EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  1944  15
Все про:ВР (7313) позачергове засідання (29) Качура (34)

 Рада збереться на позачергове засідання в четвер, - Качура

Верховна Рада планує в четвер, 26 березня, зібратися на позачергове засідання.

Про це повідомив у Telegram народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"Отже. У четвер (26.03) вранці відбудеться зустріч фракції СН. Потім позачергове засідання ВР", - зазначив він.

Рада збереться на позачергове засідання в четвер, - Качура 01

Про це також повідомив екснардеп Сергій Лещенко.

"Позачергове засідання Ради поки планується на четвер. На жаль, тестування системи дистанційного голосування депутатів у понеділок пройшло поки не дуже вдало. Додаток часто "висне", - повідомив Лещенко.

За його словами, очікувалося, що дистанційне голосування буде відбуватися за допомогою додатка, встановленого на парламентських ноутбуках, які були роздані депутатам кілька тижнів тому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Спеціальні маски, окуляри, рукавички", - "слуга народу" Кравчук про позачергове засідання Ради в умовах карантину

"За ідеєю, по відеозв'язку спікер Дмитро Разумков повинен визначити особу депутата і той на відео повинен сказати - "за" він чи "проти" ухвалення рішення. Крім того, для кількох депутатів проблема дистанційного голосування в тому, що вони бояться можливого переслідування за ці рішення. Зараз опрацьовується спосіб і місце проведення парламентського засідання в четвер", - зазначив Лещенко.

Рада збереться на позачергове засідання в четвер, - Качура 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183846
 
 
 Топ коментарі
 
Порядок денний:
1) впровадження ринку землі;
2) визнання ордло суб'єктом;
3) законопроект про подачу води у окупований Крим;
4) законопроект про "Вибачення перед рф".
 показати весь коментар
 
Дистанційне голосування НЕ ПЕРНДБАЧЕНІ ні Регламентом, який, правда, можна змінити, ні іншими законами, ні Конституцією України. І зрозуміло, ищо окремі депутати (думаючі) бояться брати участь у такій афері через переслідування у майбутньому, не такому вже й далеклюому, пічюсля відставки чинної влади.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Порядок денний:
1) впровадження ринку землі;
2) визнання ордло суб'єктом;
3) законопроект про подачу води у окупований Крим;
4) законопроект про "Вибачення перед рф".
 показати весь коментар
 
 
х) запрет собираться "больше двух"... ну, типа из-за коронавируса.
 показати весь коментар
 
 
В якості гостей пропонують запросити інфікованих. З обов'язковим цілуванням депутатів. В першу чергу зелених і опзж.
 показати весь коментар
 
 
Как раз под слив Украины в Минске. Надо все красиво оформить.
 показати весь коментар
 
 
1 вопрос о коронавирусе и...
100500 вопросов о распродаже земли, капитуляции Уйлу, дефолту, "возврату" денег Бене, ...
и тд и тп

 показати весь коментар
 
 
"...ожидалось, что дистанционное голосование будет происходить при помощи приложения, установленного на парламентских ноутбуках, которые были розданы депутатам несколько недель назад." - тобто найвеличніші ЗЄбариги почали готувати ВР до віддаленого голосування ще до заборони вивозу масок за кордон. А коли вивезли всі маски, тупо посадиди все населення на карантин.
 показати весь коментар
 
 
вже пора всій раді на чолі з зеленським тікати на історичну батьківщіну в ізраїль поки аєропорти працюють...
 показати весь коментар
 
 
Дистанційне голосування НЕ ПЕРНДБАЧЕНІ ні Регламентом, який, правда, можна змінити, ні іншими законами, ні Конституцією України. І зрозуміло, ищо окремі депутати (думаючі) бояться брати участь у такій афері через переслідування у майбутньому, не такому вже й далеклюому, пічюсля відставки чинної влади.
 показати весь коментар
 
 
..та Вошьдьу и его кукловодам плевать на здоровье не только украинцев, но его личных элитных крипаков в Раде, рузгеговорящие бабы новых нарожают хоть от бурятов хоть кадыровцев..
кстати, сегодня в очередях (а они есть по Киеву, то там то сям) услышал много интересного о Жителях Израильской Долины....... -АХ..
Зеля, не удивлюсь, если твои "соотечественники" из Мосса́да, передадут тебе пламенный привет за подставу СВОИХ, так как они могут.. или посчитают доцільным..
ЗЫ и да - не парься, есть подозрение (только на одном факте((((((), что и я имею, возможно минимальную, но часть ТОЙ самой крови, которая иногда не афишируется.. и значит - не конченый дурак, как ты - тварь безродная-беспринципная и тупая..(
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору