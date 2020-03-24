 Рада збереться на позачергове засідання в четвер, - Качура

Про це повідомив у Telegram народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"Отже. У четвер (26.03) вранці відбудеться зустріч фракції СН. Потім позачергове засідання ВР", - зазначив він.

Про це також повідомив екснардеп Сергій Лещенко.

"Позачергове засідання Ради поки планується на четвер. На жаль, тестування системи дистанційного голосування депутатів у понеділок пройшло поки не дуже вдало. Додаток часто "висне", - повідомив Лещенко.

За його словами, очікувалося, що дистанційне голосування буде відбуватися за допомогою додатка, встановленого на парламентських ноутбуках, які були роздані депутатам кілька тижнів тому.

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"За ідеєю, по відеозв'язку спікер Дмитро Разумков повинен визначити особу депутата і той на відео повинен сказати - "за" він чи "проти" ухвалення рішення. Крім того, для кількох депутатів проблема дистанційного голосування в тому, що вони бояться можливого переслідування за ці рішення. Зараз опрацьовується спосіб і місце проведення парламентського засідання в четвер", - зазначив Лещенко.