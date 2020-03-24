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 Кабмін затвердив погодинну оплату медикам, які лікують пацієнтів із коронавірусом

Уряд затвердив пропозицію МОЗ про погодинну оплату праці медиків, які працюють із пацієнтами, зараженими коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив представник міністра охорони здоров'я України Артем Дехтяренко.

"Подібна пропозиція не тільки обговорювалась, а й була схвалена вчора членами уряду на позачерговому засіданні Кабінету міністрів. Всі члени Кабінету міністрів підтримали ініціативу Іллі Ємця щодо запровадження погодинної оплати для лікарів і медичного персоналу, які працюють саме з пацієнтами, хворими на коронавірус. Зараз ми можемо говорити про те, що лікарі відчують підтримку держави не тільки на словах, але й справами", - заявив речник.

За словами Дехтяренка наразі лікарі перебувають в епіцентрі хвороби, щодня ризикують власним життям, аби врятувати життя та здоров’я українців. Він також зазначив, що зарплата окремих медиків збільшиться втричі.

Нагадаємо, вчора глава МОЗ Ілля Ємець запропонував ввести погодинну оплату для лікарів, зокрема реаніматологів, на період епідемії коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ закликає довіряти лише його інформації про осіб, які заразилися COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183856
 
 
 Топ коментарі
 
Чем обусловлен успех ФРГ в борьбе с covid-19? Немцы,по примеру Китая, быстро закупили дополнительное медицинское оборудование, создали мобильные госпитали, мобилизовали врачей, стали массово тестировать население. Для обработки анализов они даже мобилизовали ветеринарные клиники©
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Утвердите штрафы АТБ за необоснованное повышение цен.
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это тоже даёт свой маленький уровень защиты
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А якщо у пацієнта тільки латентний період, без симптомів, але він вже інфікує всіх навколо себе?
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саме так. Тому ця зараза так розповзається..
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Ці і так всім зрозуміло. Питання в тому, чи будуть лікарям за таких платити?
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уключи мозок: як за таких платить, як вони не у лікарні і ні до кого не звертаються, бо немає потреби?
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уключи мозок: прийде такий в лікарню, щоб пройти тест на вірус, бо жінка захворіла.
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він не прийде. по протоколу опки унього немає симптомів, він сидить вдома на ізоляції. появляються симптоми, роблять тест, щоб упевнитися, що це саме Ко-вірус, а не проста простуда. чи ти новини не читаєш.
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тому ще раз уключи мозок: якщо у людини немає потреби для підключення до різних апаратів - безсимптомно або легка форма, він не у лікарні, то за що платити медику?
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протестований не інфікує, він то вже зробив до тесту, після тесту він сидить удома. поки не зроблено тест, він не у полі зору лікарів. він не у статистиці навіть. сам читай шапку.
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Утвердите штрафы АТБ за необоснованное повышение цен.
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Незя,це священна корова, як заробляє над прибутки.
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Тогда пусть хоть Тамифлю по завышенным ценам в ассортимент внесут что ли...Чего Юлька должна страдать?))
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Чем обусловлен успех ФРГ в борьбе с covid-19? Немцы,по примеру Китая, быстро закупили дополнительное медицинское оборудование, создали мобильные госпитали, мобилизовали врачей, стали массово тестировать население. Для обработки анализов они даже мобилизовали ветеринарные клиники©
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Германия - 56000 аппаратов ИВЛ (ожидают поставки/закуплено еще свыше 20000), население 83 млн человек;
Италия - 5000, ожидают поставки 1550, население ок. 60 млн чел.
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Краткое описание того белого шума, которое обрушили на него СМИ.
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так проверь свои портки и узнай всралось рузьге или нет. Я за тебя твою работу делать не буду
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Лікарні в Італії стали однією з причин зростання смертності, центром заражень. Пенсіонери прийшли лікувати свої "артрити" і підхопили заразу.
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а всього то треба лопату у руки на огродній спорт. а то як щось десь кольнуло, одразу до лікаря от скукоти городської.
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то все одно копійки.. ризикувати життям за шматок ковбаси?.. українці засужили на те, що відбувається!.. 6 президентів-гівнюків..Маємо те, що маємо, як казав 1 з них
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Увеличил ? Кабмин утвердил почасовую оплату медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5167Теперь они как Коболев получают ???
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1000% правда.... остались одни старики и тупые паразиты которые занимали руководящие должности и боялись конкуренции молодых специалистов.Кто имел хоть немного чести держался до последнего... Но это идиотизм работать за 3000 чистыми.Когда я говорил что зарплата учёного 150💶 мои коллеги с недоумением спрашивали- «Ты там ещё сидишь?» Но страшнее другое - такое отношение напрочь отбило желание работать во благо своей стране. А дебилы у власти это следствие деградации общества...Испанская профессор сказала правительству - «вы платите микробиологу1800 а футболистам миллионы- вот и идите к месси или рональдо и пусть они решают проблему»
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