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 Мінекономіки виступає за продовження роботи відкритих продовольчих ринків, - заступник міністра Висоцький

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не планує закривати на час карантину відкриті продовольчі ринки.

"Ми виступаємо за те, щоб не обмежувати продовольчі ринки, крім того, в цей перелік важливо додати реалізацію насіння, засобів захисту рослин, саджанців та ветпрепаратів", - цитується заступник міністра Мінекономіки Тарас Висоцький у повідомленні на сайті, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, він повідомив, що підприємства сільського господарства та харчової промисловості під час карантину продовжать працювати.

"Підприємства, які працюють у сфері сільського господарства та харчової промисловості мають особливу важливість для забезпечення продовольчої безпеки, тому їхня діяльність не буде обмежуватися", - прокоментував Висоцький.

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За його словами, для тваринницьких комплексів і переробних підприємств, які повинні працювати цілодобово, розроблені інструкції у разі виявлення хворого на коронавірус. Відповідні інструкції будуть обговорюватися разом з асоціаціями.

"Ми розробляємо ідею запровадження тимчасового на таких об’єктах цілодобового режиму біобезпеки та інші рекомендації, щоб надати можливість працювати, адже відгодівлю тварин необхідно продовжувати, також треба виробляти продукти харчування тощо", - повідомив заступник Міністра.

Висоцький також повідомив, що передумов до обмеження експорту аграрної продукції зараз немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183855
 
   
 Топ коментарі
 
Да неужели возникают проблески здравого смысла? Аж не верится!
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Цілковито підтримую! Розумна ініціатива...!
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Даёшь, м-ля, базары!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Даёшь жратву!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нет голодным бунтам!!!!!!! Минэкономики выступает за продолжение работы открытых продовольственных рынков, - замминистра Высоцкий - Цензор.НЕТ 5212
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Редисочки вчера не где было купить и рыбки котикам - открыть рынки !!!
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Редиска от производителей от 3.50-5-00 грн.
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Да ,но вот только выйти из подъезда и купить её возле дома с ближайшего лотка теперь никто не может .
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Цілковито підтримую! Розумна ініціатива...!
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Да неужели возникают проблески здравого смысла? Аж не верится!
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Даёшь, м-ля, базары!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Даёшь жратву!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нет голодным бунтам!!!!!!!
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"Какая разница?"
Если работники этих предприятий не могут добраться на работу?!!
Транспорт же на весь запретили!
А грузчики/сортировщики/упаковщики/... врядли смогут по быстрячку купить себе "мэрсы за 3 млн" для преодоления этого "мелкого неудобства".
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Эта проблема была умно решена в Южной Корее. Там не было никакого запрета на работу транспорта, просто в каждой его единице было введена обязательная дезинфекция рук при входе. Так же, кстати, было сделано и на входах в магазины, рестораны и кафе, которые не закрывались. (для справки, ЮК была на третьем месте после Кития и Италии по заболеваемости, а сейчас там все пошло на спад).
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Так, є досвід розумнгих країн, а є досвід ідотів. Я б вибрав би розумних. але у мене нема влади Мінекономіки виступає за продовження роботи відкритих продовольчих ринків, - заступник міністра Висоцький - Цензор.НЕТ 4051
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Так разумные беларусы тоже не раскручивают примитивную панику, и действуют не хаотично, а по обстоятельствам.
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не закрывать работающие это хорошо, а открыть неработающие?
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И разрешить частным предпринимателям любую торговлю в киосках, которая проводится без входа покупателей, через окно.
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глупо, практически невозможно обеспечить санитарию , контакты людей , ветер дует от базарников , за словами как ему не за что жить без продаж лукавство , да точно так же как и другим без работы , они не все миллионеры ,но то что не бедные люди точно , у вас есть дома и что покушать и где полежать ,не надо ля ля .
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Ну, дык зайди в варус, сильпо, которые находится в подвальном помещении или цокольном этаже, там, конечно, ветер не дует, но все вирусы имеют привычку опускаться как можно ниже.
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Пысы.
Тот же здоровенный новый Мегамаркет на Нивках находится в подвале.
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Приснилось? Не в подвале, а на втором этаже относительно тротуара.
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Гоняют стадо из метро в автобусы из рынков в супермаркеты. А цены растут без базаров но теперь и базар выравняет цену по суермаркетам. А вы говорите что они дебилы. Если цены нельзя ограничивать то хоть смотреть что у соседей можно?
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Угу, супермаркеты будут против.
Цены взвинтили почти все.
А АТБ в разделе акции пишет:
Увага! Через об'єктивні причини анонсування акційних пропозицій на сайті, в моб. додатку та е-mail - повідомленнях, здійснюватися не буде. Акційні пропозиції за їх наявності будуть виділені спеціальними цінниками в магазинах мережі.
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