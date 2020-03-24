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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Три українські компанії розробили тест-системи для виявлення коронавірусу, - в.о. гендиректора ЦГЗ Кузін

Три українські компанії розробили тест-системи для виявлення коронавірусу і пройшли відповідну сертифікацію на рівні держави.

Про це на брифінгу повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Ми підтримуємо вітчизняного виробника і, безумовно, ми підтримуємо науково-дослідні інституції, які пропонують свої розробки для підвищення спроможності держави, у тому числі з питань розробки діагностичних тест-систем. Наразі в нас є інформація, що три українські компанії вже розробили такі тест-системи і вони пройшли відповідну сертифікацію на рівні держави", - сказав Кузін.

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За його словами, наразі невідомо, який буде відсоток використання вітчизняного продукту у порівнянні з тими тест-системами, які передаються в країну з-за кордону.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна найближчим часом виготовлятиме власні системи для діагностики наявності коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183853
 
   
 Топ коментарі
 
#СніГУР Снегирёв @SNEGIR1102
Дуремар #Зеленський відправив 50 тисяч масок у Донецьк! Подивіться хфотографію вантажу, котрий учора вночі гвардійці завантажували. #АТОж там же наші люді, і єслі ані умрут кто будєт вас стрілять? - пояснив Єрмак. Отака #Зе х**ня, малята. Роззуйте очі! Ссанич - ℹдарас! #Цвірінь (c)
Три украинские компании разработали тест-системы для выявления коронавируса, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 3615
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Для чого ці тест-системи, якщо просто запитувати за кого голосував?
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#СніГУР Снегирёв @SNEGIR1102
Дуремар #Зеленський відправив 50 тисяч масок у Донецьк! Подивіться хфотографію вантажу, котрий учора вночі гвардійці завантажували. #АТОж там же наші люді, і єслі ані умрут кто будєт вас стрілять? - пояснив Єрмак. Отака #Зе х**ня, малята. Роззуйте очі! Ссанич - ℹдарас! #Цвірінь (c)
Три украинские компании разработали тест-системы для выявления коронавируса, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 3615
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А ты не подумал что это в прифронтовые регионы Донецкой области и для воинов? Пора вводить жесткую цензуру и сажать на зону подобных твиттерных провокаторов.
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Так він і говорить про прифронтову зону з боку Донецька!
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почему не написать "ОРДЛО", "Передок"?
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Донецьк украинский, не ростовский
передок украинский центр Краматорск
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Ну так налаживайте промпроизводство в срочном порядке. Бабла же немерянно заработаете. Три украинские компании разработали тест-системы для выявления коронавируса, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 5649
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Для чого ці тест-системи, якщо просто запитувати за кого голосував?
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Тоді запитувати із детектором брехні.
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Соя полностью свихнулась. Три украинские компании разработали тест-системы для выявления коронавируса, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 5491
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А как там насчёт самого главного---как там насчёт лекарства, ну или хотя бы вакцины? Три украинские компании разработали тест-системы для выявления коронавируса, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 5393
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на рынке - полно и уже давно. Вам цистерну или две?
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Так амери заявили що треба тестувати а це пів-року...
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можно китайские брехливые, но быстро..
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У китайців хороша тільки електроніка і тільки тому що її виготовляють автомати без участі людино-мавп.
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У США придумали, як прискорити тестування на коронавірус. мазок с носа..
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Там він верху один омериканець усе знає. Запитаємо його?
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"Сейчас у нас есть информация, что три украинские компании уже разработали такие тест-системы и они прошли соответствующую сертификацию на уровне государства"
А скажите мне, люди добрые - ЧТО сие значит - прошли соответствующую сертификацию на уровне государства?
Это Минздрав проверял клинику БАРИС или клиника БАРИС получила ярлык на проверку всех остальных?
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БАРИС филил паРаши хла там по вирусу . просто экспирементальная лаборатория на украинцах
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Это наверное те компании, которые украдены у народа разного рода кравчуками-кучмами. Готовы раздавать тесты бесплатно?
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Знаю я ці компанії. Всі три були учасниками Битви екстрасенсів.
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В Исландии тестируют всех подряд на коронавирус
и обнаружили что половина зараженных коронавирусом не имеет никаких симптомов.
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Французькі медики спробували лікувати хворих на коронавірус комбінацією двох препаратів.
Науковці Марсельського університету поєднали:гідроксихлорохін - протизапальний засіб, використовується у лікуванні малярії та артритів;
азитроміцин - антибіотик, лікує інфекції дихальних шляхів.
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Для изберателей клоуна никогда не будет аргумента в клоуновском вранье и не профессионализма. Чтобы оно не сцало это божья роса. Две больницы одна называется Рошен другая Квартал 95, так вот я желаю для 73% лечится во второй удачи вам. А мы 25% как нибудь в рошеновской.
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Украина должна работать всей своей наукой и медициной над разработкой вакцины!!!
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Ну что там? С окончанием эпохи бедности настала эпоха равенства? Говорят, что заболевшего одесского прокурора отвезли лечиться в Киев в государственную больницу? Это ж теперь всех одесситов будут лечить в Киеве, или только прокуроров? Это ж та самая социальная справедливость?
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От дурепо, не туди тре було. Та хоча й там не заважатиме.
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СБУ предупредила о фейке про поезд с зараженными в Киеве.

И тут же повторили тоже самое, а где фейк , фейк наверно СБУ.
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Для зелені, які волають про те, що "надо вводіть ЧП, как в друґіх странах":
1. В "друґіх странах" при владі знаходиться не ворог;
2. В "д. с." не зливають країну ворогу і не приймають антидержавних законів;
3. В "д. с." НС не обмежує права людей так, як це хоче зробити влада.
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Зачем была вся эта чухня про новые лица и "зробимо їх разом?
Зачем нужны были перевыборы в парламент прямо срочно через месяц?
Если по итогу поставили смотрящих по областям от олигархов?
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Карантин в Україні може закінчитися в травні, коли переведут тести

"Экспресс-тесты, доставленные в регионы этой ночью, ещё не применяли. Инструкция к ним на китайском языке. В настоящее время занимаются переводом."
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