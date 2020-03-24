 Три українські компанії розробили тест-системи для виявлення коронавірусу, - в.о. гендиректора ЦГЗ Кузін

Про це на брифінгу повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Ми підтримуємо вітчизняного виробника і, безумовно, ми підтримуємо науково-дослідні інституції, які пропонують свої розробки для підвищення спроможності держави, у тому числі з питань розробки діагностичних тест-систем. Наразі в нас є інформація, що три українські компанії вже розробили такі тест-системи і вони пройшли відповідну сертифікацію на рівні держави", - сказав Кузін.
За його словами, наразі невідомо, який буде відсоток використання вітчизняного продукту у порівнянні з тими тест-системами, які передаються в країну з-за кордону.
Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна найближчим часом виготовлятиме власні системи для діагностики наявності коронавірусу.
Дуремар #Зеленський відправив 50 тисяч масок у Донецьк! Подивіться хфотографію вантажу, котрий учора вночі гвардійці завантажували. #АТОж там же наші люді, і єслі ані умрут кто будєт вас стрілять? - пояснив Єрмак. Отака #Зе х**ня, малята. Роззуйте очі! Ссанич - ℹдарас! #Цвірінь (c)
передок украинский центр Краматорск
А скажите мне, люди добрые - ЧТО сие значит - прошли соответствующую сертификацию на уровне государства?
Это Минздрав проверял клинику БАРИС или клиника БАРИС получила ярлык на проверку всех остальных?
и обнаружили что половина зараженных коронавирусом не имеет никаких симптомов.
Науковці Марсельського університету поєднали:гідроксихлорохін - протизапальний засіб, використовується у лікуванні малярії та артритів;
азитроміцин - антибіотик, лікує інфекції дихальних шляхів.
И тут же повторили тоже самое, а где фейк , фейк наверно СБУ.
1. В "друґіх странах" при владі знаходиться не ворог;
2. В "д. с." не зливають країну ворогу і не приймають антидержавних законів;
3. В "д. с." НС не обмежує права людей так, як це хоче зробити влада.
Зачем нужны были перевыборы в парламент прямо срочно через месяц?
Если по итогу поставили смотрящих по областям от олигархов?
"Экспресс-тесты, доставленные в регионы этой ночью, ещё не применяли. Инструкция к ним на китайском языке. В настоящее время занимаются переводом."