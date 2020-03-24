 "Укрпошта" запускає безкоштовну доставку посилок із засобами індивідуального захисту в лікарні

Про це повідомлять на сторінці в мережі Facebook пресслужба "Укрпошти", передає Цензор.НЕТ.
"Медики, які рятують життя хворим на коронавірус, потребують нашої підтримки. У цій надзвичайній ситуації вони щодня наражають себе на небезпеку. Кожен з вас захищає їх, залишаючись вдома, та ви можете зробити більше", - йдеться в повідомленні.
"Ми працюємо над тим, щоб зробити це було простіше. Відсьогодні Укрпошта безкоштовно доставляє посилки із засобами індивідуального захисту до лікарень", - додали в компанії.
Зазначається, що лікарям і їхнім пацієнтам необхідні марлеві пов'язки, маски, респіратори, одноразові медичні халати, одноразові бахіли, захисні окуляри, захисні рукавички і бинти.
"На вашій посилці, яка міститиме ці засоби, буде позначка "В лікарню", і ми доставимо її до дверей обраного медичного закладу", - резюмували в "Укрпошті".
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Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет вважає, що в появі коронавірусу у світі в першу чергу винні гомосексуалісти.
Свою думку з цього приводу він висловив в інтерв'ю 4 каналу. За його словами, причиною того, що відбувається сьогодні, є одностатеві шлюби та гріховність людей. «Я маю на увазі, насамперед, одностатеві шлюби. І це причина коронавірусу», - заявив він. При цьому Філарет назвав гомосексуалізм злом, за яке «Бог спалив Содом і Гоморру». Таку заяву патріарха викликало скандал у соціальних мережах, зокрема, Філарета звинуватили у відсутності освіти, грамотності та розповсюдженні дурних ідей.
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Совсем старик в вато-маразм впал.
он имеет право на своё мнение,
Писание не одобряет гомосексуализм, почему он обязан ?
он же не требовал геев изолировать, просто высказал отношение своё
Они надеются, что больницы (пациенты) будут самостоятельно закупать маски/бахилы/комбезы в интернет магазинах с "доставкой на дом" в инфекционные отделения?
и почтой его, почтой ...