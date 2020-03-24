 Кабмін опублікував постанову про закриття всіх аеропортів, крім "Борисполя"

Відповідна постанова від 23 березня опублікована на Урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, зазначається, що Кабінет Міністрів України заборонив з 12 години 00 хв. 24 березня 2020 р до 3 квітня 2020 року: "приймання та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення осіб, які здійснюють подорож з туристичною метою".

Також Кабмін заборонив "прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, крім перевезень, які здійснюються через державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" або у разі неможливості прийняття та відправлення повітряних суден державним підприємством "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" — через державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького" як резервне".

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У разі необхідності задоволення пріоритетних державних потреб приймання та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, здійснюється за погодженням з відповідним міністерством.

Також наголошується, що такі заходи здійснюються відповідно до статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

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