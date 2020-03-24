 Рада збереться на позачергове засідання в четвер, - Качура

Про це повідомив у Telegram народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.
"Отже. У четвер (26.03) вранці відбудеться зустріч фракції СН. Потім позачергове засідання ВР", - зазначив він.
Про це також повідомив екснардеп Сергій Лещенко.
"Позачергове засідання Ради поки планується на четвер. На жаль, тестування системи дистанційного голосування депутатів у понеділок пройшло поки не дуже вдало. Додаток часто "висне", - повідомив Лещенко.
За його словами, очікувалося, що дистанційне голосування буде відбуватися за допомогою додатка, встановленого на парламентських ноутбуках, які були роздані депутатам кілька тижнів тому.
"За ідеєю, по відеозв'язку спікер Дмитро Разумков повинен визначити особу депутата і той на відео повинен сказати - "за" він чи "проти" ухвалення рішення. Крім того, для кількох депутатів проблема дистанційного голосування в тому, що вони бояться можливого переслідування за ці рішення. Зараз опрацьовується спосіб і місце проведення парламентського засідання в четвер", - зазначив Лещенко.
1) впровадження ринку землі;
2) визнання ордло суб'єктом;
3) законопроект про подачу води у окупований Крим;
4) законопроект про "Вибачення перед рф".
100500 вопросов о распродаже земли, капитуляции Уйлу, дефолту, "возврату" денег Бене, ...
и тд и тп
кстати, сегодня в очередях (а они есть по Киеву, то там то сям) услышал много интересного о Жителях Израильской Долины....... -АХ..
Зеля, не удивлюсь, если твои "соотечественники" из Мосса́да, передадут тебе пламенный привет за подставу СВОИХ, так как они могут.. или посчитают доцільным..
ЗЫ и да - не парься, есть подозрение (только на одном факте((((((), что и я имею, возможно минимальную, но часть ТОЙ самой крови, которая иногда не афишируется.. и значит - не конченый дурак, как ты - тварь безродная-беспринципная и тупая..(