФРН в Україні Анки Фельдгузен. Головними темами візиту, який відбудеться в режимі відеоконференції, стануть поглиблення двосторонніх відносин, зокрема, допомога Німеччини у здійсненні реформ, протидія російській агресії, спільна боротьба із поширенням COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жоден коронавірус не здатний зупинити зусилля щодо повернення українців з полону і незаконного утримання, - глава МЗС Кулеба

За підсумками переговорів, глави зовнішньополітичних відомств України та Німеччини зроблять заяви для преси.

Трансляція буде доступна о 12:50 на сторінці МЗС України у Facebook: https://www.facebook.com/UkraineMFA/.

Трансляція заяв для преси Глави МЗС Німеччини з перекладом українською за посиланням: https://youtu.be/5DPNkK1WVFc

Відеозапис заяв з текстовим перекладом заяви Г.Мааса буде також доступний на офіційному FTP-сервері Кабінету Міністрів України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183857
 
 
 Топ коментарі
 
Слабак. Задолго до него Северная Корея уже виртуально высадилась ночью на Солнце! Ночью потому, что днем очень жарко!
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Разговор по Скайпу уже называется виртуальным визитом?))
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Режим Зеленского уже нерукопожатный, как и режим Януковича.
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Режим Зеленского уже нерукопожатный, как и режим Януковича.
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Слабак. Задолго до него Северная Корея уже виртуально высадилась ночью на Солнце! Ночью потому, что днем очень жарко!
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Разговор по Скайпу уже называется виртуальным визитом?))
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я не в курсе . это что то вроде виртуального секса ?
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Во время всеУкраинской ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ позвонить по скайпу и поговорить на сегодня у нас уже считается как " ... совершит первый в Европе виртуальный зарубежный визит. " ??????
Чем еще нас удиви ТЕ ???
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Глава МИД Кулеба совершит первый в Европе виртуальный зарубежный визит

Гагарин. Глава МИД Кулеба совершит первый в Европе виртуальный зарубежный визит - Цензор.НЕТ 2431
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Кулеба сегодня открыл порнхаб. Впервые в Европе займется виртуальным сексом.
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"Первому министру иностранных дел приготовиться" (с)
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Давно пора. Нєфіг ганяти на самальотах витрачаючи народні гроші. По скайпу Бубачка сможе ще раз заглянуть вглаза *****.
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Значить міністр закордонних справ Німеччини в цей же час здійснить віртуальний візит в Україну.
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))) а йа уже давным давно говорил, шо наш мир виртуален, Програмер - добрый приколист (случаи заражения самонадеянных слуг) и пока играет на стороне Украины.
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еге ж
це майже перший український політ на Марс
слава зюзікам!
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А може він спілкувався з кацапським пранкером нє?
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Глава МИД Кулеба совершит первый в Европе виртуальный зарубежный визит - Цензор.НЕТ 9094 Зеленский предостерег политиков от хайпа на фоне коронавируса
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Технический уровень цивилизации давно готов избавить бюджеты (особенно таких стран, как Украина) от понтов личных встреч. В режиме видеоконференций, да с методиками кодирования сигнала можно говорить на любые темы... без бешеных бабок на понты: кто на каком автомобиле подъехал к резиденции...
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Виртуальный)
А денег спишут как за реальный визит!)
Не было счастья, да несчастье помогло)
Теперь можно красть намного больше!
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Интересно, что бы сказал по поводу тотальной цифровизации старина Ламброзо увидев это лицо. Ну и Фрейд естественно.
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А вислюк Оманский также потом виртуально на ростов чалиться отправится? 😁
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по сути вопрос в том, что кулеба хотел продавать
воду на военные базы оккупантов, скайпом пользоваться
не большое достижение
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гы!!улыбнуло!!эт что получается??сами признали что они ,,виртуальные правители??" тогда всё правильно!!,,виртуальному правительству"разумеется только ,,виртуальные встречи!!"
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Это не сомненно величайшая побьеда организованная благодаря напряженной работе скудного ума величайшего писюаниста и членограя без диплома клруна Янелоха Криворожского.
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А командировочные получит как за реальный визит
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