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 Ще 13 випадків зараження COVID-19 підтвердили в Чернівецькій області, - ОДА

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що в області зафіксовано ще 13 випадків зараження коронавірусом.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook,передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці ми отримали чергові результати нашого лабораторного центру. Доводиться констатувати, що кількість хворих на коронавірус збільшилася на 13 осіб. І в цей момент маємо вже 38 інфікованих людей", - повідомив голова Чернівецької ОДА.

Глава ОДА попросив ставитися всіх буковинців, особливо підприємців, які доставляють продукти харчування, відповідально до ситуації в регіоні.

Також дивіться: З 25 зареєстрованих хворих на COVID-19 у Чернівецькій області 8 - діти, 10 - люди від 19 до 50 років, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183850
 
 
 Топ коментарі
 
Господин Президент Украины !
Еще 13 случаев заражения COVID-19 подтвердили в Черновицкой области, - ОГА - Цензор.НЕТ 4780
Вы говорили, что если у Вас не будет получаться управлять страной - Вы уйдете.
Вы попробовали - и уже причинили Украине много зла.
Идет война, надвигается эпидемия, падает ВВП и нищает население ..
Владимир Алексадрович - УХОДИ !
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это так ЗЕ обещал всех вернуть в Украину ???
а где работать на Буковыне ?
они ( заробитчане ) в бюджет валюты больше привозили чем Сивоховские кормильцы всей Украины .... и это они везли в страну Европейские ценности и порядочность а не ДАУНбаское предательство и хамство ....
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Господин Президент Украины !
Еще 13 случаев заражения COVID-19 подтвердили в Черновицкой области, - ОГА - Цензор.НЕТ 4780
Вы говорили, что если у Вас не будет получаться управлять страной - Вы уйдете.
Вы попробовали - и уже причинили Украине много зла.
Идет война, надвигается эпидемия, падает ВВП и нищает население ..
Владимир Алексадрович - УХОДИ !
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Зеленський: Коронавірус насправді скидає маски з людей
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Буковына - топ регион по гастербайтерам в Италии. неудивительно, что их колбасит сильнее других. после, того как у макаронников начался зашквар, все нелегалы вернулись домой принеся с собой заразу.
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Кацап, вешай эту хню своим сородичам на кацапии.
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Навряд топ, у нас повернулось 1500 чоловік, для топа малувато, для корони досить.
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это так ЗЕ обещал всех вернуть в Украину ???
а где работать на Буковыне ?
они ( заробитчане ) в бюджет валюты больше привозили чем Сивоховские кормильцы всей Украины .... и это они везли в страну Европейские ценности и порядочность а не ДАУНбаское предательство и хамство ....
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Полностью с Вами согласна. Ща из бюджета вся валюта пойдёт обратно. Шоб по нулям было.
Заробитчане валюту продавали за гривны. Будут ли они эти гривны отдавать обратно на мед лечение?
вау они везли в страну Европейские ценности и порядочность Ще 13 випадків зараження COVID-19 підтвердили в Чернівецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 15 Ще 13 випадків зараження COVID-19 підтвердили в Чернівецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 7551 Без комментариев.
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Без комментариев. - зря ёрничаете, человеческая особь мимикрирует под общество. Находясь в постоянном контакте в Европе заробитчане по неволе приобретают европейскую ментальность. Да, они не становятся европейцами, но и украинцы они уже не совсем.
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Без комментариев. Примеры общечеловеческих ценностей и европейской ментальности заробитчан (можно без порядочности) и я принесу свои извинения. Как то упустила, как нацгвардеец Маркив в Италии очутился? Може выкрали?
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из какого бюджета ?
из того в котором ДЫРА уже с галлактику и увеличивается как черная дыра ?
прошло только 10 месяцев и не было ни каких "иловайсков" , вы думаете что до осени еще что то останется от бюджета ?
уже пишут что карантин продлят как минимум до мая .
................................. думай ТЕ !
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Зеля, очнись. Пока сходил в магазин, трижды попросили помочь финансово. Приличные бабушки. Продукты в тумбочке кончаются, дети без зарплаты на работу ходят. Сказал, что помощь раздает Зеленский. Спросили адрес где раздает помощь Зеленский. Глаза у бабушек полоумные, поскольку и на лекарства денег нет. Эй вы там, наверху, люди начинают голодать. Реально. Одна старушка три дня не ела, чтобы сыну на работу был хоть какой то тормозок. У НАС НАЧИНАЕТСЯ ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА. СУКИ, ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, НАСКОЛЬКО НИЩИЕ У НАС В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ГРАЖДАНЕ, ПРОГОЛОСОВАВШИЕ ГОД НАЗАД ПО ПРИКОЛУ. Они сейчас в таком бедственном положении, что и попрекать их прошлогодним выбором язык не поворачивается.
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как сказал один мой знакомый - глупость должна быть наказана
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Их предупреждали, что будут страдать, что значит язык не поворачивается?
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Проти Гончарука порушили кримінальну справу через недбалість в питанні вивезення масок закордон. Почався пошук козла-відбувайла. Це добре. Тільки Гончарук не відповідає за питання безпеки і оборони. Це зона прямої відповідальності президента.
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ну это уже теплее, если добавить эти к вчерашней статистике, то да, где то так.
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питання до Ще 13 випадків зараження COVID-19 підтвердили в Чернівецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 1067 @ZelenskyyUa: кому ти, барига, продав майже 10 млн тестів?
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А вы не хотите проверить на вирус ВСЕХ доставщиков товаров на дом? И выдать проверенным справки?
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чтобы проверенный, выходя из проверочной вляпался в чьи-то сопли, и стал заразным со справкой? Ще 13 випадків зараження COVID-19 підтвердили в Чернівецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 1144
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Протестировали 20 прохожих на улице.
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Зебилы запустили всех без карантина, радуйтесь, 73%.
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Карта області, куди вернулись заробітчане, як їх ловити?Ще 13 випадків зараження COVID-19 підтвердили в Чернівецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 5400
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Залежно від кількості тих, хто приїхав з-за кордону, населені пункти на карті марковані різними кольорами: червоний - від 20 до 100 людей;жовтий - від 10 до 20 людей;зелений - від 5 до 10 людей;синій - від 1 до 5 людей.
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Это бред. Одному зараженному достаточно проехать поездом со Львова до Константиновки, и будет 54 зараженных.
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