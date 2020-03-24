 Ще 13 випадків зараження COVID-19 підтвердили в Чернівецькій області, - ОДА

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook,передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці ми отримали чергові результати нашого лабораторного центру. Доводиться констатувати, що кількість хворих на коронавірус збільшилася на 13 осіб. І в цей момент маємо вже 38 інфікованих людей", - повідомив голова Чернівецької ОДА.

Глава ОДА попросив ставитися всіх буковинців, особливо підприємців, які доставляють продукти харчування, відповідально до ситуації в регіоні.

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