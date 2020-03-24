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 Кабмін опублікував постанову про закриття всіх аеропортів, крім "Борисполя"

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про заборону з 12 години 24 березня приймання і відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення у всіх аеропортах, крім "Борисполя".

Відповідна постанова від 23 березня опублікована на Урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, зазначається, що Кабінет Міністрів України заборонив з 12 години 00 хв. 24 березня 2020 р до 3 квітня 2020 року: "приймання та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення осіб, які здійснюють подорож з туристичною метою".

Також Кабмін заборонив "прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, крім перевезень, які здійснюються через державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" або у разі неможливості прийняття та відправлення повітряних суден державним підприємством "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" — через державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького" як резервне".

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У разі необхідності задоволення пріоритетних державних потреб приймання та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, здійснюється за погодженням з відповідним міністерством.

Також наголошується, що такі заходи здійснюються відповідно до статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183849
 
 
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Зеля никогда не вспомнит о сбитом рос.ракетой украинском Боинге в Иране. Потому что сбили его в день встречи Зеленского с Патрушевым в Омане - в целях устрашения: показать, что будет с бубочкой в случае непослушания
Затем к пи@дюку был приставлен штатный сотрудник Лубянки - Ермак
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Правильно, аэропорт стоит оставить открытым в самом большом городе Украины, а люди с красных зон должны на поездах\рейсовых авотбусах розъезжаться по всей стране. Это же атк безопастно
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Т.е. теперь ВСЮ заразу повезут через столицу.
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это зачем ?чтобы люди в Киеве быстрее перезаражались -?
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