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 Слідком РФ порушив кримінальну справу проти Чубарова

Слідчий комітет РФ порушив кримінальне провадження щодо голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, приписуючи йому організацію масових заворушень у 2014 році в Криму.

Про це повідомляє пресслужба Слідчого комітету РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Крим і місті Севастополі порушено кримінальну справу стосовно голови громадського об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" Рефата Чубарова, якому інкримінується організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством (ч. 1 ст. 212 КК РФ)", - йдеться в повідомленні.

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У Слідчому комітеті Російської Федерації заявляють, що "отримані докази причетності Чубарова до безпосередньої організації масових заворушень" біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Так, за версією російського слідства, 25 лютого 2014 року Чубаров, доручив своєму заступнику Ахтему Чийгозу організувати масові заворушення біля будівлі Верховної Ради і особисто керувати прихильниками "Меджлісу".

Сам Чубаров, коментуючи цю інформацію на своїй сторінці в Facebook, зазначив, що "Москва намагається залякати всіх нас напередодні 3 травня - дати проведення міжнародної мирної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності. Ну і звичайно, "сигнал" всім, хто в будь-якій формі протистояв, протистоїть і буде протистояти російській агресії і боротися за відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом".

Слідком РФ порушив кримінальну справу проти Чубарова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183845
 
 
 Топ коментарі
 
Скажите, а у нас в Украине есть правоохранительная система? У меня к ней вопрос: почему не осуждена (пускай и заочно) прокурор Украины Наталья Поклонская за государственную измену (шесть лет уже прошло), было ли судебное решение по адмиралу Березовскому, который сдал весь черноморский флот Украины враждебной стране шесть лет назад, и по всех прочих Аксеновых и Константиновых? Иногда я думаю зачем нам кормить такую армию правоохранителей, судей, прокуроров, сбуушников, если мы всех прощаем? Как Вы думаете?
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во москалей начало калбасить от небесных камней и жажды, селедкой соленой лечитесь скрепобесы православнутые
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Последняя империя всё никак угомонится не может.
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Последняя империя всё никак угомонится не может.
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во москалей начало калбасить от небесных камней и жажды, селедкой соленой лечитесь скрепобесы православнутые
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Дельное предложение... начиная с лета этого года касабы смогут солить селедку, закапывая непосредственно в почву...
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Беспорядки напротив крымской Рады в нарушение чьей конституции и закона??? Касабы, поздравляю с украинизауией... теперь у вас на расеи имеется верховная рада касабстана, буряты вы рускее
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Скажите, а у нас в Украине есть правоохранительная система? У меня к ней вопрос: почему не осуждена (пускай и заочно) прокурор Украины Наталья Поклонская за государственную измену (шесть лет уже прошло), было ли судебное решение по адмиралу Березовскому, который сдал весь черноморский флот Украины враждебной стране шесть лет назад, и по всех прочих Аксеновых и Константиновых? Иногда я думаю зачем нам кормить такую армию правоохранителей, судей, прокуроров, сбуушников, если мы всех прощаем? Как Вы думаете?
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Скажите, а у нас в Украине есть правоохранительная система? она зеленая как те зеленые человечки..
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Портнов пока только до Киева добрался, до Крыма не успел и его опередили...
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Московия наглая, до безобразия. Даже по её дебильным законам Крым аннексирован 18 марта 2014 года. 25 февраля 2014 года в Крыму была юрисдикция Украины.
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