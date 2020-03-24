 Мінекономіки виступає за продовження роботи відкритих продовольчих ринків, - заступник міністра Висоцький

"Ми виступаємо за те, щоб не обмежувати продовольчі ринки, крім того, в цей перелік важливо додати реалізацію насіння, засобів захисту рослин, саджанців та ветпрепаратів", - цитується заступник міністра Мінекономіки Тарас Висоцький у повідомленні на сайті, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, він повідомив, що підприємства сільського господарства та харчової промисловості під час карантину продовжать працювати.
"Підприємства, які працюють у сфері сільського господарства та харчової промисловості мають особливу важливість для забезпечення продовольчої безпеки, тому їхня діяльність не буде обмежуватися", - прокоментував Висоцький.
За його словами, для тваринницьких комплексів і переробних підприємств, які повинні працювати цілодобово, розроблені інструкції у разі виявлення хворого на коронавірус. Відповідні інструкції будуть обговорюватися разом з асоціаціями.
"Ми розробляємо ідею запровадження тимчасового на таких об’єктах цілодобового режиму біобезпеки та інші рекомендації, щоб надати можливість працювати, адже відгодівлю тварин необхідно продовжувати, також треба виробляти продукти харчування тощо", - повідомив заступник Міністра.
Висоцький також повідомив, що передумов до обмеження експорту аграрної продукції зараз немає.
Если работники этих предприятий не могут добраться на работу?!!
Транспорт же на весь запретили!
А грузчики/сортировщики/упаковщики/... врядли смогут по быстрячку купить себе "мэрсы за 3 млн" для преодоления этого "мелкого неудобства".
Тот же здоровенный новый Мегамаркет на Нивках находится в подвале.
Цены взвинтили почти все.
А АТБ в разделе акции пишет:
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