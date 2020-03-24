 Слідком РФ порушив кримінальну справу проти Чубарова

Про це повідомляє пресслужба Слідчого комітету РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Крим і місті Севастополі порушено кримінальну справу стосовно голови громадського об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" Рефата Чубарова, якому інкримінується організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством (ч. 1 ст. 212 КК РФ)", - йдеться в повідомленні.

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У Слідчому комітеті Російської Федерації заявляють, що "отримані докази причетності Чубарова до безпосередньої організації масових заворушень" біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Так, за версією російського слідства, 25 лютого 2014 року Чубаров, доручив своєму заступнику Ахтему Чийгозу організувати масові заворушення біля будівлі Верховної Ради і особисто керувати прихильниками "Меджлісу".

Сам Чубаров, коментуючи цю інформацію на своїй сторінці в Facebook, зазначив, що "Москва намагається залякати всіх нас напередодні 3 травня - дати проведення міжнародної мирної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності. Ну і звичайно, "сигнал" всім, хто в будь-якій формі протистояв, протистоїть і буде протистояти російській агресії і боротися за відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом".