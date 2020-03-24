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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Росія не надає українським політв'язням медзабезпечення в умовах пандемії коронавірусу, - посольство США

Посольство США в Україні звертає увагу на те, що РФ не надає утримуваним українським політичним в'язням належного базового медичного забезпечення в умовах COVID-19, і закликає Москву негайно звільнити всіх політв'язнів-громадян України.

"Росія все ще заарештовує кримських татар і продовжує терміни ув'язнення тих, кого переслідують за політичними мотивами, при цьому не надаючи утримуваним належного базового медичного забезпечення в умовах COVID-19. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів", - повідомило посольство США в Україні у Twitter у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, в понеділок, 23 березня, Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з незабезпеченням російською стороною необхідного медичного обстеження і лікування незаконно утримуваному на території РФ громадянину України Серверу Мустафаєву. У МЗС підкреслили, що наполягають на негайному проведенні медичного обстеження Мустафаєва в спеціалізованому медичному закладі у зв'язку з тим, що у нього наявні симптоми COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вимагає від РФ обстежити незаконно утримуваного кримського татарина Мустафаєва у зв'язку із симптомами коронавірусу, - МЗС

Росія не надає українським політвязням медзабезпечення в умовах пандемії коронавірусу, - посольство США 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183842
 
 
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Так тепер усі питання до Єрмака і консультативної ради.
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Заява посольства США. Помітьте, не наших можновладців...
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им не до этого - они обнуляются...... 22-го нужно гнать быдло на выборы.....
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Це янки повині заявляти ??? А де заява 95 циркового батальону ??
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а зачем укрпочта посылки бесплатно в больницы будет доставлять ?
интересно, очень даже, в Италии тоже посылки родственники отправляют ?
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