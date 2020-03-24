 Міністр охорони здоров'я Ємець не збирається у відставку, - прессекретар

"Ми з міністром вчора говорили. Позиція міністра така, що він прийшов до влади, щоб провести медичну реформу, для того, щоб допомогти Україні подолати епідемію коронавірусу. Ми працюємо майже в цілодобовому режимі, працюємо посилено, для того, щоб досягти цих поставлених завдань. Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець не збирається у відставку", - сказав прессекретар міністра охорони здоров'я України Артем Дегтяренко в ефірі телеканалу" 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Нагадаємо, 23 березня "слуга народу" Дубінський заявив: "Сьогодні глава МОЗ Ємець заявить про відставку". Пізніше він пояснив, що Ємець написав Зеленському, що в нього коронавірус. Кабмін, РНБО, ОП проходили тести. Тепер його звільнять.